الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةحياتناشادن القحطاني تعرض صورا ساخنة وحصرية لها مقابل اشتراك شهري
حياتنا

شادن القحطاني تعرض صورا ساخنة وحصرية لها مقابل اشتراك شهري

أعلنت شادن القحطاني فتح خاصية "الاشتراكات المدفوعة" من أجل خدمات "حصرية وأكثر خصوصية"

كتب فهمي الورغمي
شادن القحطاني watanserb.com
شادن القحطاني
- Advertisement -

وطن- أثارت الشابة السعودية ومشهورة مواقع التواصل المثيرة للجدل “شادن القحطاني”، ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا بعد اقتراحها مشاركة صور حصرية لها، مع من يريد ذلك، مقابل اشتراك شهري بقيمة 3000 ريال سعودي.

حصري.. صور شادن القحطاني مقابل 3000 ريال سعودي

وأثارت مشهورة السناب شات والانستغرام، شادن القحطاني حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلانها هذا المقترح الذي يتيح للمشترك في هذه الخدمة بقيمة 3000 ريال سعودي، أن يحظى بوقت خاص وبصور حصرية معها.

- Advertisement -

يشار في السياق، أن شادن القحطاني، ستُوفر هذه الخدمات الحصرية عبر منصة only fans.

وهي منصة يشترك فيها روادها، بمقابل مادي، من أجل الحصول على مقاطع فيديو “إباحية” و “مشاهد ساخنة” من الشخص الذي قرروا شراء الخدمة من عنده.

- Advertisement -

المثير للاهتمام هو أن شادن القحطاني، مؤخرا، كانت قد أكدت أنها سوف تتيح خدمة الصور والمكالمات الحصرية مع متابعيها عبر الاشتراكات.

وعددت شادن القحطاني مميزات تلك الاشتراكات: “صور حصرية للمشتركين محد يقدر يشوفها مثل السناب الذي فيه كل الأعمار.”

ستكون الصور بحسب المشهورة السعودية في ذلك الموقع أكثر احترافية وقد تكون مزعجة في سناب شات حسب قولها، في نفي واضح أن يكون للإباحية أي حضور في ذلك الموقع.

شادن القحطاني تفتح خاصية الاشتراكات المدفوعة

وأشعلت الشابة السعودية شادن القحطاني ردود الافعال عبر مواقع التواصل، حيث أكد الكثيرون على الوضع المزري والمهين، الذي بلغته المملكة العربية السعودية في هذه الأيام.

ورأى البعض أن “السنابية” شادن القحطاني، هي نبذة عن حياة المشاهير الصاخبة والمُتطلبة للكثير من المصاريف.

الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى ممارسات “ثانوية” و “حصرية” تبدأ بإرسال الصور حسب الطلب وقد تصل إلى جلسات إباحية أو ممارسة الجنس مقابل المال.

لكن وفي المقابل، أكد جانب كبير من النشطاء أن الشباب السعودي الذي وجد نفسه أمام دولة ترعى الحفلات الصاخبة وتُشجع على الفتنة والفاحشة في شوارع الرياض لأسابيع دون رقيب أو حسيب، هو اليوم يفكر أن كل شيء في مملكة محمد بن سلمان أصبح مُباحا.

ومملكة محمد بن سلمان هي مصطلح يطلق على السعودية التي يحكمها منذ 2017 ولي العهد محمد بن سلمان، بقبضة من حديد.

ويرعى محمد بن سلمان منذ بداية حكمه الفعلي للمملكة العربية السعودية، الحفلات والمهرجانات الغنائية المخلة بالحياء والأخلاق العامة، وسط صمت عاجز من المعارضين خشية الاعتقال والتنكيل.

“ميدل بيست” آخر فضائح ابن سلمان

وجاء مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي في السعودية ليكتب فصلا جديدا من فضائح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تحت ستار الانفتاح حيث سمح بمشاهد وأفعال مخلة داخل المهرجان تتنافى مع عادات وتقاليد المملكة المحافظة، لأجل كسب ولاء فئة المراهقين وتبييض صورته.

إذ يلعب ابن سلمان بشكل واضح على غرائز الشباب ومحاولة كسب تأييدهم، بفتح المجال أمامهم لما كان محظورا ومن التابوهات المحرمة قديما.

وطيلة الأيام الماضية تصدّر مهرجان “ميدل بيست” التريندَ السعودي بآلاف التغريدات، حيث عبّر العديد من المغرّدين السعوديين عن غضبهم من بعض المشاهد، التي وجدوها لا تتناسب مع مجتمعهم المُحافظ.

وتداول المُغرّدون السعوديون مقاطع فيديو لافتة، عبّروا عن امتعاضهم منها، مثل: مقطع أظهر فتاةً بلباس خارج اكتفت فيه بحمالة صدر، وآخرَ تضمّن رقصات خالعة، وثالث لمشاهد جنسيّة شاذّة، ورابع لمُحاولات تحرّش بالفتيات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

الأمير سعود الفيصل يتصدر حديث السعوديين بصورة نادرة له

الهدهد

بلومبيرغ: السعودية تسعى للاستحواذ على بنك مصري مملوك للدولة

الهدهد

سيول مكة المكرمة تغرق الشوارع وتعطل الدراسة وتمنع الصلاة في المساجد (شاهد)

الهدهد

الشيخ أحمد الحواشي.. وصيته قالها وهو يبكي وهذا ما فعله ابن سلمان معه

الهدهد

تنبيه عاجل من الأمن السعودي للمسافرين إلى قطر بعد إلغاء شرط بطاقة “هيا”

الهدهد

صفقة سعودية صينية تثير مخاوف أمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟

الهدهد

أمريكا تكذب السعودية والإمارات بشأن صفقة تبادل السجناء مع روسيا

الهدهد

السعودية تطعن الشعب السوري من الظهر وترفع علم النظام في حي السفارات (شاهد)

مونديال قطر 2022

رونالدو يحسم أمر انضمامه للنصر السعودي ويصدم السعوديين

الهدهد

مفاجأة غير متوقعة بشأن “شواذ” ميدل بيست في السعودية (شاهد)

الهدهد

ساقطات بملابس خليعة يصلن بشكل منظم إلى مهرجان ميدل بيست (فيديو)

الهدهد

شاشات تعرض علم المثلية وصلبان تعتلي رؤوس المحتفلين في ميدل بيست! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عريس يهدي عروسه حماراً ليلة الزفاف .. السبب لا يُصدّق! (فيديو)

مباراة المغرب وفرنسا.. نبوءة حكيمي ومبابي قبل أشهر تتحقق (فيديو)

صور زوجة حسين الجسمي وجنسيتها تتصدر محركات البحث

الاحتلال يكشف المخطط الذي وضعه لاغتيال وديع الحوح قائد عرين الأسود

الأمير سعود الفيصل يتصدر حديث السعوديين بصورة نادرة له

محمد صلاح أغضب المغاربة بشدة بعد فوز أسود الأطلس.. ماذا حدث؟

على غرار “ارحبو”.. “كورال الشرق” تهدي المغرب أغنية باللهجة المغربية

رجل أعمال إيطالي يفضح الإمارات من داخل السفارة الإيطالية بأبوظبي

شاهد حفل زواج حسين الجسمي الذي تم بعيدا عن الأضواء.. من هي زوجته؟

“أبو كيان” أغبى تاجر مخدرات في قبضة الأمن بعد إعلان ترويجي لمخدراته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC