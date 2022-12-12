شادن القحطاني تعرض صورا ساخنة وحصرية لها مقابل اشتراك شهري

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وطن- أثارت الشابة السعودية ومشهورة مواقع التواصل المثيرة للجدل “شادن القحطاني”، ضجة واسعة عبر السوشيال ميديا بعد اقتراحها مشاركة صور حصرية لها، مع من يريد ذلك، مقابل اشتراك شهري بقيمة 3000 ريال سعودي.

حصري.. صور شادن القحطاني مقابل 3000 ريال سعودي

وأثارت مشهورة السناب شات والانستغرام، شادن القحطاني حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد إعلانها هذا المقترح الذي يتيح للمشترك في هذه الخدمة بقيمة 3000 ريال سعودي، أن يحظى بوقت خاص وبصور حصرية معها.

رسميًا : شادن القحطاني تعلن فتح الاشتراك بقيمة 3,000 ريال شهريًا لمعجبينها والذين يريدون مشاهدة صورها 😳! pic.twitter.com/6IOljixaV7 — Screen Mix (@ScreenMix) December 12, 2022

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يشار في السياق، أن شادن القحطاني، ستُوفر هذه الخدمات الحصرية عبر منصة only fans.

وهي منصة يشترك فيها روادها، بمقابل مادي، من أجل الحصول على مقاطع فيديو “إباحية” و “مشاهد ساخنة” من الشخص الذي قرروا شراء الخدمة من عنده.

بعد الاغراء مامعاك حق اذا ما أشتركت.. pic.twitter.com/2RyctnSlQ6 — • (@y_hz10) December 12, 2022

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المثير للاهتمام هو أن شادن القحطاني، مؤخرا، كانت قد أكدت أنها سوف تتيح خدمة الصور والمكالمات الحصرية مع متابعيها عبر الاشتراكات.

شادن القحطاني: أفكر أحط صوري الحلوه في موقع عليه أشتراك شهري ومو أي احد يشوفها 👀! pic.twitter.com/CywucYsYt4 — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 7, 2022

وعددت شادن القحطاني مميزات تلك الاشتراكات: “صور حصرية للمشتركين محد يقدر يشوفها مثل السناب الذي فيه كل الأعمار.”

باقي شيء ما اضافته .؟ pic.twitter.com/l6NnmVQE88 — اللورد ‏🇭🇷 (@xn7oo) December 12, 2022

ستكون الصور بحسب المشهورة السعودية في ذلك الموقع أكثر احترافية وقد تكون مزعجة في سناب شات حسب قولها، في نفي واضح أن يكون للإباحية أي حضور في ذلك الموقع.

شادن القحطاني تفتح خاصية الاشتراكات المدفوعة

وأشعلت الشابة السعودية شادن القحطاني ردود الافعال عبر مواقع التواصل، حيث أكد الكثيرون على الوضع المزري والمهين، الذي بلغته المملكة العربية السعودية في هذه الأيام.

ورأى البعض أن “السنابية” شادن القحطاني، هي نبذة عن حياة المشاهير الصاخبة والمُتطلبة للكثير من المصاريف.

شادن القحطاني ..

الف مبروك الجنه تهانينا 🎉 pic.twitter.com/kuMMppbZ4I — كلاتينهُوف (@S5S55S) December 4, 2022

الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى ممارسات “ثانوية” و “حصرية” تبدأ بإرسال الصور حسب الطلب وقد تصل إلى جلسات إباحية أو ممارسة الجنس مقابل المال.

لكن وفي المقابل، أكد جانب كبير من النشطاء أن الشباب السعودي الذي وجد نفسه أمام دولة ترعى الحفلات الصاخبة وتُشجع على الفتنة والفاحشة في شوارع الرياض لأسابيع دون رقيب أو حسيب، هو اليوم يفكر أن كل شيء في مملكة محمد بن سلمان أصبح مُباحا.

ومملكة محمد بن سلمان هي مصطلح يطلق على السعودية التي يحكمها منذ 2017 ولي العهد محمد بن سلمان، بقبضة من حديد.

ويرعى محمد بن سلمان منذ بداية حكمه الفعلي للمملكة العربية السعودية، الحفلات والمهرجانات الغنائية المخلة بالحياء والأخلاق العامة، وسط صمت عاجز من المعارضين خشية الاعتقال والتنكيل.

“ميدل بيست” آخر فضائح ابن سلمان

وجاء مهرجان “ميدل بيست” الموسيقي في السعودية ليكتب فصلا جديدا من فضائح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تحت ستار الانفتاح حيث سمح بمشاهد وأفعال مخلة داخل المهرجان تتنافى مع عادات وتقاليد المملكة المحافظة، لأجل كسب ولاء فئة المراهقين وتبييض صورته.

هذه الفتيات، أوصلتهن باصات خاصة تابعة لهيئة الترفيه إلى حفل #مدل_بيست .. وهذا دليل على أن التحرش وتجاوز الخطوط الحمراء يتم بتخطيط ودعم رسمي مُباشر. pic.twitter.com/wRNkZM16Tw — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 7, 2022

إذ يلعب ابن سلمان بشكل واضح على غرائز الشباب ومحاولة كسب تأييدهم، بفتح المجال أمامهم لما كان محظورا ومن التابوهات المحرمة قديما.

وطيلة الأيام الماضية تصدّر مهرجان “ميدل بيست” التريندَ السعودي بآلاف التغريدات، حيث عبّر العديد من المغرّدين السعوديين عن غضبهم من بعض المشاهد، التي وجدوها لا تتناسب مع مجتمعهم المُحافظ.

#ميدل_بيست اللي متواجدين في ميدل بيست شواذ واغلبهم مو سعوديين… مثلا هذا فلبيني ويشتغل في محل مساج فالرياض pic.twitter.com/uOGSMUVoh5 — Middle beast (@Stop_middl) December 4, 2022

وتداول المُغرّدون السعوديون مقاطع فيديو لافتة، عبّروا عن امتعاضهم منها، مثل: مقطع أظهر فتاةً بلباس خارج اكتفت فيه بحمالة صدر، وآخرَ تضمّن رقصات خالعة، وثالث لمشاهد جنسيّة شاذّة، ورابع لمُحاولات تحرّش بالفتيات.