دراسة بريطانية تؤكّد أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة لمشاكل الدماغ بعد سن 65 عامًا

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وطن-أظهرت دراسة نشرت يوم الجمعة في المملكة المتحدة؛ أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الدماغ بعد سن 65 مقارنة بباقي السكان.

تعتمد دراسة “SCORES”، التي يقودها باحثون من جامعة إيست أنجليا (شرق إنجلترا)، على الاختبارات التي أجريت عبر الإنترنت لتقييم الوظائف المعرفية عن بُعد ومراقبة تطور الدماغ.

وبحسب تقرير لمجلة “فيداسانا” الإسبانية، شارك في الدراسة حوالي 145 من لاعبي كرة القدم المحترفين السابقين. وخمسة وخمسون منهم تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

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ووفقًا لاستنتاجات الدراسة، فإن لاعبي كرة القدم السابقين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عامًا حققوا نتائج أفضل من عامة السكان، لكن الاتجاه ينعكس مع تقدم العمر.

وقال الدكتور مايكل غراي، الذي قاد دراسة SCORES: “تبدأ الأمور في التدهور اعتبارًا سن 65 تقريبًا”.

كما أضاف: “لاعبو كرة القدم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لديهم أسوأ النتائج في مجالات مثل وقت رد الفعل، والوظائف التنفيذية (التي تسمح بشكل خاص بإدارة المواقف غير الروتينية والتحكم فيها أو تنفيذ العديد من الإجراءات في نفس الوقت أو تحديد المكان. ومن الواضح أنها علامات تمهيدية لتدهور صحة الدماغ”.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه الدراسة الجديدة تسير في نفس اتجاه استنتاجات التحقيق الذي أجرته جامعة جلاسكو والتي كشفت أن لاعبي كرة القدم السابقين تعرضوا لخطر أكثر بثلاث مرات ونصفلخطر الموت مقارنة بعامة السكان بسبب مرض التنكس العصبي مثل الخرف أو مرض باركنسون.

عزز هذا النوع من البحث الوعي بتأثير الممارسات الرياضية على صحة الدماغ وأدى إلى دعوات لحماية أفضل للاعبي كرة القدم. كما ستستمر دراسة SCORES في السنوات القادمة، وستزداد اتساعًا مع عينة أكبر.

وأوضح الدكتور غراي: “سيعطينا ذلك صورة واضحة جدًا للضرر المحتمل الذي تسببه الكرة الرأسية”. مشيرًا إلى أنه سيحاول أيضًا جمع البيانات عن لاعبي كرة القدم.

من جانبها، أعلنت عائلة نوبي ستيلز، لاعب الفريق الإنجليزي وبطل العالم لكرة القدم عام 1966، والذي توفي في عام 2020 بسبب الخرف، الشهر الماضي أنها تفكر في مقاضاة الاتحاد الإنجليزي (FA)، متهمة إياه بعدم وجود حماية كافية للاعبين ضد خطر الإصابة بالدماغ.

من جهة أخرى، هذا يطرح سؤال؛ ما عواقب الرياضات الأخرى على الصحة، مثل الملاكمة، ولاعبي الرغبي.