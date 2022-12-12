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تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال يضع حفيظ دراجي في مرمى النار.. ما القصة؟

المعلق الجزائري حفيظ دراجي توقع خسارة المنتخب المغربي أسود أطلس أمام البرتغال

كتب خالد السعدي
حفيظ دراجي watanserb.com
المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي
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وطن – مع تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم، بعد الانتصار التاريخي على البرتغال في الدور ربع النهائي، وقبل ذلك الفوز على منتخب البرتغال، شن ناشطون هجوما على المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

مقطع فيديو تم تداول لحفيظ دراجي، تحدث فيه عن توقعاته للفائز ببطولة كأس العالم، إذ رشح منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، بعد تتويجه الأول على أراضيه في 1978.

وفي تصريحاته التي جاء في مقابلة تلفزيونية، كان دراجي يتحدث قبل مواجهة البرتغال والمغرب، وتوقع خلالها خسارة أسود أطلس أمام كتيبة الدون كريستيانو رونالدو، وكان قد أرجع هذا التوقع إلى حجم المجهود الكبير الذي بذله المغاربة في مباراة إسبانيا.

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وقال دراجي نصا: “الوصول إلى أدوار متقدمة يتطلب أشياء لا يملكها المنتخب المغربي”.

بعد الإنجاز المغربي، أُعيد نشر هذا الفيديو على صعيد واسع، وتعرض المعلق الجزائري لهجوم حاد من قبل النشطاء، بينهم ناشط سعودي نشر فيديو من تصريحات دراجي، وقال معقبا: “يا دراجي على الأقل ومن باب المجاملة ارفع من معنويات المنتخب المغربي الشقيق وأكيد المنتخب المغربي ليس بحاجة لمثالك. الأسود لا يتعبون يا منافق إلا تتعلم من المعلق الرياضي المخضرم العماني خليل البلوشي روح الوطنية وانتمائه للأمة العربية والإسلامية”.

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وعلق ناشط مغربي: “أنا أعرف السر إنها الصدمة والصاعقة والسكتة الدماغية والقلبية ما كانوا يتوقعوها إن شاء الله يا ربي الكأس”.

وكتب عبد الرحمن: “المغرب لا يحتاج.لدراجيي لكي يرفع من معنوياته. مع كامل احترامي للجميع، دراجي معلق لا أقل و لا اكثر و حقده على المملكة المغربية لا ينقصها شيئا. المغرب له اصدقاؤه في الفرح و الشده و هذا هو الأهم. الله-الوطن-الملك و المستحيل ليس مغربيا في جميع المجالات و السلام عليكم”.

وغردت فاطمة: “الملايين تتابعنا وتشجعنا والمغاربة لا ينظرون للفقاعة الفارغة من الكأس لانه ولله الحمد امتلأ عن آخره بحب الناس ومباركاتهم من كل بقاع العالم وانا كمغربية افضل عن ان اركز واعطي كل اهتمامي لمن يحبني ويحب الخير لبلدي”.

انتصار مغربي تاريخي

وكان منتخب المغرب قد حقق إنجازاً تاريخياً، وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور ربع النهائي على استاد الثمامة في في قطر.

هدف فوز المغرب على البرتغال سجّله يوسف النصيري المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، في الدقيقة الـ42.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي، مساء الأربعاء المقبل، مع منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي، بهدفين لهدف.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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