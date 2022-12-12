ابتسام المقرشية.. تطور لافت في قضية مقتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

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وطن – في تطور جديد في قضية مقتل الطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، ابتسام المقرشية، أعلنت شرطة عمان السلطانية عن القبض على الجاني، دون الكشف عن هويته.

وقالت شرطة عمان السلطانية في تدوينة لها عبر حسبها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “القبضُ على مواطنٍ بعد أن قام بالاعتداء على مواطنةٍ طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية.”

القبضُ على مواطنٍ بعد أن قام بالاعتداء على مواطنةٍ طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 12, 2022

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وكان مواطنون ومغردون عمانيون قد تداولوا أنباء في الساعات الأخيرة عن قتل مواطنة تدعى ابتسام سيف راشد المقرشية في ولاية عبري عقب الاعتداء عليها من قبل رجل بسلاح أبيض.

ووفقا لما تم تداوله، فإن الجاني قام بمطاردة المجني عليها بسيارته، ثم قام بالاصطدام بها عمدا، وترجل من السيارة واعتدى عليها بسكين متسببا بوفاتها.

ووفقاً لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تُقلّ المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

🚨 | وقوع جريمة قـًتل في ولاية #عبري ، بعد ما خلصت الاختبار طلعت ولحقها بسيارته دعمها من الخلف ونزل يضرب الجامه بعدها ضربها بالسكـًين لين ماتت 💔😓 pic.twitter.com/xcQA12JJe4 — عــمــــــر محمد | قصص ومقاطع• (@xxyy2w) December 11, 2022

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سبب مقتل ابتسام المقرشية ونفي شقيقتها

وتداولت أنباء أنّ سبب ارتكاب الجاني لجريمته، هو رفض أهلها زواجه منها، لأنه يكبرها بعشر سنوات.

ما قبلوا يزوجه لانه اكبر منها ب ١٠ سنوات — B | 🐈‍⬛ (@j7zy_) December 12, 2022

من جانبها، نفت شقيقة المجني عليها ما تمّ تداوله من “إشاعات” حول أنّ الجاني كان قد تقدّم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية، وتم رفضه.

واستغربت شقيقة المجني عليها تداولَ مثل هذه الإشاعات المُغرضة، مطالِبةً الجميع بالكفّ عن ترديدها، لكون ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

تداول كثير من الإشاعات ان تقدم لها ورفضته لكن اخت البنت وضحت الموضوع 👇🏻🤍 pic.twitter.com/R4H1C6R111 — عــمــــــر محمد | قصص ومقاطع• (@xxyy2w) December 11, 2022

ونشرت الجامعة بيان نعي جاء فيه: “تنعي إدارة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ابتسام المقرشية التي وافتها المنية مساء الاحد ، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

https://www.instagram.com/p/CmD6loBMWz4/?utm_source=ig_embed&ig_rid=92461f10-de2c-44db-9f8c-bad3bd21c8a9

جريمة قتل أمل العبرية

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها في أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هزّت المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.