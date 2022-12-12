الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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الهدهد

ابتسام المقرشية.. تطور لافت في قضية مقتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

شرطة عمان السلطانية أعلنت القبض على قاتل العمانية ابتسام المقرشية

كتب سالم حنفي
مقتل ابتسام المقرشية watanserb.com
مقتل الطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري ابتسام المقرشية
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وطن – في تطور جديد في قضية مقتل الطالبة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بولاية عبري، ابتسام المقرشية، أعلنت شرطة عمان السلطانية عن القبض على الجاني، دون الكشف عن هويته.

وقالت شرطة عمان السلطانية في تدوينة لها عبر حسبها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “القبضُ على مواطنٍ بعد أن قام بالاعتداء على مواطنةٍ طعنًا بالسلاح الأبيض مما أفضى إلى وفاتها، وتُستكمل بحقه الإجراءات القانونية.”

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وكان مواطنون ومغردون عمانيون قد تداولوا أنباء في الساعات الأخيرة عن قتل مواطنة تدعى ابتسام سيف راشد المقرشية في ولاية عبري عقب الاعتداء عليها من قبل رجل بسلاح أبيض.

ووفقا لما تم تداوله، فإن الجاني قام بمطاردة المجني عليها بسيارته، ثم قام بالاصطدام بها عمدا، وترجل من السيارة واعتدى عليها بسكين متسببا بوفاتها.

ووفقاً لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تُقلّ المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

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سبب مقتل ابتسام المقرشية ونفي شقيقتها

وتداولت أنباء أنّ سبب ارتكاب الجاني لجريمته، هو رفض أهلها زواجه منها، لأنه يكبرها بعشر سنوات.

من جانبها، نفت شقيقة المجني عليها ما تمّ تداوله من “إشاعات” حول أنّ الجاني كان قد تقدّم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية، وتم رفضه.

واستغربت شقيقة المجني عليها تداولَ مثل هذه الإشاعات المُغرضة، مطالِبةً الجميع بالكفّ عن ترديدها، لكون ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

ونشرت الجامعة بيان نعي جاء فيه: “تنعي إدارة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ابتسام المقرشية التي وافتها المنية مساء الاحد ، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

https://www.instagram.com/p/CmD6loBMWz4/?utm_source=ig_embed&ig_rid=92461f10-de2c-44db-9f8c-bad3bd21c8a9

جريمة قتل أمل العبرية

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها في أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هزّت المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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