الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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أمن السلطة يهدد نشطاء حماس: سنعتقلكم لو خرجتم في ذكرى الإنطلاقة

حركة المقاومة تدين منع أجهزة السلطة في الضفة المحتلة فعاليات ذكرى انطلاقة الحركة

كتب خالد السعدي
ذكرى انطلاقة حركة حماس watanserb.com
الأجهزة الأمنية الفلسطينية هددت العشرات من نشطاء حماس من تنظيم فعاليات بذكرى الإنطلاقة
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وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية هددت العشرات من نشطاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، بجميع أنحاء الضفة بعد استدعائهم وحذرتهم من تنظيم أي تجمعات أو رفع أعلام بذكرى انطلاقة الحركة.

وقال موقع “i24news“، إنه في إطار السيطرة على مجريات الأحداث في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، دأبت السلطة على تحذير قادة حماس في القرى والمدن الفلسطينية من تنظيم أي تجمعات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حركة حماس.

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وأضاف أن السلطة هددت أولئك القادة بتنفيذ اعتقالات فورية بحال قاموا بتنظيم تجمعات بمناسبة الحدث السنوي، وفق النشر في موقع “كان” التابع لهيئة البث الرسمي الإسرائيلي.

وأكّد مسؤولون في رام الله، لـ”كان”، أن السلطة قررت منع تلك الاحتفالات بأي ثمن، وأنها دفعت بالقوات الأمنية في عملية واسعة النطاق في نهاية هذا الأسبوع وتم استدعاء العشرات من نشطاء حماس البارزين من جميع انحاء الضفة الغربية للاستجواب.

لكن في الوقت نفسه، أشار الإعلام العبري إلى أن السلطات لن تتدخل لفض أي نشاطات تقام بمناسبة تأسيس الحركة داخل الحرم الجامعي في أي من مدن الضفة.

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وتحيي حركة حماس التي انفردت بحكم قطاع غزة منذ العام 2006 الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها بعد غدٍ الأربعاء.

وتستعد الحركة لتنظيم مظاهرة حاشدة في قطاع غزة بمناسبة الحدث، كذلك تم التخطيط لتنظيم مسيرات ومظاهرات تبرز قوة الحركة وشعبيتها في عدد من الأماكن في الضفة الغربية.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعرضت مؤخرا لانتقادات حادة من جانب مسؤولين وسياسيين إسرائيليين بتقاعسها عن أداء واجبها وضبط الأمن في قرى ومدن الضفة، التي عرفت تصعيدا وتزايدا غير مسبوق في العمليات الأمنية التي انطلقت من داخل حدودها.

وحذّر وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، من أن السماح لوزير الأمن العام المرتقب إيتمار بن غفير بتولي السيطرة على شرطة الحدود في الضفة الغربية من شأنه أن يتسبب في “ضرر جسيم للأمن”.

حماس تدين القمع

وكانت حركة حماس، قد أكدت في وقت سابق، أن منع أجهزة السلطة في الضفة المحتلة، فعاليات ذكرى انطلاقة الحركة مرفوضة ومدانة، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى حاضناً لمشروع المقاومة.

وقال بيان صادر عن الحركة، إنّ المحاولات المستميتة التي تبذلها أجهزة السلطة لمنع فعاليات انطلاقة الحركة في الضفة المحتلة محاولات فاشلة، ولن تنجح في نزع فكرة المقاومة من صدور الفلسطينيين.

كما أدانت بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تنفذها أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال -بتزامن وتنسيق- بحق أنصار الحركة في الضفة المحتلة.

وتابعت: “شعبنا الفلسطيني وهو يتقدم على صعيد العمل المقاوم وصدّ عدوان الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا ومدننا ومقدساتنا وأقصانا، سيبقى الحارس الأمين لفكرة المقاومة والثورة، ورأس الحربة في الدفاع عنها، حتى تحرير الأرض والعودة للديار وتطهير المقدسات ودحر هذا المحتل”.

المصدرI24NEWS + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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