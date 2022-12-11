الأحد, ديسمبر 11, 2022
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10 أشياء يجب ألا تقوم بها في المطبخ.. قد تكون بعضها خطيرة

"يجب ألا تخزّن مواد التنظيف في المطبخ.."

كتب معالي بن عمر
أشياء يجب تفادي القيام بها في المطبخ watanserb.com
أشياء يجب تفادي القيام بها في المطبخ
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وطن-على الرغم من أن الطهي لا يتطلب سوى الوقت والرغبة في القيام بذلك، فإنه قبل كل شيء ينبغي امتلاك المكونات والأواني الضرورية، كما يجب علينا أيضًا أن نتوخى الحذر قليلاً وألا نرتكب بعض الأخطاء “اليدوية” التي قد تكون خطيرة جدًا في بعض الحالات.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك أخطاء شائعة، غالبًا ما تحدث أو يتم ارتكابها تقريبًا دون تفكير أو دون أن نلاحظها. هذه هي الأشياء العشرة التي يجب ألا نقوم بها في المطبخ وفقًا للخبراء.

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اقرأ الوصفة جيدًا ثم ابدأ في الطهي

غالبًا ما نستعمل هواتفنا في المطابخ، لقراءة بعض وصفات الطهي أو مشاهدة طريقة الطهي مباشرة من خلال منصة اليوتيوب، إلى حد الآن الأمر عادي لكن يُصبح الأمر خطيرًا عندما نتبع الخطوات ونحن بصدد الطهي وتقطيع المواد الغذائية التي سنسعلمها في الطهي. لذلك، يجب الانتهاء تمامًا من قراءة الوصفة أو مشاهدة عملية الطبخ، فالصبر هو مفتاح الطهي، لذا اقرأ الوصفة بعناية حتى النهاية ثم ابدأ الطهي.

غالبًا ما نستعمل هواتفنا في المطابخ، لقراءة بعض وصفات الطهي أو مشاهدة طريقة الطهي مباشرة من خلال منصة اليوتيوب
غالبًا ما نستعمل هواتفنا في المطابخ، لقراءة بعض وصفات الطهي أو مشاهدة طريقة الطهي مباشرة من خلال منصة اليوتيوب

تخزين منتجات التنظيف في المطبخ

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وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك أشخاص يخصصون في مطابخهم ركنًا أو خزانة لتجميع منتجات التنظيف المنزلية المختلفة. حتى أنهم يحتفظون بالمكنسة أو المكنسة الكهربائية في المطبخ. وهذا خطأ كبير. قد تحتوي منتجات التنظيف على عناصر كيميائية سامة وقد تكون قابلة للاشتعال بينما قد تحتوي المكنسة أو المكنسة الكهربائية على آثار الغبار، وهذا ليس صحي على الإطلاق. ناهيك بأن المساحة المخصصة لهذه الأغراض يمكن تخصيصها للأواني والعناصر الأخرى التي نحتاجها للطهي.

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استخدام أواني المطبخ المعدنية

من بين العديد من الأواني التي يمكن استخدامها في المطبخ، يمكن أن تشكل الأواني المعدنية خطرًا إذا أخذنا في الاعتبار أنه يمكنك خدش الأواني، كما أنها ترتفع درجة حرارتها بسهولة. لذلك، فإنه يُفضل استخدام السيليكون أو البلاستيك. علاوة على ذلك، من الجيّد استعمال أدوات الطبخ المصنوعة من الخشب، ولكن يجب أن نعرف كيفية غسلها وتجفيفها جيدًا، لأن البكتيريا تتراكم بسهولة عليها.

الاستمرار في استخدام القدور والأواني المعتادة

حتى لو كانت أدوات طهيك والأواني، هي المفضلة لديك، فمن الأفضل تغييرها من وقت لآخر. لأنه يمكن أن تتلف مع الوقت وكثرة الاستخدام، ما يشكل خطرًا على صحتنا إذا تسرّب بعض من الطلاء أو التفلون واختلط مع ما نقوم بطهيه.

هناك أشخاص يخصصون في مطابخهم ركنًا أو خزانة لتجميع منتجات التنظيف المنزلية المختلفة. حتى أنهم يحتفظون بالمكنسة أو المكنسة الكهربائية في المطبخ. وهذا خطأ كبير.
هناك أشخاص يخصصون في مطابخهم ركنًا أو خزانة لتجميع منتجات التنظيف المنزلية المختلفة. حتى أنهم يحتفظون بالمكنسة أو المكنسة الكهربائية في المطبخ. وهذا خطأ كبير.

عدم الاهتمام بألواح التقطيع

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عادة ما تكون ألواح التقطيع المصنوعة من الخشب  خطرًا على الصحة، حيث تتراكم فيها جميع أنواع البكتيريا إذا لم يتم تنظيفها جيدًا، وإذا لم يتم تجفيفها جيّدا، فقد تتلف.

رفع الغطاء أثناء الطهي

من المخاطر التي لا يتم التفكير فيها أبدًا؛ هي رفع غطاء القدر في أثناء الطهي. فهكذا يمكن أن ينسكب علينا ما نقوم بطبخه، لاسيما عندما نرفع الغطاء فجأة بالطريقة الخاطئة. لهذا، يجب ألا ترفع غطاء القدر وأنت في اتجاه الغطاء مباشرة، كما لا ترفعه أيضًا في أثناء غليان الطعام. من الأفضل خفض الحرارة وكشف الغطاء إلى جانب واحد أو في الاتجاه المعاكس لما نحن عليه حتى لا ينسكب علينا ما يتم طهيه ولا يحرقنا البخار أيضًا.

خطأ نرتكبه جميعًا في المطبخ ويتسبب في ارتفاع فاتورة الغاز أو الكهرباء بنسبة 25٪.

استخدام خرق مبللة

دائمًا ما تكون مناشف المطبخ موجودة في المطبخ، إذ أنها ضرورية جدًا إلى درجة أننا في النهاية نستخدمها في كل شيء؛ من إخراج الأشياء من الفرن إلى تنظيف الأسطح. كن حذرًا جدًا، عند استخدام الخرق عندما تكون مبللة أو رطبة، لأنه إذا أخذنا شيئًا ساخنًا، فيمكننا حرق أنفسنا. ستكون قفازات القماش أو السيليكون أفضل لتحريك المقالي والأواني أو إزالة الصواني من الفرن، بينما يمكن استعمال الخرق للتنظيف.

دائمًا ما تكون مناشف المطبخ موجودة في المطبخ، إذ أنها ضرورية جدًا إلى درجة أننا في النهاية نستخدمها في كل شيء. من إخراج الأشياء من الفرن إلى تنظيف الأسطح.
دائمًا ما تكون مناشف المطبخ موجودة في المطبخ، إذ أنها ضرورية جدًا إلى درجة أننا في النهاية نستخدمها في كل شيء. من إخراج الأشياء من الفرن إلى تنظيف الأسطح.

إذابة تجميد اللحوم في “الهواء الطلق”

عندما تحتاج لتذويب اللحوم (أو الأسماك)، يجب أن تكون دائمًا في الثلاجة، لذا سيكون من الجيد إخراجها في الليلة السابقة وإذا كنت في عجلة من أمرك يمكنك دائمًا استخدام الميكروويف. لا تقم أبدًا بإزالة قطعة اللحم وتركها في درجة حرارة الغرفة، حيث يمكن أن تعرضها للبكتيريا. من الأفضل وضعها في وعاء نظيف وتعبئته بالماء حتى يذوب دون أي خطر.

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الطبخ بالبهارات منتهية الصلاحية

في كثير من الأحيان لا نعتقد أن البهارات من المكونات التي قد تنتهي صلاحيتها ونستخدمها في الطهي. وهذا خطأ. وعلى الرغم من أنه لا تسبب مخاطر صحية، فإن البهارات عندما تكون قديمة، لن تضيف إلى الوصفة تلك النكهة أو التوابل المطلوبة.

من المخاطر التي لا يتم التفكير فيها أبدًا؛ هي رفع غطاء القدر في أثناء الطهي. فهكذا يمكن أن ينسكب علينا ما نقوم بطبخه
من المخاطر التي لا يتم التفكير فيها أبدًا؛ هي رفع غطاء القدر في أثناء الطهي. فهكذا يمكن أن ينسكب علينا ما نقوم بطبخه

وضع المكونات في الزيت

يتطلب القلي بالزيت أن يكون عند درجة حرارة معينة، لذا فإنك تخاطر بإحراق نفسك إذا رميت البطاطس أو أي شيء تريد قليه على ارتفاع معين معتقدين أن الزيت لن ينسكب علينا. بل على العكس من ذلك، من الأفضل استخدام الملقط لوضع الأشياء دون تلقيها في الزيت، ما يؤدي إلى الإصابة ببعض الحروق أحيانًا.

هل تسكب زيت الطهي في الحوض؟ لا تفعل ذلك مرة أخرى لهذا السبب

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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