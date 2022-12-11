10 أشياء يجب ألا تقوم بها في المطبخ.. قد تكون بعضها خطيرة

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وطن-على الرغم من أن الطهي لا يتطلب سوى الوقت والرغبة في القيام بذلك، فإنه قبل كل شيء ينبغي امتلاك المكونات والأواني الضرورية، كما يجب علينا أيضًا أن نتوخى الحذر قليلاً وألا نرتكب بعض الأخطاء “اليدوية” التي قد تكون خطيرة جدًا في بعض الحالات.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك أخطاء شائعة، غالبًا ما تحدث أو يتم ارتكابها تقريبًا دون تفكير أو دون أن نلاحظها. هذه هي الأشياء العشرة التي يجب ألا نقوم بها في المطبخ وفقًا للخبراء.

اقرأ الوصفة جيدًا ثم ابدأ في الطهي

غالبًا ما نستعمل هواتفنا في المطابخ، لقراءة بعض وصفات الطهي أو مشاهدة طريقة الطهي مباشرة من خلال منصة اليوتيوب، إلى حد الآن الأمر عادي لكن يُصبح الأمر خطيرًا عندما نتبع الخطوات ونحن بصدد الطهي وتقطيع المواد الغذائية التي سنسعلمها في الطهي. لذلك، يجب الانتهاء تمامًا من قراءة الوصفة أو مشاهدة عملية الطبخ، فالصبر هو مفتاح الطهي، لذا اقرأ الوصفة بعناية حتى النهاية ثم ابدأ الطهي.

تخزين منتجات التنظيف في المطبخ

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وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هناك أشخاص يخصصون في مطابخهم ركنًا أو خزانة لتجميع منتجات التنظيف المنزلية المختلفة. حتى أنهم يحتفظون بالمكنسة أو المكنسة الكهربائية في المطبخ. وهذا خطأ كبير. قد تحتوي منتجات التنظيف على عناصر كيميائية سامة وقد تكون قابلة للاشتعال بينما قد تحتوي المكنسة أو المكنسة الكهربائية على آثار الغبار، وهذا ليس صحي على الإطلاق. ناهيك بأن المساحة المخصصة لهذه الأغراض يمكن تخصيصها للأواني والعناصر الأخرى التي نحتاجها للطهي.

استخدام أواني المطبخ المعدنية

من بين العديد من الأواني التي يمكن استخدامها في المطبخ، يمكن أن تشكل الأواني المعدنية خطرًا إذا أخذنا في الاعتبار أنه يمكنك خدش الأواني، كما أنها ترتفع درجة حرارتها بسهولة. لذلك، فإنه يُفضل استخدام السيليكون أو البلاستيك. علاوة على ذلك، من الجيّد استعمال أدوات الطبخ المصنوعة من الخشب، ولكن يجب أن نعرف كيفية غسلها وتجفيفها جيدًا، لأن البكتيريا تتراكم بسهولة عليها.

الاستمرار في استخدام القدور والأواني المعتادة

حتى لو كانت أدوات طهيك والأواني، هي المفضلة لديك، فمن الأفضل تغييرها من وقت لآخر. لأنه يمكن أن تتلف مع الوقت وكثرة الاستخدام، ما يشكل خطرًا على صحتنا إذا تسرّب بعض من الطلاء أو التفلون واختلط مع ما نقوم بطهيه.

عدم الاهتمام بألواح التقطيع

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عادة ما تكون ألواح التقطيع المصنوعة من الخشب خطرًا على الصحة، حيث تتراكم فيها جميع أنواع البكتيريا إذا لم يتم تنظيفها جيدًا، وإذا لم يتم تجفيفها جيّدا، فقد تتلف.

رفع الغطاء أثناء الطهي

من المخاطر التي لا يتم التفكير فيها أبدًا؛ هي رفع غطاء القدر في أثناء الطهي. فهكذا يمكن أن ينسكب علينا ما نقوم بطبخه، لاسيما عندما نرفع الغطاء فجأة بالطريقة الخاطئة. لهذا، يجب ألا ترفع غطاء القدر وأنت في اتجاه الغطاء مباشرة، كما لا ترفعه أيضًا في أثناء غليان الطعام. من الأفضل خفض الحرارة وكشف الغطاء إلى جانب واحد أو في الاتجاه المعاكس لما نحن عليه حتى لا ينسكب علينا ما يتم طهيه ولا يحرقنا البخار أيضًا.

استخدام خرق مبللة

دائمًا ما تكون مناشف المطبخ موجودة في المطبخ، إذ أنها ضرورية جدًا إلى درجة أننا في النهاية نستخدمها في كل شيء؛ من إخراج الأشياء من الفرن إلى تنظيف الأسطح. كن حذرًا جدًا، عند استخدام الخرق عندما تكون مبللة أو رطبة، لأنه إذا أخذنا شيئًا ساخنًا، فيمكننا حرق أنفسنا. ستكون قفازات القماش أو السيليكون أفضل لتحريك المقالي والأواني أو إزالة الصواني من الفرن، بينما يمكن استعمال الخرق للتنظيف.

إذابة تجميد اللحوم في “الهواء الطلق”

عندما تحتاج لتذويب اللحوم (أو الأسماك)، يجب أن تكون دائمًا في الثلاجة، لذا سيكون من الجيد إخراجها في الليلة السابقة وإذا كنت في عجلة من أمرك يمكنك دائمًا استخدام الميكروويف. لا تقم أبدًا بإزالة قطعة اللحم وتركها في درجة حرارة الغرفة، حيث يمكن أن تعرضها للبكتيريا. من الأفضل وضعها في وعاء نظيف وتعبئته بالماء حتى يذوب دون أي خطر.

الطبخ بالبهارات منتهية الصلاحية

في كثير من الأحيان لا نعتقد أن البهارات من المكونات التي قد تنتهي صلاحيتها ونستخدمها في الطهي. وهذا خطأ. وعلى الرغم من أنه لا تسبب مخاطر صحية، فإن البهارات عندما تكون قديمة، لن تضيف إلى الوصفة تلك النكهة أو التوابل المطلوبة.

وضع المكونات في الزيت

يتطلب القلي بالزيت أن يكون عند درجة حرارة معينة، لذا فإنك تخاطر بإحراق نفسك إذا رميت البطاطس أو أي شيء تريد قليه على ارتفاع معين معتقدين أن الزيت لن ينسكب علينا. بل على العكس من ذلك، من الأفضل استخدام الملقط لوضع الأشياء دون تلقيها في الزيت، ما يؤدي إلى الإصابة ببعض الحروق أحيانًا.