ياسين بونو يُلهم فنانة فلسطينية عبرت عن حبها له بـ”الزيت والزعتر” (فيديو)

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وطن– عبرت فنانة تشكيلية فلسطينية، عن حبها واعتزازها بحامي عرين المنتخب المغربي ياسين بونو، على طريقتها الخاصة.

الحارس الأسطورة

وقامت الفنانة سارة عودة التي تقيم في دبي، برسم صورة ياسين بونو، باستخدام الزيت والزعتر. وهي الثنائية الغذائية التي تشتهر بها فلسطين.

قامت سارة عودة بخلط الزيت مع الزعتر، مكونة منهما مادة لرسم ياسين بونو.

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ونشرت الفيديو للوحتها المذهلة عبر “انستجرام”. معقبة: “رسمتي للحارس الاسطورة بونو بالزعتر و زيت الزيتون الفلسطيني على الخبز العربي. بمناسبة تأهل المغرب للربع النهائي في كأس العالم و دخول التاريخ “.

محمد صلاح أيضاً

لم يكن ياسين بونو هو اللاعب الأول الذي ترسمه سارة تعبيراً عن حبها.

فقد سبق لها أن رسمت نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، باستخدام القهوة.

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ومن المشاهير، رسمت سارة كل من الفنان المصري أحمد حلمي، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وماغي بوغصن، وسيرين عبدالنور. والفنانة اليمنية بلقيس وغيرهم الكثير.

إنجازات تاريخية

هذا وقد بات حارس المنتخب المغربي المتألق ياسين بونو، وفقَ الإحصائيات والأرقام، أولَ حارس عربي وأفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات في مونديال كأس العالم 2022 قطر. عقب وصول بلاده إلى دور النصف النهائي.

كما أصبحت المغرب أول بلد أفريقي وعربي تصل إلى دور النصف النهائي (المربع الذهبي). في تاريخ مونديال كأس العالم.

وقدّم المنتخب المغربي المستوى اللافت للأنظار على صعيد النتائج في مونديال كأس العالم 2022، بعد تصدّره منافسات دور المجموعات برصيد 7 نقاط، وفوزه على العديد من المنتخبات الأوروبية. وهي: بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال. كما وفرض التعادل مع وصيف النسخة الماضية كرواتيا.

كما وحافظ ياسين بونو على نظافة شباكه، في مونديال كأس العالم 2022 في مباراة كرواتيا، التي انتهت بالتعادل السلبي مع مستهل مشواره في البطولة العالمية، وإسبانيا التي حسمت بركلات الترجيح، بنتيجة 3-0، وآخرها الفوز على البرتغال بهدف دون رد.

زوجة ياسين بونو

كما ويعدّ الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، أول حارس عربي ينجح في التصدي لركلتي جزاء في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، أمام إسبانيا (لاروخا) في منافسات دور ال16 كأس العالم.

الجدير بالذكر أن ياسين بونو يمتلك الجنسية الكندية، وهو متزوج من شابة تصغره بعام واحد، تدعى إيمان، ولديهما طفل واحد ظهر معه على أرضية ملعب الثمامة رفقةَ والده قبل المباراة.

وكان “بونو” يلاعب طفله بالكرة، والتي ركلها الطفل بالفعل تجاه المرمى لتقفَ على الخط. ليكرر ركلها مرة أخرى ويضعها في الشباك.