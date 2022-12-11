الأحد, ديسمبر 11, 2022
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والده خدعها بخبر وفاته وهو طفل.. مصرية تلتقي ابنها الأردني بعد 43 عاما

أخبرها طليقها أنه توفي وعاشت على أمل أن يكون حياً

كتب خالد الأحمد
مصرية تلتقي بابنها watanserb.com
وسام في حضن أمه بعد فراق دام 43 عاماً
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وطن – في قصة أغرب من الخيال التقت أم مصرية بابنها الذي كان طفلاً حينما فقدته قبل 43 عاماً، وقيل لها إنه مات ليتضح بعد هذه السنوات الطويلة أنه على قيد الحياة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بهذه القصة الإنسانية وشبهها البعض بقصة النبي يوسف وأهله.

هكذا عثر وسام على أمه بعد 43 عاماً

وقالت صفحة موثقة على فيسبوك بوك باسم “أطفال مفقودة” إن الأم المصرية انفصلت عن زوجها ورجعت إلى مصر وعاشت 43 عاماً وهي تبكي وتجاهد لمعرفة مصير ابنها.”

ولكنها لم تتمكن من التوصل إلى شيء، إلى أن أرسل ابنها للصفحة يخبرهم بقصته وخلال 24 ساعة تم التوصل إلى الأم وذهبوا إلى المطار لاستقبال وسام –اسم المفقود-.

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ونشرت الصفحة مقطع فيديو وثق لقطات من وصول الشاب إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة واللحظات الأولى للقاء والدته التي قالت بعد لقاء ابنها العائد: “انكتبلي عمر جديد يوم الي رأيتك يا حبيبي يا ابني، يا حبيب قلبي، أنا كنت أبكي دائمًا، فرحة الدنيا لا توصف”.

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فيما أكد الابن أنه أتى إلى مصر عدة مرات خلال مسيرة البحث عن والدته، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، قبل هذه المرة، التي سهل فيها الله العثور على والدته، مقدمًا الشكر لمن ساعده.

القصة تعود لعام 1979

وتعود القصة إلى السبعينات عندما تزوج رجل أردني امرأة مصرية ذهبت معه إلى الأردن، وبعد الزواج أنجبت طفلاً في عمان في نوفمبر سنة 1979 وللأسف فإن الطفل كان مريضاً وتم احتجازه في المشفى.

وبعد أيام أبلغ الأب الأم أن طفلهم توفاه الله وقام بتطليقها، فعادت الأم إلى مصر مكسورة الخاطر ومكلومة بفقدان ابنها الذي كبر بعيداً عن حنان الأم.

ومن حسن الظن بأن الابن عرف الحقيقة من الأب قبل وفاته، وفكر في نشر صورة الأم مكتوب عليها: «إبنك عايش وبيدور عليكي».

وأشار الابن إلى أن أمه تدعى «رضا محمود الكوراني» وتعيش في شبرا ولكن لا يعلم إذا كانت من شبرا مصر أم من شبرا الخيمة، إلى أن تعرف إليها أهل طليقها في الأردن وتم التواصل معها.

المصدروطن - رصد فيسبوك + يوتيوب
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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