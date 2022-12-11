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مونديال قطر 2022

ميسي مُهدد بعقوبة الإيقاف بسبب فعلته في مباراة الأرجنتين وهولندا

الفيفا يُحقق في أحداث مباراة الأرجنتين وهولندا وعقوبات ومخالفات منتظرة

كتب فارس أبو شيحة
ميسي مُهدد بعقوبة الإيقاف بسبب فعلته في مباراة الأرجنتين وهولندا watanserb.com
ليونيل ميسي
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وطن- فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، تحقيقاً مع نظيره الأرجنتيني، عقب مباراة الأرجنتين وهولندا، التي شهدت المشادات بين اللاعبين على ملعب (استاد لوسيل)، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، التي انتهت بفوز الأرجنتين على طواحين هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فتح تحقيق بسبب المشادة التي حدثت على خط التماس في الشوط الإضافي الثاني بين اللاعبين من كلا المنتخبين، بعد قيام النجم الأرجنتيني لياندرو باريداس بتصويب الكرة بشكل متعمد نحو دكة بدلاء فريق الخصم هولندا.

إيقاف ميسي

وأضافت الصحيفة، ” الفيفا سيحقق في سخرية نيكولاس أوتاميندي لاعب منتخب الأرجنتين، من نجوم فريق الخصم هولندا. بعد إحراز زميله لاوتارو مارتينيز ركلة الترجيح الأخيرة، التي تأهل من خلالها راقصو التانغو للتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022″.

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كما وأردفت، ” الفيفا سيحقق أيضاً في تصريحات ليونيل ميسي، وزملائه ضد الحكم الإسباني الدولي ماتيو لاهوز، الذي أدار تحكيم مباراة الأرجنتين وهولندا“.

تصريحات ليونيل ميسي

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد هاجم الحكم الإسباني لاهوز، عقب نهاية مباراة الأرجنتين وهولندا، قائلاً: ” لا يمكن أن تضع حكم في مباراة بكأس العالم لا يرتقي لمستواها. كما أننا كنا مرعوبين قبيل المباراة لأننا نعرف هذا الحكم”.

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ولم يقتصر الأمر على تصريحات ميسي فحسب، بل هاجم الحارس الأرجنتيني مارتينيز الحكم الإسباني لاهوز، ” الحكم أضاف 10 دقائق كوقت بديل، كان يريد أن يحدث التعادل في المباراة. إنه أسوأ حكم على الإطلاق، مثلما خرجت إسبانيا بلد الحكم، يريد خروجنا نحن من أيضاً”.

وكان الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، قد أشهر 15 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، وهي الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا 

فيما لم يقرر اتحاد الفيفا حتى يومنا هذا، توجيه أي عقوبات أو مخالفات ضد منتخب الأرجنتين، عقب ما فعلوا من مشادات ومهاجم حكم المباراة، قبيل المواجهة المرتقبة. أمام الوصيف كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، سيلتقي أمام كرواتيا، الثلاثاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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