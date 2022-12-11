ميسي مُهدد بعقوبة الإيقاف بسبب فعلته في مباراة الأرجنتين وهولندا

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وطن- فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت، تحقيقاً مع نظيره الأرجنتيني، عقب مباراة الأرجنتين وهولندا، التي شهدت المشادات بين اللاعبين على ملعب (استاد لوسيل)، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، التي انتهت بفوز الأرجنتين على طواحين هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فتح تحقيق بسبب المشادة التي حدثت على خط التماس في الشوط الإضافي الثاني بين اللاعبين من كلا المنتخبين، بعد قيام النجم الأرجنتيني لياندرو باريداس بتصويب الكرة بشكل متعمد نحو دكة بدلاء فريق الخصم هولندا.

إيقاف ميسي

وأضافت الصحيفة، ” الفيفا سيحقق في سخرية نيكولاس أوتاميندي لاعب منتخب الأرجنتين، من نجوم فريق الخصم هولندا. بعد إحراز زميله لاوتارو مارتينيز ركلة الترجيح الأخيرة، التي تأهل من خلالها راقصو التانغو للتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022″.

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كما وأردفت، ” الفيفا سيحقق أيضاً في تصريحات ليونيل ميسي، وزملائه ضد الحكم الإسباني الدولي ماتيو لاهوز، الذي أدار تحكيم مباراة الأرجنتين وهولندا“.

تصريحات ليونيل ميسي

وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد هاجم الحكم الإسباني لاهوز، عقب نهاية مباراة الأرجنتين وهولندا، قائلاً: ” لا يمكن أن تضع حكم في مباراة بكأس العالم لا يرتقي لمستواها. كما أننا كنا مرعوبين قبيل المباراة لأننا نعرف هذا الحكم”.

#Qatar2022 La Selección se entrenó tras la victoria ante Países Bajos 😉👍 📝https://t.co/znxeEvIBK9 pic.twitter.com/YVd8pnWbLU — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 10, 2022

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ولم يقتصر الأمر على تصريحات ميسي فحسب، بل هاجم الحارس الأرجنتيني مارتينيز الحكم الإسباني لاهوز، ” الحكم أضاف 10 دقائق كوقت بديل، كان يريد أن يحدث التعادل في المباراة. إنه أسوأ حكم على الإطلاق، مثلما خرجت إسبانيا بلد الحكم، يريد خروجنا نحن من أيضاً”.

Louis van Gaal criticó a Messi en la previa del partido entre Argentina y Países Bajos, Messi en el final lo fue a buscar..!!! pic.twitter.com/KgEBjTO7Tx — Matias_Clima_Meteo 🇺🇾 (@AficionadoMeteo) December 9, 2022

وكان الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، قد أشهر 15 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، وهي الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا

فيما لم يقرر اتحاد الفيفا حتى يومنا هذا، توجيه أي عقوبات أو مخالفات ضد منتخب الأرجنتين، عقب ما فعلوا من مشادات ومهاجم حكم المباراة، قبيل المواجهة المرتقبة. أمام الوصيف كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

🎥مترجم | ميسي لـ مهاجم هولندا فيغورست: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟". pic.twitter.com/QL0O6wogVi — بلاد الفضة فيديو 🎥. (@ViaARG) December 9, 2022

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، سيلتقي أمام كرواتيا، الثلاثاء، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.