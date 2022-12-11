الأحد, ديسمبر 11, 2022
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حياتنا

مشهد غريب لحوت يجوب المحيط بظهر مكسور.. ما كشفه العلماء صادم!

كتب خالد الأحمد
الحوت مون watanserb.com
الحوت مون سيموت قريبا
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وطن – سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية الضوء على حوت أحدب قطع آلاف الكيلومترات “بظهر مكسور” ويرجح أن تكون إصابته جراء ضربة من قارب.

وسُمي الحوت الأحدب بهذا الاسم نظرًا للحدبة الكبيرة التي تتشكل على جسده عندما يقوّس ظهره للغوص في المحيط.

الحوت “مون” وقصة مأساوية

ووصل الحوت “مون” في ديسمبر إلى هاواي الأمريكية بعد أن قطع مسافة حوالي 5 آلاف كيلومتر انطلاقا من مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا في سبتمبر الماضي.

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وقالت الصحيفة في تقرير ترجمت “وطن” مقتطفات منه، إن الحوت المصاب تنقل على مدار ما يقرب من 3 أشهر في المحيطات والتيارات والمساحات الشاسعة من المياه السطحية مغالباً الألم الشديد ليكمل رحلة 5000 كيلو متر، من مياه كولومبيا البريطانية إلى هاواي بظهر محدوب مكسور ودون استخدام ذيله بل صدره فقط في قطع هذ المسافة الكبيرة.

وتُعد إصابة “مون” الشديدة، التي يُرجح أن تكون نتيجة لضربة على متن قارب ، تذكيرًا صارخًا بالمخاطر المتزايدة على الحيتان على طول الساحل الغربي لكندا.

طائرة مسيرة صورته

وقالت جاني راي ، المديرة التنفيذية والباحثة الرئيسية في منظمة “بي سي ويلز” وهي منظمة غير ربحية تدرس حياة الحيتان قبالة الساحل، إنه أمر مدهش للغاية ولكن أيضاً يكسر القلب في إشارة إلى الحوت مكسور الظهر.

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وفي شهر سبتمبر من كل عام وعلى مدار العقد الماضي، اكتشف باحثون في محطة أبحاث جزيرة فين في منطقة جيتغات، الحوت مون عندما ظهر في المياه الساحلية وشعر الباحثون حينها بسعادة غامرة.

وقالت المنظمة في منشور على فيسبوك، إن طائرة مسيرة التقطت في سبتمبر الماضي صورة للحوت تظهره مصابا بجروح شديدة أسفل العمود الفقري، ويظهر في الصورة هذا الجزء بشكل ملتو في إشارة على اصطدامه بالسفينة.

وعلى الرغم من الإصابة الشديدة ، شوهد الحوت مون في 1 ديسمبر قبالة ساحل ماوي على بعد أكثر من 4800 كيلومتر من المكان الذي لاحظ فيه الباحثون إصابته لأول مرة.

ووفق المصدر ذاته يصل طول الحيتان الحدباء إلى ما يقرب من 50 قدمًا ، وتزن ما يقرب من 90 ألف رطل ، وهي معروفة بالرحلات الهائلة التي تقوم بها كل عام.

حيث تنتقل من المياه المتجمدة بالقرب من ألاسكا وصولًا إلى المياه الفاترة في المكسيك وهاواي ، حيث تتكاثر وتلد.

وتبرز صور الحوت مون في مياه هاواي ، وهو هزيل ومغطا بقمل الحوت ،وضعيف إذ استهلك مخزونه من الدهون للقيام بالرحلة ، ولا يترك مصدرًا للغذاء في المياه الاستوائية إلا وتناوله.

وقالت خبيرة الحيتان “راي ” لو كان على الأرض، يمكننا التدخل. لكن لأنه في المحيط، وبسبب حجمه، لا يوجد شيء يمكن القيام به. ونحن نعلم أنه لن يعود لرؤيتنا مرة أخرى.. سيموت قريبا وهذا فقط يكسر القلب.”

واستبعدت فكرة القتل الرحيم لأنه سيحتاج إلى الكثير من المواد السامة، مما يهدد بتسميم الحياة البحرية.

وتأمل “راي” أن تكون قصة مون بمثابة تحذير للآثار المدمرة التي يمكن أن تحدثها اصطدامات القوارب بالحيتان.

وفي الأشهر الأخيرة، جرفت المياه الحيتان الحدباء الميتة من ضربات القوارب إلى الشاطئ على طول ساحل كولومبيا البريطانية. وتعكس الوفيات حقيقة أن حركة المرور البحرية لم تتكيف مع زيادة أعداد الحيتان.

وأضافت:”حتى لو كنت سائق قارب ماهر وتركز بدقة، فقد تصطدم بطريق الخطأ بحوت أحدب أمامك”.

وناشدت بضرورة الإبطاء من سرعة القوارب “خاصة في المناطق التي نعلم بوجود حيتان فيها.”

خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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