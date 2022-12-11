“لعبة تشارلي” تثير ذعر المصريين.. أطفال يستحضرون الجن بقلم رصاص

- Advertisement -

وطن – يميل الأطفال والمراهقون إلى الدخول في غمار تجارب ومراهنات تكون في أغلب الأحيان غير محسوبة المخاطر، وهو بالفعل ما حدث وما زال في مصر هذه الأيام، حيث ضجت السوشيال ميديا بعنوان كارثة اجتماعية جديدة تتهدد حياة طلاب المدراس، إنها “لعبة استحضار الأرواح” التي أشعلت جدلا واسعا بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل على حد سواء.

ما هي لعبة استحضار الأرواح “تشارلي”؟

انتشرت في مصر مؤخرا، لعبة خطيرة يطلق عليها من يمارسونها “لعبة إستحضار الأرواح” وفي رواية أخرى “لعبة استحضار الجن”، وفي الحالتين يدرك العاقل أن الإسم أكبر من أن يستوعبه قاصر أو مراهق، يهوى التقليد وخوض المخاطر لأسباب كثيرة.

الحكاية بدأت من استغاثة أم لما كتبت بوست على صفحتها وقالت ان ف بنتين النهاردة مع بنتي في المدرسة طلبوا منها يلعبوا لعبة تشارلي.. لعبة عبارة عن تحضير جنية اسمها تشارلي والحمد الله بنتي رفضت.. فقالولها طيب هاتي دبوس عشان يشكوا نفسهم وينزلوا دم.. فبنتي قالت لهم لأ مش هساعدكم pic.twitter.com/CfDzVN4eEM — zayed mohamed (@zayedmohamed123) December 10, 2022

- Advertisement -

وكانت آخر هذه الألعاب، لعبة الموت أو “تشارلي“، وهي لعبة تقوم على جملة تحديات، بحسب ما ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل في محاولة منهم لتوضيح هذه اللعبة.

تعتمد “تشارلي” على التواصل الروحاني، ومن شروطها أن يكون ممارسو هذا التحدي من الأطفال أو المراهقين، لاستحضار روح طفل يُدعى تشارلي.

قواعد هذه اللعبة بسيطة، وفيها يتم وضع قلمي رصاص فوق بعضهم كعلامة “إكس”، على ورقة مدوّن عليها كلمتين “نعم” و”لا”، ويحيط بهما مربع مقسم إلى أربعة أقسام ومكتوب على كل جزءٍ منها كلمتي “نعم” و”لا”.

استحضار للأرواح..

لعبة جديدة تثير الذعر بين المراهقين في مصر.. ما القصة؟ pic.twitter.com/ofi4J7lvb5 — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 11, 2022

- Advertisement -

تُوزع الكلمتين، بالتساوي ويبدأ اللاعبون (بشرط أن يكونوا أطفالا أو مراهقين) باستدعاء روح تشارلي بعبارات من قبيل “تشارلي هل يمكننا اللعب”، “تشارلي هل أنت هنا”.

تبدأ بعدها مرحلة أخرى من اللعبة، ينتظر خلالها هؤلاء الأطفال، حتى تبدأ الأقلام بالتحرك.

ثم يقوم اللاعب بعدها بطرح الأسئلة، ويتولى “تشارلي” (الذي هو أساسا قد وقع استحضار روحه بحسب قانون اللعبة) بتحريك القلم على إحدى الإجابات بـ”نعم” أو “لا”.

※※※ مخاطر لعبة تشارلي،

※ موجة من الهلع اجتاحت البيوت المصرية بسبب لعبة تشارلى التى انتشرت فيديوهاتها مؤخرا على التيك توك، وخاصة بعد حادث مدرسة إمبابة الإعدادية بنات، والتى ادعى فيها أولياء الأمور تعرض الفتيات اللا أتى لعبن اللعبة إلى نزيف من أعينهم وحالة هلع وصراخ pic.twitter.com/NXrc5OA9aA — العَرَّاب The Godfather (@zogbaralneny) December 9, 2022

ما هو موقف السلطات في مصر من لعبة تشارلي؟

أثارت هذه اللعبة الخطيرة، حالة من القلق والفزع أصبح يعيشها أولياء الأمور في عدد من محافظات مصر.

حيث أنه في الأشهر الأخيرة، وقع تداول الكثير من أخبار الحوادث الناجمة أساسا عن دخول بعض الأطفال لغمار هذه الألعاب، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى موت أحدهم، وفي أفضل الحالات، تعرضه لإصابات خطيرة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، قبل أيام بحسب ما جاء عبر مواقع التواصل، أولياء الأمور بمراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرا داهما على صحتهم العقلية والجسمانية، بعد انتشار لعبة “تحدي تشارلي” أو لعبة الأقلام، التي تعتمد على استحضار الجن والشياطين.

وأضافت أنه “من الضروري وجود الرقابة الأسرية لأنها ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية مما توثر على صحتهم النفسية والجسمانية، و تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي”.

رعب المصريين من لعبة استحضار الأرواح “تشارلي”

وفي سياق متصل، يروي أحد النشطاء على فيسبوك “محمد مهني” في تدونة عبر حسابه، أحد التجارب المؤلمة التي عاشتها مدرسة البنات في مدينة “إمبابة” (محافظة الجيزة)، عندما خرجت بعض الفتيات من حمام المدرسة وهن في “حالة هيجان عصبي”.

يقول محمد “حالة من الرعب أصابت مدرسة البنات لما بنتين خرجوا من الحمام وهما في حالة من الهياج العصبي وعمالين يصرخوا!”

وتابع موضحا: “المدرسين لما شافوا شكلهم والبنات اتفزعوا.. شكلهم كان مخيف اوي.. عينيهم كانت بتنزل دم.. وعمالين يجروا ويصرخوا… وماسكين راسهم وبيخبطوها ف الحيطان! وده عمل حالة من الفزع بين المدرسين والطلاب! والشرطة والاسعاف جت للمدرسة بعد استغاثات!”.

وقال مغرد عبر توتير باسم “محمد زايد”: “كل ده بسبب لعبة… خدوا بالكم من عيالكم… هما فضوليين وبيعلموا حاجات مايعرفوش نتيجتها!.. لعبة تشارلي دي بدأت قصتها تنتشر من خلال فيديوهات على النت سنة 2015 وفكرتها انك بتجيب ورق والقلام رصاص وبطريقة معينة ودعوة شخصية اسطورية ميتة اسمها ” تشارلي ”

كل ده بسبب لعبة… خدوا بالكم من عيالكم… هما فضوليين وبيعلموا حاجات مايعرفوش نتيجتها!.. لعبة تشارلي دي بدأت قصتها تنتشر من خلال فيديوهات على النت سنة 2015 وفكرتها انك بتجيب ورق والقلام رصاص وبطريقة معينة ودعوة شخصية اسطورية ميتة اسمها " تشارلي " pic.twitter.com/S5czOWzb9M — zayed mohamed (@zayedmohamed123) December 10, 2022

المثير للاهتمام هو أن “لعبة تشارلي” ليست الأولى من نوعها التي تثير رعبة أولياء الأمور والعائلات في مصر خوفا على أطفالها.

لكنها واحدة ضمن قائمة طويلة من التريندات والتطبيقات والألعاب الضارة التي أصبحت مثل السم الذي ينخر الشباب والناشئة في مصر، وسط غياب تام للرقابة الاجتماعية من قبل الدولة.