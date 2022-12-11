كيف غادرت والدة رونالدو استاد الثمامة بعد هزيمة البرتغال أمام المغرب؟ (شاهد)

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وطن- رصد مراسل شبكة الجزيرة ناصر صادق، رد فعل والدة الدون كريستيانو رونالدو بعد هزيمة منتخب البرتغال أمام منتخب المغرب في بطولة كأس العالم بقطر، وكيف غادرت ملعب المباراة.

وغادر منتخب البرتغال، بطولة كأس العالم من الدور ربع النهائي، بعد تلقى هزيمة بهدف نظيف أمام المنتخب المغربي، الذي أصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال كرة القدم.

وغادرت ماريا دولوريس أفيرو والدة رونالدو، ملعب المباراة حزينة مفضلة البقاء في السيارة حتى حضور باقي عائلتها.

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وشاهدت والدة رونالدو المباراة من مدرجات كبار الزوار، وخرجت بعد دقائق من نهاية المباراة بعد أن شاهدت ابنها يبكي بعد الهزيمة والخروج من المونديال.

وخرجت والدة رونالدو مع رجل يُرجح أنه أحد أفراد عائلتها وواضح على ملامح وجهها الحزن الشديد.

وسأل مراسل الجزيرة، والدة رونالدو عن شعورها بعد هزيمة البرتغال في آخر مونديال على الأرجح قد يخوضه ابنها، فرفضت الرد وبعد إلحاح مني بأخذ كلمة منها قالت إنها “حزينة”.

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وبحسب المراسل، فمن الطريف أن والدة رونالدو ظلت حزينة حتى طلب منها التقاط صورة معها فابتسمت أثناء التقاطها ثم عاد وجهها للعبوس مجددا.

بعد ذلك، ركبت السيارة مع مرافقها الذي كان يرتدي قميص البرتغال، وظلت السيارة في مكانها فترة طويلة حتى انضم إليها باقي مرافقيها.

رونالدو ينهار من البكاء

وانهار البرتغالي كريستيانو رونالدو، من البكاء بعد وداع كأس العالم في قطر، إثر الخسارة من منتخب المغرب بهدف نظيف في الدور ربع النهائي بالبطولة.

وأظهرت الكاميرات، رونالدو يغادر الملعب وهو يجهش بالبكاء محاولاً إخفاء وجهه ويرافقه أحد مساعديه.

أنباء اعتزال رونالدو

وبعد الهزيمة، انتشرت الكثير من المعلومات المنسوبة لمجلة ليكيب الفرنسية، تتحدث عن أن رونالدو قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا.

المصائب لا تأتي فرادا . الاسطورة كريستيانو رونالدو يقرر اعتزال كرة القدم.

ياالللههه💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/QxPeEKodum — صعب. (@l3lii0) December 10, 2022

ونسب نشطاء للمجلة القول إن الدون أبلغ لاعبي منتخب البرتغال بذلك عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال في المونديال.

وفيما لم يتضح أن المجلة نشرت شيئا عن ذلك حتى الآن، قالت مصادر صحفية إن بعض التوقعات تشير إلى أن الـ 48 ساعة المقبلة قد تشهد إعلاناً من رونالدو عن مسيرته الكروية، إما الاعتزال الكامل أو قبول عرض النصر السعودي الكبير.