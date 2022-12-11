الأحد, ديسمبر 11, 2022
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كيف غادرت والدة رونالدو استاد الثمامة بعد هزيمة البرتغال أمام المغرب؟ (شاهد)

تأثر كبير بخسارة البرتغال في آخر مونديالات الدون

كتب خالد السعدي
كيف غادرت والدة رونالدو استاد الثمامة بعد هزيمة البرتغال أمام المغرب؟ (شاهد) watanserb.com
كريستيانو رونالدو
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وطن- رصد مراسل شبكة الجزيرة ناصر صادق، رد فعل والدة الدون كريستيانو رونالدو بعد هزيمة منتخب البرتغال أمام منتخب المغرب في بطولة كأس العالم بقطر، وكيف غادرت ملعب المباراة.

وغادر منتخب البرتغال، بطولة كأس العالم من الدور ربع النهائي، بعد تلقى هزيمة بهدف نظيف أمام المنتخب المغربي، الذي أصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي مونديال كرة القدم.

وغادرت ماريا دولوريس أفيرو والدة رونالدو، ملعب المباراة حزينة مفضلة البقاء في السيارة حتى حضور باقي عائلتها.

والدة رونالدو مع ناصر صادق محرر الجزيرة نت (الجزيرة)
والدة رونالدو مع ناصر صادق محرر الجزيرة نت (الجزيرة)
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وشاهدت والدة رونالدو المباراة من مدرجات كبار الزوار، وخرجت بعد دقائق من نهاية المباراة بعد أن شاهدت ابنها يبكي بعد الهزيمة والخروج من المونديال.

وخرجت والدة رونالدو مع رجل يُرجح أنه أحد أفراد عائلتها وواضح على ملامح وجهها الحزن الشديد.

وسأل مراسل الجزيرة، والدة رونالدو عن شعورها بعد هزيمة البرتغال في آخر مونديال على الأرجح قد يخوضه ابنها، فرفضت الرد وبعد إلحاح مني بأخذ كلمة منها قالت إنها “حزينة”.

السيارة التي استقلتها والدة رونالدو وظلت فيها فترة طويلة (الجزيرة)
السيارة التي استقلتها والدة رونالدو وظلت فيها فترة طويلة (الجزيرة)
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وبحسب المراسل، فمن الطريف أن والدة رونالدو ظلت حزينة حتى طلب منها التقاط صورة معها فابتسمت أثناء التقاطها ثم عاد وجهها للعبوس مجددا.

بعد ذلك، ركبت السيارة مع مرافقها الذي كان يرتدي قميص البرتغال، وظلت السيارة في مكانها فترة طويلة حتى انضم إليها باقي مرافقيها.

رونالدو ينهار من البكاء

وانهار البرتغالي كريستيانو رونالدو، من البكاء بعد وداع كأس العالم في قطر، إثر الخسارة من منتخب المغرب بهدف نظيف في الدور ربع النهائي بالبطولة.

وأظهرت الكاميرات، رونالدو يغادر الملعب وهو يجهش بالبكاء محاولاً إخفاء وجهه ويرافقه أحد مساعديه.

كريستيانو رونالدو ينفجر في البكاء بعد الهزيمة أمام المغرب (فيديو)

أنباء اعتزال رونالدو

وبعد الهزيمة، انتشرت الكثير من المعلومات المنسوبة لمجلة ليكيب الفرنسية، تتحدث عن أن رونالدو قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا.

ونسب نشطاء للمجلة القول إن الدون أبلغ لاعبي منتخب البرتغال بذلك عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال في المونديال.

وفيما لم يتضح أن المجلة نشرت شيئا عن ذلك حتى الآن، قالت مصادر صحفية إن بعض التوقعات تشير إلى أن الـ 48 ساعة المقبلة قد تشهد إعلاناً من رونالدو عن مسيرته الكروية، إما الاعتزال الكامل أو قبول عرض النصر السعودي الكبير.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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