الأحد, ديسمبر 11, 2022
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قمر اللبنانية ممنوعة من دخول الإمارات بأوامر عليا! (شاهد)

تعاني قمر اللبنانية من وعكة صحية لم تكشف طبيعتها

كتب رفيف عبدالله
قمر اللبنانية ممنوعة من دخول الإمارات بأوامر عليا! (شاهد) watanserb.com
قمر اللبنانية
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وطن– منعت السلطات الإماراتية دخول الفنانة اللبنانية قمر، من دخول أراضيها، في الوقت الذي تنشط به حفلات رأس السنة هناك.

تأشيرة سياحية لدبي

وكشفت صحيفة “الفن”، من مصادر خاصة لم تسمها، أن السلطات في الإمارات منعت قمر اللبنانية من دخول أراضيها. وذلك بموجب دعوى كانت مقامة ضد قمر من قبل جهة غير معلنة حتى الآن.

وبحسب المعلومات، فقد تقدمت قمر اللبنانية بطلب للحصول على تأشيرة سياحية لدخول دبي، وتم رفض المعاملة تماماً.

جواز سفر قمر
الإمارات رفضت تأشيرة الزيارة
قمر اللبنانية
بيانات طلب التأشيرة التي تقدمت بها قمر
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وأبدت المصادر استغرابها من وضع اسم قمر اللبنانية على قائمة اللائحة السوداء في الإمارات. مشيرة إلى أنه ربما هناك دعاوى قضائية أدت الى اتخاذ هذا القرار بحقها، قبل حلول عيد رأس السنة.

لا سند

في سياق آخر، كشفت قمر أنها تعرضت لوعكة صحية اضطرها إلى دخول المستشفى.

ونشرت قمر عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام”، صورة توثق دخولها المستشفى برفقة ابنتها لونا.

قمر اللبنانية
لم تجد قمر أحدا تؤمن على ابنتها معه
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وعلقت قمر: “ثالث دخول طوارئ في أسبوعين واضطريت فوت بنتي معي لأنه ما عندي سند أمنوا على بنتي”.

وذكرت مجلة “الجرس”، أن جدة الطفلة لوالدها رفضت استقبال “لونا”.

كما اعتذر والد “لونا” عن استقبال طفلته بحجة انشغاله.

قمر اللبنانية
ابنة قمر بين قدميها في المستشفى

بينما لم تذكر قمر أين تركت طفلها الأول جيمي.

مهدي غندور

وكان الإعلامي اللبناني  إيلي باسيل، قد كشف أن مهدي غندور، هو والد لونا، ابنة قمر.

وتوالت المفاجآت حين تبين أن قضية اغتصاب، كانت وراء حمل قمر بابنتها “لونا”.

كررت قمر قصتها مع رجال الأعمال المصري جمال مروان. ولكن هذه المرة مع الشاب اللبناني مهدي غندور.

حيث اتهمت قمر، والد طفلتها باغتصابها، وحررت محضراً ضده في قسم الشرطة بعد مشاجرة عنيفة بينهما.

وقال مهدي في حينها أن لديه صور تثبت أن علاقته بقمر عابرة وتمت بالتراضي وبأجر مادي أيضا.

اسقاط تهمة الاغتصاب

وبعد تحقيقات استمرت 9 ساعات، تم تسوية الأمر والتصالح وإسقاط تهمة الاغتصاب.

واتفقت قمر وغندور على إسقاط تهمة الاغتصاب، على أن تحتفظ الفنانة بالجنين. في مقابل إجراء تحليل DNA عقب ولادته كشرط لاعتراف الشاب بأبوته له.

وهو ما وافقت عليه قمر ومحاميها. بينما اشترط غندور أن تسافر الفنانة الاستعراضية إلى الولايات المتحدة لتضع المولود هناك. لحين أن تثبت التحاليل نسب الجنين له.

لذلك، وضعت قمر ابنتها “لونا” في أمريكا، وبعد 4 أشهر حملت أخيراً اسم والدها. عكس أخيها “جيمي” الذي لا يزال بدون اسم أب في الأوراق الرسمية حتى الآن .

المصدرالفن، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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