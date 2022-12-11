عمانيون يطالبون السلطات بالتدخل بسبب فيديو غريب قلب السلطنة

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وطن– تسبّب مقطع فيديو وثّق قيام شخص بالصلاة في وسط طريق سريع بسلطنة عمان، في موجة جدل واسعة بين العمانيين على مواقع التواصل.

رجل يصلي وسط الطريق في سلطنة عمان

ويُظهر الفيديو المتداوَل على نطاق واسع بالسلطنة، ورصدته (وطن)، شخصاً -مجهول الهوية- يؤدي الصلاة وسط السيارات في منتصف الطريق السريع.

وتفادى قائدو السيارات الرجلَ الذي ظهر يصلي على الطريق، حتى لا يحدث له مكروه، ما تسبّب في تعطيل للطريق.

مغردين يبدون استغرابهم واستيائهم ، بعد مقطع فيديو متداول لشخص يصلي وسط الطريق!! pic.twitter.com/F4gAS74rXz — أخبار عمان (@omaniyanews) December 11, 2022

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وكان الرجل -لم تكشف هويته حتى الآن- الذي ظهر بجلباب أبيض وشال، يركع ويسجد على الأسفلت غير مكترث بتعطيل الطريق، أو إمكانية تعرّضه للإيذاء من السيارات المارة.

وصوّر هذا المقطعَ سائقٌ كان متواجداً على الطريق، ونشره عبر مواقع التواصل بالسلطنة.

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وأبدى العديد من المغردين استنكارهم واستغرابهم من هذا التصرف، وسْط تساؤلات عن السبب الذي دفع هذا الرجل لمثل هذا التصرف.

فيما طالب آخرون الجهات المعنية في السلطنة بإلقاء القبض على هذا الشخص، لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

🔴📹 رجل يصلي وسط الطريق حيث حاولت السيارات تجنبه أحدث الفيديو ردود فعل متباينة …فما رأيك أنت ⁉️ pic.twitter.com/RLIMWX7UDK — خدمة قيصر عمان الاخبارية (@alkaiser_oman) December 11, 2022

تصرّف الرجل استفز العمانيين

هذا ولم يصدر أيّ تعليق رسمي حتى الآن من قبل السلطات العمانية على هذا الفيديو المنشور، وتصرف الشخص الظاهر به.

وعلّق مغرد عماني باسم “أبو شهد” على الفيديو بقوله: “شفت مقطع متداول لشخص يصلي في وسط الطريق بين زحام السيارات”.

وتابع مستنكراً: “رغم بأن الأرض بجانبي الطريق رملية طاهرة، إلا أنه فضل السجود على الأسفلت الذي يحتوي على قذارة ومواد كيميائية قد تكون نجسة”.

شفت مقطع متداول لشخص يصلي في وسط الطريق بين زحام السيارات رغم بأن الارض بجانبي الطريق رملية طاهرة إلا أنه فضل السجود على الاسفلت الذي يحتوي على قذارة ومواد كيميائية قد تكون نجسة. لا أعلم م الغرض من هذه التصرفات سوى تعطيل مصالح الناس و…….. . — ابوشهد (@jsyabi) December 11, 2022

وأضاف متسائلاً ومتعجّباً: “لا أعلم ما الغرض من هذه التصرفات سوى تعطيل مصالح الناس”.

على الجانب الآخر، كتب أبو سهيل المشايخي: “لنحسن الظن دائماً فنحن لسنا أوصياء على الناس.. من هيئته لربما يكون ناذر نذر ويوفيه.. او له عذر يعرفه في قرار نفسه”.

وفي ذات السياق، غرد عادل الزعابي، مشيراً إلى أن الشخص الظاهر بالمقطع ربما يكون مريضاً نفسياً.

وكتب: “أحسنوا الظن ربما يكون شخص يوجد فيه مرض نفسي”.

المغرد العماني أحمد بن سالم، شدّد على أن هذا “تصرف خاطئ في الظاهر كما نرى.. يلقى بنفسه إلى التهلكة، مرور السيارات يعرضه للخطر يعرقل الحركة”.

وأضاف: “أتمنى متابعة هذا الموقف مع هذا الشخص من قبل السلطات المسؤولة”.

واستنكر “شهاب” تركَ الرجل للمساجد، واختيار الطريق العام للصلاة عليه، وتعطيل الحركة، وقال: “سبحان الله.. على كثرة المساجد في عماننا الحبيبة

ما حصل مكان يصلي فيه معرض حياته وحياة الآخرين للخطر!”.