الأحد, ديسمبر 11, 2022
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عمانيون يطالبون السلطات بالتدخل بسبب فيديو غريب قلب السلطنة

المقطع أظهر رجلاً يصلي وسط الطريق وبين السيارات في سلطنة عمان

كتب باسل النجار
رجل يصلي وسط طريق سريع watanserb.com
رجل يصلي وسط طريق سريع بسلطنة عمان معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر
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وطن– تسبّب مقطع فيديو وثّق قيام شخص بالصلاة في وسط طريق سريع بسلطنة عمان، في موجة جدل واسعة بين العمانيين على مواقع التواصل.

رجل يصلي وسط الطريق في سلطنة عمان

ويُظهر الفيديو المتداوَل على نطاق واسع بالسلطنة، ورصدته (وطن)، شخصاً -مجهول الهوية- يؤدي الصلاة وسط السيارات في منتصف الطريق السريع.

وتفادى قائدو السيارات الرجلَ الذي ظهر يصلي على الطريق، حتى لا يحدث له مكروه، ما تسبّب في تعطيل للطريق.

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وكان الرجل -لم تكشف هويته حتى الآن- الذي ظهر بجلباب أبيض وشال، يركع ويسجد على الأسفلت غير مكترث بتعطيل الطريق، أو إمكانية تعرّضه للإيذاء من السيارات المارة.

وصوّر هذا المقطعَ سائقٌ كان متواجداً على الطريق، ونشره عبر مواقع التواصل بالسلطنة.

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وأبدى العديد من المغردين استنكارهم واستغرابهم من هذا التصرف، وسْط تساؤلات عن السبب الذي دفع هذا الرجل لمثل هذا التصرف.

فيما طالب آخرون الجهات المعنية في السلطنة بإلقاء القبض على هذا الشخص، لتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

تصرّف الرجل استفز العمانيين

هذا ولم يصدر أيّ تعليق رسمي حتى الآن من قبل السلطات العمانية على هذا الفيديو المنشور، وتصرف الشخص الظاهر به.

وعلّق مغرد عماني باسم “أبو شهد” على الفيديو بقوله: “شفت مقطع متداول لشخص يصلي في وسط الطريق بين زحام السيارات”.

وتابع مستنكراً: “رغم بأن الأرض بجانبي الطريق رملية طاهرة، إلا أنه فضل السجود على الأسفلت الذي يحتوي على قذارة ومواد كيميائية قد تكون نجسة”.

وأضاف متسائلاً ومتعجّباً: “لا أعلم ما الغرض من هذه التصرفات سوى تعطيل مصالح الناس”.

على الجانب الآخر، كتب أبو سهيل المشايخي: “لنحسن الظن دائماً فنحن لسنا أوصياء على الناس.. من هيئته لربما يكون ناذر نذر ويوفيه.. او له عذر يعرفه في قرار نفسه”.

وفي ذات السياق، غرد عادل الزعابي، مشيراً إلى أن الشخص الظاهر بالمقطع ربما يكون مريضاً نفسياً.

وكتب: “أحسنوا الظن ربما يكون شخص يوجد فيه مرض نفسي”.

المغرد العماني أحمد بن سالم، شدّد على أن هذا “تصرف خاطئ في الظاهر كما نرى.. يلقى بنفسه إلى التهلكة، مرور السيارات يعرضه للخطر يعرقل الحركة”.

وأضاف: “أتمنى متابعة هذا الموقف مع هذا الشخص من قبل السلطات المسؤولة”.

واستنكر “شهاب” تركَ الرجل للمساجد، واختيار الطريق العام للصلاة عليه، وتعطيل الحركة، وقال: “سبحان الله.. على كثرة المساجد في عماننا الحبيبة
ما حصل مكان يصلي فيه معرض حياته وحياة الآخرين للخطر!”.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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