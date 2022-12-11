الأحد, ديسمبر 11, 2022
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الهدهد

سبب مقتل ابتسام المقرشية في سلطنة عُمان.. شاهد كيف نفذ الجاني جريمته!

الجاني حطم زجاج سيارة وسام المقرشية الخلفي وانهال عليها بالطعنات

كتب سالم حنفي
قتل ابتسام المقرشية watanserb.com
المقتولة في سلطنة عمان ابتسام المقرشية
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وطن – انتفض موقع التدوين المصغر “تويتر” في سلطنة عمان بموجة غضب عارمة عقب مقتل ابتسام المقرشية، الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بولاية عبري طعنا بالسكين على يد أحد الأشخاص.

وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية، فإن الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته، ثم قام بالإصطدام بسيارتها من الخلف حتى توقفت.

ووفقا لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تقل المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

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سبب مقتل ابتسام المقرشية

وتداولت أنباء أن سبب ارتكاب الجاني لجريمته هو رفض أهلها زواجه منها لأنه يكبرها بعشر سنوات.

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من جانبها، شقيقة المجني عليها ما تم تداوله من “إشاعات” حول أن الجاني كان قد تقدم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية وتم رفضه.

واستغربت شقيقة المجني عليها تداول مثل هذه الإشاعات المغرضة، مطالبة الجميع بالكف عن ترديدها، لكونها ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

وتداول ناشطون صورة المجني عليها، مؤكدين بأنها كانت موظفة وتدرس في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنظام الانتداب.

https://twitter.com/raffaello101/status/1602070025392848897?s=20&t=GqC3gXK7-sN_kxufGVEsYg

غضب يجتاح مواقع التواصل ومطالبات بالقصاص

وعقب الجريمة تصدر وسما “ابتسام المقرشية” و”عبري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في سلطنة عمان، حيث ترحم المغردون على المجني عليها، مستنكرين الجريمة التي وقعت بحقها والتي جاءت بعد أيام قليلة من مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة بحق الجاني.

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية مرفت العريمية:”الصمت أمام هذا العنف لن يجعله يتوقف أبدًا.. مهما كانت الاسباب لا مبرر لإزهاق أرواح البشر، العدالة ل ابتسام المقرشية “.

من جانبه، قال المغرد “زيد” مستنكرا الجريمة:” تطبيق القصاص امر لابد من تطبيقه عبرة للآخرين النساء خلقن كي يصان عرضهن وتحترم مكانتهن”.

وقال المغرد “بدر الراشدي”:”كل سلوك ناتج من فكرة أو مجموعة أفكار ما هي الأفكار التي يحملها هؤلاء الأنذال الذين انسلخوا من إنسانيتهم حتى ينحروا البراءة بسكاكين الغدر والحقارة وكل مصطلحات السوء والقذارة، أكرر القصاص العلني من ضمن الحلول مع ضرورة فهم الأسباب الدافعة لتفادي تكرار هذه المآسي”.

جريمة مقتل أمل العبرية

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هز المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

خلافات سابقة بين الجاني والقتيلة

وكشفت التقارير الأولية لملابسات القضية عن وجود خلافات سابقة بين الزوج وطليقته منذ فترة، وهو ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية في حسابها، حيث قام الزوج “الطليق” فجأة بإشهار سلاح أبيض مسدّداً طعنات إليها في الصدر والبطن والرقبة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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