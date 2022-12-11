سبب مقتل ابتسام المقرشية في سلطنة عُمان.. شاهد كيف نفذ الجاني جريمته!

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وطن – انتفض موقع التدوين المصغر “تويتر” في سلطنة عمان بموجة غضب عارمة عقب مقتل ابتسام المقرشية، الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بولاية عبري طعنا بالسكين على يد أحد الأشخاص.

وبحسب ما ورد من شهادات حول مقتل ابتسام المقرشية، فإن الجاني انتظرها حتى انتهت امتحانها وخرجت من الجامعة ليقوم بعدها بملاحقتها بسيارته، ثم قام بالإصطدام بسيارتها من الخلف حتى توقفت.

ووفقا لشهادات الشهود وما أظهرته الصور، فقد قام الجاني بتحطيم الزجاج الخلفي للسيارة التي كانت تقل المجني عليها ابتسام المقرشية، قبل أن ينهال عليها بالطعنات التي أدت لوفاتها.

🚨 | وقوع جريمة قـًتل في ولاية #عبري ، بعد ما خلصت الاختبار طلعت ولحقها بسيارته دعمها من الخلف ونزل يضرب الجامه بعدها ضربها بالسكـًين لين ماتت 💔😓 pic.twitter.com/xcQA12JJe4 — عــمــــــر محمد | قصص ومقاطع• (@xxyy2w) December 11, 2022

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سبب مقتل ابتسام المقرشية

وتداولت أنباء أن سبب ارتكاب الجاني لجريمته هو رفض أهلها زواجه منها لأنه يكبرها بعشر سنوات.

ما قبلوا يزوجه لانه اكبر منها ب ١٠ سنوات — B | 🐈‍⬛ (@j7zy_) December 12, 2022

حاولت أفسر و أفهم الناس الي يطلعوا اشاعات و اقاويل و تفسيرات غبية و ما قدرت

هذي نماذج من التفسيرات الي طلعوها الناس في مقتل #ابتسام_المقرشيه الله يرحمها

بدل لا يدعولها بالرحمة

جالسين يسووا تفسيراتهم الغبية و الهدف الله يعلم فيه pic.twitter.com/2kTOE1DVov — عبدالله الكلباني (@abood_20040) December 12, 2022

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من جانبها، شقيقة المجني عليها ما تم تداوله من “إشاعات” حول أن الجاني كان قد تقدم لخطبة المجني عليها ابتسام المقرشية وتم رفضه.

واستغربت شقيقة المجني عليها تداول مثل هذه الإشاعات المغرضة، مطالبة الجميع بالكف عن ترديدها، لكونها ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.

تداول كثير من الإشاعات ان تقدم لها ورفضته لكن اخت البنت وضحت الموضوع 👇🏻🤍 pic.twitter.com/R4H1C6R111 — عــمــــــر محمد | قصص ومقاطع• (@xxyy2w) December 11, 2022

وتداول ناشطون صورة المجني عليها، مؤكدين بأنها كانت موظفة وتدرس في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنظام الانتداب.

https://twitter.com/raffaello101/status/1602070025392848897?s=20&t=GqC3gXK7-sN_kxufGVEsYg

غضب يجتاح مواقع التواصل ومطالبات بالقصاص

وعقب الجريمة تصدر وسما “ابتسام المقرشية” و”عبري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في سلطنة عمان، حيث ترحم المغردون على المجني عليها، مستنكرين الجريمة التي وقعت بحقها والتي جاءت بعد أيام قليلة من مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة بحق الجاني.

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية مرفت العريمية:”الصمت أمام هذا العنف لن يجعله يتوقف أبدًا.. مهما كانت الاسباب لا مبرر لإزهاق أرواح البشر، العدالة ل ابتسام المقرشية “.

الصمت أمام هذا العنف لن يجعله يتوقف أبدًا..

مهما كانت الاسباب لا مبرر لإزهاق أرواح البشر، العدالة ل #ابتسام_المقرشية #أمل_العبرية — Mirfat Al Araimi – مرفت العريمية (@MIRFAT_ALARAIMI) December 12, 2022

من جانبه، قال المغرد “زيد” مستنكرا الجريمة:” تطبيق القصاص امر لابد من تطبيقه عبرة للآخرين النساء خلقن كي يصان عرضهن وتحترم مكانتهن”.

تطبيق القصاص امر لابد من تطبيقه عبرة للآخرين النساء خلقن كي يصان عرضهن وتحترم مكانتهن #ابتسام_المقرشيه — A (@zaid_ka8) December 12, 2022

وقال المغرد “بدر الراشدي”:”كل سلوك ناتج من فكرة أو مجموعة أفكار ما هي الأفكار التي يحملها هؤلاء الأنذال الذين انسلخوا من إنسانيتهم حتى ينحروا البراءة بسكاكين الغدر والحقارة وكل مصطلحات السوء والقذارة، أكرر القصاص العلني من ضمن الحلول مع ضرورة فهم الأسباب الدافعة لتفادي تكرار هذه المآسي”.

كل سلوك ناتج من فكرة أو مجموعة أفكار

ما هي الأفكار التي يحملها هؤلاء الأنذال الذين انسلخوا من إنسانيتهم حتى ينحروا البراءة بسكاكين الغدر والحقارة وكل مصطلحات السوء والقذارة، أكرر القصاص العلني من ضمن الحلول مع ضرورة فهم الأسباب الدافعة لتفادي تكرار هذه المآسي

#ابتسام_المقرشية — بدر الراشدي (@Badaralrashdi) December 12, 2022

جريمة مقتل أمل العبرية

وكانت جريمة مقتل المحامية العمانية أمل العبرية في إحدى المحاكم في محافظة مسقط، على يد طليقها أثناء تأدية عملها، بسبب خلافات أسرية بينهما، قد هز المجتمع العماني.

وقالت وسائل إعلام عمانية، إنّ القاتل انهال عليها بعشرات الطعنات في مناطق الرقبة والصدر والبطن، وبعدما تأكّد من مقتلها فرّ هارباً، إلى أن تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.

خلافات سابقة بين الجاني والقتيلة

وكشفت التقارير الأولية لملابسات القضية عن وجود خلافات سابقة بين الزوج وطليقته منذ فترة، وهو ما أشارت إليه شرطة عمان السلطانية في حسابها، حيث قام الزوج “الطليق” فجأة بإشهار سلاح أبيض مسدّداً طعنات إليها في الصدر والبطن والرقبة.