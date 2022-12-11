جوائز كأس العالم للأربعة الكبار.. هل يفعلها المغرب ويقتنص 42 مليون دولار؟

- Advertisement -

وطن – بدأ الكثيرون عبر مواقع التواصل يتحدثون عن قيمة الجوائز المرصودة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأبطال كأس العالم خاصة بعد نجاح المنتخب المغربي “أسود الأطلس” في العبور للدور نصف النهائي.

جوائز كأس العالم قطر 2022

وفي مباراة تاريخية للمغاربة والعرب، ليلة السبت 10 ديسمبر 2022، نجح منتخب المغرب في اجتياح دفاعات المنتخب البرتغالي وإقصائه من دور الـ8 بهدف عالمي ليوسف النصيري.

وبحسب الفيفا فإن بطل العالم الذي سيفوز بالكأس سيحصل على جائزة مالية قدرها 42 مليون دولار.

جوائز مونديال قطر 2022 يارب 🤲 تكون 42 ميلون دولار من نصيب اسود الاطلس 📸PN#المغرب #FIFAWorldCup pic.twitter.com/apjnyBrOv2 — وليد كبير – Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) December 11, 2022

- Advertisement -

فيما سيحصل الوصيف (المركز الثاني) على جائزة مالية بقيمة 30 مليون دولار.

أما صاحب المركز الثالث فسيحصل على 27 مليون دولار، ومن يأتي رابعا سيحصل على جائزة بقيمة 25 مليون دولار.

- Advertisement -

وهو ما يعني أن المنتخب المغربي قد ضمن بالفعل الحصول على 25 مليون دولار في أسوأ الظروف.

لكن أداء “أسود الأطلس” العالمي والمشرف دفع العديد من المشجعين العرب، إلى المراهنة عليه والحديث بثقة عن إمكانية تواجد المغرب في نهائي المونديال وأيضا الفوز به.

وهو أمر إذا حدث سيكون سابقة تاريخية لم يحققها أي منتخب عربي من قبل في تاريخ بطولة كأس العالم.

وحينها سيحصل المغرب على جائزة البطل المرصودة من قبل الفيفا وهي 42 مليون دولار.

رقم الجوائز المرصود لمونديال قطر هو الأكبر بتاريخ كأس العالم

ووصل حجم الجوائز المالية المرصودة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 إلى 440 مليون دولار.

وهو الرقم الذي يعد الأكبر في تاريخ كأس العالم، إذ كان في مونديال روسيا 2018 يبلغ 400 مليون يورو، في حين كان في مونديال 2014 بالبرازيل يبلغ 358 مليون يورو.

وبحسب بيان الفيفا توزع الجوائز كالآتي:

بطل المونديال وحامل اللقب: 42 مليون دولار.

الوصيف (المركز الثاني): 30 مليون دولار.

المركز الثالث: 27 مليون دولار.

المركز الرابع: 25 مليون دولار.

المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب.

المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب.

المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب.

جدير بالذكر أن “الفيفا” منح جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر 1.5 مليون دولار من أجل الإعداد للبطولة العالمية.

وضمن المغرب بهذا الحصول على 25 مليون دولار، بعد بلوغه لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ الكرة العربية بشكل عام، الدور قبل النهائي لكأس العالم.

وهذه المكافأة تعد الأكبر التي يحصل عليها منتخب عربي في تاريخ كأس العالم، بعدما قرر الفيفا تخصيص جوائز مالية هي الأكبر على الإطلاق خلال نهائيات مونديال قطر.