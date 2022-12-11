بعد رفضها الزواج منه..هندي ينتقم من طبيبة بمساعدة عصابة مكونة من 40 رجلاً (فيديو)

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وطن- نشرت صحيفة ديلي ستار البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن حادثة غريبة وقعت مؤخرا في الهند، حيث قامت عصابة مكونة من 40 رجلاََ، يقودهم رجل يدعى “ريدي “، بإختطاف طبيبة من مقر عيادتها بعد رفضها الزواج منه بسبب المضايقات والمطاردات التي تسبب فيها لفترة طويلة.

خربوا منزلها وحطموا نوافذ سيارتها

ووفقا للصحيفة، كانت المرأة البالغة من العمر 24 عامًا تعمل خارج منزلها في تيلانجانا بالهند، عندما تم خطفها من قبل الرجال بعد أن قاموا بتخريب منزلها وتحطيم نوافذ سيارتها بعد أن رفضت الزواج منه.

وقد تم إنقاذها في وقت لاحق بعد أن شنت الشرطة الهندية عملية ضخمة لتعقبها.

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وفي مقاطع فيديو انتشرت كثيراََ على وسائل التواصل الإجتماعي، ظهر المسلحون وهم يعتادون بالضرب على أقاربها رجل بالعصي والحجارة.

المهتم لا يزال طليقا

ولا يزال نافين ريدي، المتهم بقيادة العصابة والذي كان يحب الفتاة ويرغب في الزواج منها، طليقا. وألقت الشرطة القبض على 18 عضوا من العصابة.

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من جهتها، رفعت عائلة الشابة دعوى ضد ريدي، مؤكدين أنه كان يضايق ابنتهم كثيرا بخصوص مسألة الزواج.



يُقال إن ريدي اشترى لها سيارة بأرباح أعماله التسويقية الناجحة ثم طلب يدها للزواج، كما قالت الشرطة المحلية لقناة NDTV.



ويُزعم أن ريدي ضايقها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعها إلى رفع دعوى ضده.

