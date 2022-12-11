الأحد, ديسمبر 11, 2022
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الوجه الآخر لتأهل المغرب التاريخي لنصف نهائي المونديال.. أعمال شغب واعتقالات وطعن (شاهد)

أسود أطلس يلتقي الديوك الفرنسية في موقعة الحلم

كتب خالد السعدي
أعمال شغب واعتقالات في فرنسا watanserb.com
أعمال شغب واعتقالات في فرنسا
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وطن- أظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع تويتر، صدامات ومواجهات شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، بُعيد تأهل منتخبي فرنسا والمغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، في حين تعرّض مشجع مغربي للطعن في إيطاليا.

وبيّنت المقاطع، احتشاد آلاف المشجعين للاحتفال بتأهل فرنسا والمغرب، وذلك في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

وأطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة، فيما أقدم عدة أشخاص على تحطيم واجهات المتاجر.

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وشوهدت حالة من الكر والفر إثر دخول المشجعين في مواجهات حامية مع عناصر الشرطة الفرنسية.

وأظهرت اللقطات، أن عناصر الشرطة اعتقلت عددا من الأشخاص الذين ظهورا في محيط مناطق الاحتفالات على إثر هذه المواجهات.

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وبدأ التوافد إلى الشوارع بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة بين المغرب والبرتغال، حيث أخذ المغاربة يلوحون بالأعلام ويهتفون بالأبواق وسط انتشار كبير للشرطة، قبل أن تنضم إليهم أعداد أخرى بعد فوز فرنسا على إنجلترا.

وضرب المنتخبان المغربي والفرنسي موعدا مرتقبا في نصف نهائي كأس العالم، بعدما تمكن أسود أطلس من إسقاط منتخب البرتغال بهدف نظيف، بينما نجحت كتيبة الديوك في الفوز على منتخب إنجلترا العنيد بهدفين لهدف.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن قوات الشرطة هناك اضطرت لإلقاء القبض على 74 مشجعًا على الأقل، خلال احتفالات جماهير منتخب المغرب في باريس بالتأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقالت صحيفة “لوبارزيان“، إن الشرطة ألقت القبض على المشجعين بعد أعمال شغب، حيث ألقوا الألعاب النارية وبعض المقذوفات على رجال الأمن.

وأضافت أن الآلاف خرجوا في شوارع فرنسا للاحتفال بفوز المغرب على البرتغال عقب صافرة نهاية المباراة، وتجمع عدد كبير منهم في شارع “الشانزليزيه”، واشتبكوا مع قوات الشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الفرنسية جهزت 1220 من رجالها للتصدي لحالات الشغب المتوقعة، وأنها ستستعد بنفس الطريقة يوم مباراة المغرب وفرنسا المقبلة.

طعن مشجع مغربي

يأتي هذا فيما تعرض مشجع مغربي للطعن في الرقبة بمدينة ميلان الإيطالية من قبل مشجعين من شرق أوروبا وفق شهادة لقناة Rai News.

وقال الشاهد إن المشجع تعرض للطعن بعد تدخله لفض شجار حدث في تجمع آلاف من المشجعين في كورسو بوينيس آيريس بالقرب من بيازا أوبيردان وتم نقله لمستشفى بوليكلينك في حالة حرجة.

فوز تاريخي للمغرب

وحقق منتخب المغرب، إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور ربع النهائي على استاد الثمامة في في قطر.

هدف فوز المغرب على البرتغال سجله يوسف النصيري المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، في الدقيقة 42.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي، مساء الأربعاء المقبل، مع منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.

المصدرتويتر، صحيفة لوبارزيان، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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