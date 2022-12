الوجه الآخر لتأهل المغرب التاريخي لنصف نهائي المونديال.. أعمال شغب واعتقالات وطعن (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع تويتر، صدامات ومواجهات شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، بُعيد تأهل منتخبي فرنسا والمغرب إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، في حين تعرّض مشجع مغربي للطعن في إيطاليا.

وبيّنت المقاطع، احتشاد آلاف المشجعين للاحتفال بتأهل فرنسا والمغرب، وذلك في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس.

وأطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة، فيما أقدم عدة أشخاص على تحطيم واجهات المتاجر.

وشوهدت حالة من الكر والفر إثر دخول المشجعين في مواجهات حامية مع عناصر الشرطة الفرنسية.

وأظهرت اللقطات، أن عناصر الشرطة اعتقلت عددا من الأشخاص الذين ظهورا في محيط مناطق الاحتفالات على إثر هذه المواجهات.

وبدأ التوافد إلى الشوارع بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة بين المغرب والبرتغال، حيث أخذ المغاربة يلوحون بالأعلام ويهتفون بالأبواق وسط انتشار كبير للشرطة، قبل أن تنضم إليهم أعداد أخرى بعد فوز فرنسا على إنجلترا.

وضرب المنتخبان المغربي والفرنسي موعدا مرتقبا في نصف نهائي كأس العالم، بعدما تمكن أسود أطلس من إسقاط منتخب البرتغال بهدف نظيف، بينما نجحت كتيبة الديوك في الفوز على منتخب إنجلترا العنيد بهدفين لهدف.

Paris tonight and Moroccans are rioting on the Champs-Élysées… 🙄#DiversityIsOurStrength pic.twitter.com/SDzM9UAVEB

— Paul B 🇬🇧 🔴 (@pauldbowen) December 10, 2022