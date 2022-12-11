الإعلامية الجزائرية حسينية أوشان تستغل تأهل المغرب للتطاول على قطر.. ما علاقة شاكيرا؟

وطن – تسببت الإعلامية الجزائرية حسينية أوشان المطرودة من قناة “الجزيرة” والمقربة من الإمارات، بموجة غضب واستياء ضدها بعد محاولتها التقليل من الإنجاز الذي حققته قطر في تنظيم مونديال تاريخي أشاد به الجميع باستثناء بعض المرتزقة.

وفي تغريدة لها تعكس ما تضمره من حقد دفين تجاه قطر وقياداتها، استغلت حسينية أوشان صور تهنئة “شاكيرا” و”إيلون ماسك” و”جاك دورسي” للمغرب بتأهلها للدور نصف النهائي، لتقلل من إنجاز قطر بالقول:”ما يحتاج تنظم كأس العالم وتصرف ٢٢٠ مليار دولار عشان يسمع اسمك حول العالم .. يكفي يكون عندك فريق مثل المغرب والكل يفرح لك ويكرر اسم بلدك بفخر ويرتدي الساسة قميص الفريق أيضا”.

ما يحتاج تنظم كأس العالم وتصرف ٢٢٠ مليار دولار عشان يسمع اسمك حول العالم .. يكفي يكون عندك فريق مثل المغرب 🇲🇦 والكل يفرح لك و يكرر اسم بلدك بفخر ويرتدي الساسة قميص الفريق ايضا pic.twitter.com/BVwjFDhpR4 — حسينة اوشان (@hassinaouch) December 11, 2022

تغريدة حسينية أوشان كشفت ما يضمره قلبها على الرغم من إشادة العالم أجمع بقدرة قطر على تنظيم نسخة من المونديال لم يسبقها أحد إليها، دون أن تفرق بين انجاز فريق كروي وبين تنظيم حدث عالمي تتناحر الدول لتحظى بشرف تنظيمه.

وفي هذا السياق، رد الإعلامي والكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة استاد الدوحة، ماجد الخليفي، على تغريدة “أوشان” قائلا: “مفهومك سطحي للاسف ، لاتفرقي بين فريق الكره واستضافة وتنظيم حدث عالمي تسابقت عليه كل دول العالم.”

مفهومك سطحي للاسف ، لاتفرقي بين فريق الكره واستضافة وتنظيم حدث عالمي تسابقت عليه كل دول العالم. — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) December 11, 2022

كما رد الكاتب الصحفي السعودي، سعيد الناجي، على تغريدة “أورشان”، بالقول:” في هذه التغريدة يوجد تنافس شديد بين الحقد والغباء !”.

في هذه التغريدة يوجد تنافس شديد بين الحقد والغباء ! — سعيد الناجي (@SaeedAlNaji) December 11, 2022

من جانبه، أفحم الناشط الإعلامي القطري، أحمد القوبري، الإعلامية الجزائرية حسينية أوشان برد كشف فيه عن أسباب حقدها على قطر، بالقول:” انتي عندك مشكلة شخصية مع قناة الجزيرة عشان طردوكِ من الشبكة وثم تحولت المشكلة الى عقده نفسية تجاه كل شيء قطري”.

انتي عندك مشكلة شخصية مع قناة الجزيرة عشان طردوكِ من الشبكة وثم تحولت المشكلة الى عقده نفسية تجاه كل شيء قطري — 🇶🇦احمد القوبري 🇶🇦 (@Ahmad_alqawbari) December 11, 2022

ورد الإعلامي القطري، فاهد العذبة، على “أوشان” بالقول: “صرفت ريال او مليار .. هذا مش مقياس هذا البطولة تمثل العرب فـ عليكي ان تفتخري بأنك عملتي في هذا البلد المعطاء وخير أكتافك من رزقه نجاح البطولة وفوز المغرب هذا جاء توفيق الله وليس بيدك ولا غيرك ولولا تنظيم كأس العالم اللي تقولين مايحتاج ما وصل المغرب لهذا الإنجاز وفرحنا له”.

صرفت ريال او مليار .. هذا مش مقياس هذا البطولة تمثل العرب فـ عليكي ان تفتخري بأنك عملتي في هذا البلد المعطاء وخير أكتافك من رزقه نجاح البطولة وفوز المغرب هذا جاء توفيق الله وليس بيدك ولا غيرك ولولا تنظيم كأس العالم اللي تقولين مايحتاج

ما وصل المغرب لهذا الإنجاز وفرحنا له — فاهد العذبة (@QatarTube) December 11, 2022

أما الكاتب القطري، محمد الكواري، فرد عليها بالقول:” مافيه رجعة للجزيرة .. واقع مؤلم”.

مافيه رجعة للجزيرة .. واقع مؤلم 😥 — محمد الكواري (@BoArhama) December 11, 2022

ودافعت ناشطة مغربية عن قطر متهمة “اوشان” بتصفية حساباتها على حساب المغرب بالقول:” اذا عندك مُشكلة مع قطر وقناة الجزيرة التي كنتي تشتغلين فيها فلا تحاولي تصفية الحسابات باقحام بلدي في الموضوع اموالهم وهم حريين فيها ثانيا لماذا تحسدون الناس على ما وصلوا اليه لهذا وبالرغم من الثروة التي تمتلكونها الا ان قلوبكم سوداء وخبيثة”.

اذا عندك مُشكلة مع قطر وقناة الجزيرة التي كنتي تشتغلين فيها فلاتحاولي تصفية الحسابات باقحام بلدي في الموضوع

اموالهم وهم حريين فيها ثانيا لماذا تحسدون الناس على ما وصلوا اليه لهذا وبالرغم من الثروة التي تمتلكونها الا ان قلوبكم سوداء وخبيثة https://t.co/G88ELIrgvx — 🇲🇦Amola🇲🇦 (@bntalmghrb1) December 11, 2022

من جانبها، وضعت الكاتبة القطرية، ريم الحرمي، النقاط على الحروف، موضحة سبب نشر حسينية اوشان لهذه التغريدة، بالقول:” هذه التساؤلات لم تخطر على بالك لما كنتِ تعملين في الجزيرة؟ واضح ما يختلج في صدرك،لأن تغريدتك برمتها غير منطقية -لو كنتِ تملكين ما تدعينه من علم، لعرفتي أن 220 مليار صُرفت للبنية التحتية. وكذلك، ما يحتاج تغردين بهذا الهرف، فالعالم يفهم ويقرأ ويعي من وراء الحملات المغرضة ضد قطر.”.

هذه التساؤلات لم تخطر على بالك لما كنتِ تعملين في الجزيرة؟

واضح ما يختلج في صدرك،لأن تغريدتك برمتها غير منطقية -لو كنتِ تملكين ما تدعينه من علم، لعرفتي أن 220 مليار صُرفت للبنية التحتية.

وكذلك، ما يحتاج تغردين بهذا الهرف، فالعالم يفهم ويقرأ ويعي من وراء الحملات المغرضة ضد قطر. https://t.co/tIDUL6WLn8 — Reem Al-Harmi ريم الحرمي (@Reem_AlHarmi) December 11, 2022

وسبق وأن تسببت تغريدة لحسينية أوشان بموجة عضب واستهجان واسع من قبل أبناء بلدها الجزائريين، باعتبارها نشازاً خارجاً عن الموقف الشعبي العام المناهض لكل خطوات التطبيع منذ عقود.

وكتبت حسينة أوشان في أغسطس/آب2020 عبر “تويتر” معبرة عن إعجابها وتأييدها للتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي: “قرار شجاع من الإمارات، يفهمه من يدرك تغيرات الحاضر ويعيش ويتعايش معها”.

قرار شجاع من الامارات ، يفهمه من يدرك تغيرات الحاضر ويعيش ويتعايش معها — حسينة اوشان (@hassinaouch) August 13, 2020

لكن المغردين الجزائريين اعتبروا حينها أن هذه التغريدة لا تعبر إطلاقاً عن ماهية ومواقف الشعب الجزائري إزاء القضية الفلسطينية، وأنها عرض خدمة من قبلها للقنوات العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الصحفي الجزائري سمير فارس عن تغريدة “أوشان”: “لعل وعسى أن تنتبه لها (العربية) أو (سكاي نيوز) التي سبق أن طردتها، والحمد لله الذي خلّص شاشة (الجزيرة) من قبحها، فقد كانت نشازا على الشاشة المحترفة لا أستطيع أن أتابعها دقيقة واحدة بشكلها وحركاتها العجيبة وأدائها المستهجن… هكذا كان ظني فيها واليوم تأكد”.

كما علق الإعلامي الجزائري توفيق بداني عبر “فيسبوك” حينها: “سمعنا وقرأنا عن جميلات الجزائر وشهيدات ومجاهدات الوطن اللواتي لم ينجبن إلا الحرائر مثلهن وإذا سمعتم نعاق أحدهن يداهن المحتل العدو فاعلموا أن جيناتها من حركى (خونة) الأمس وخونة اليوم فلسطين في العيون”.