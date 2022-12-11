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الإعلامية الجزائرية حسينية أوشان تستغل تأهل المغرب للتطاول على قطر.. ما علاقة شاكيرا؟

حسينية أوشان كانت قد أحتفلت بتطبيع الإمارات مع إسرائيل!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حسينية أوشان تهاجم قطر watanserb.com
الإعلامية الجزائرية المقربة من الإمارات حسينية أوشان

وطن – تسببت الإعلامية الجزائرية حسينية أوشان المطرودة من قناة “الجزيرة” والمقربة من الإمارات، بموجة غضب واستياء ضدها بعد محاولتها التقليل من الإنجاز الذي حققته قطر في تنظيم مونديال تاريخي أشاد به الجميع باستثناء بعض المرتزقة.

وفي تغريدة لها تعكس ما تضمره من حقد دفين تجاه قطر وقياداتها، استغلت حسينية أوشان صور تهنئة “شاكيرا” و”إيلون ماسك” و”جاك دورسي” للمغرب بتأهلها للدور نصف النهائي، لتقلل من إنجاز قطر بالقول:”ما يحتاج تنظم كأس العالم وتصرف ٢٢٠ مليار دولار عشان يسمع اسمك حول العالم .. يكفي يكون عندك فريق مثل المغرب والكل يفرح لك ويكرر اسم بلدك بفخر ويرتدي الساسة قميص الفريق أيضا”.

تغريدة حسينية أوشان كشفت ما يضمره قلبها على الرغم من إشادة العالم أجمع بقدرة قطر على تنظيم نسخة من المونديال لم يسبقها أحد إليها، دون أن تفرق بين انجاز فريق كروي وبين تنظيم حدث عالمي تتناحر الدول لتحظى بشرف تنظيمه.

وفي هذا السياق، رد الإعلامي والكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة استاد الدوحة، ماجد الخليفي، على تغريدة “أوشان” قائلا: “مفهومك سطحي للاسف ، لاتفرقي بين فريق الكره واستضافة وتنظيم حدث عالمي تسابقت عليه كل دول العالم.”

كما رد الكاتب الصحفي السعودي، سعيد الناجي، على تغريدة “أورشان”، بالقول:” في هذه التغريدة يوجد تنافس شديد بين الحقد والغباء !”.

من جانبه، أفحم الناشط الإعلامي القطري، أحمد القوبري، الإعلامية الجزائرية حسينية أوشان برد كشف فيه عن أسباب حقدها على قطر، بالقول:” انتي عندك مشكلة شخصية مع قناة الجزيرة عشان طردوكِ من الشبكة وثم تحولت المشكلة الى عقده نفسية تجاه كل شيء قطري”.

ورد الإعلامي القطري، فاهد العذبة، على “أوشان” بالقول: “صرفت ريال او مليار .. هذا مش مقياس هذا البطولة تمثل العرب فـ عليكي ان تفتخري بأنك عملتي في هذا البلد المعطاء وخير أكتافك من رزقه نجاح البطولة وفوز المغرب هذا جاء توفيق الله وليس بيدك ولا غيرك ولولا تنظيم كأس العالم اللي تقولين مايحتاج ما وصل المغرب لهذا الإنجاز وفرحنا له”.

أما الكاتب القطري، محمد الكواري، فرد عليها بالقول:” مافيه رجعة للجزيرة .. واقع مؤلم”.

ودافعت ناشطة مغربية عن قطر متهمة “اوشان” بتصفية حساباتها على حساب المغرب بالقول:” اذا عندك مُشكلة مع قطر وقناة الجزيرة التي كنتي تشتغلين فيها فلا تحاولي تصفية الحسابات باقحام بلدي في الموضوع اموالهم وهم حريين فيها ثانيا لماذا تحسدون الناس على ما وصلوا اليه لهذا وبالرغم من الثروة التي تمتلكونها الا ان قلوبكم سوداء وخبيثة”.

من جانبها، وضعت الكاتبة القطرية، ريم الحرمي، النقاط على الحروف، موضحة سبب نشر حسينية اوشان لهذه التغريدة، بالقول:” هذه التساؤلات لم تخطر على بالك لما كنتِ تعملين في الجزيرة؟ واضح ما يختلج في صدرك،لأن تغريدتك برمتها غير منطقية -لو كنتِ تملكين ما تدعينه من علم، لعرفتي أن 220 مليار صُرفت للبنية التحتية. وكذلك، ما يحتاج تغردين بهذا الهرف، فالعالم يفهم ويقرأ ويعي من وراء الحملات المغرضة ضد قطر.”.

وسبق وأن تسببت تغريدة لحسينية أوشان بموجة عضب واستهجان واسع من قبل أبناء بلدها الجزائريين، باعتبارها نشازاً خارجاً عن الموقف الشعبي العام المناهض لكل خطوات التطبيع منذ عقود.

وكتبت حسينة أوشان في أغسطس/آب2020 عبر “تويتر” معبرة عن إعجابها وتأييدها للتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي: “قرار شجاع من الإمارات، يفهمه من يدرك تغيرات الحاضر ويعيش ويتعايش معها”.

لكن المغردين الجزائريين اعتبروا حينها أن هذه التغريدة لا تعبر إطلاقاً عن ماهية ومواقف الشعب الجزائري إزاء القضية الفلسطينية، وأنها عرض خدمة من قبلها للقنوات العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الصحفي الجزائري سمير فارس عن تغريدة “أوشان”: “لعل وعسى أن تنتبه لها (العربية) أو (سكاي نيوز) التي سبق أن طردتها، والحمد لله الذي خلّص شاشة (الجزيرة) من قبحها، فقد كانت نشازا على الشاشة المحترفة لا أستطيع أن أتابعها دقيقة واحدة بشكلها وحركاتها العجيبة وأدائها المستهجن… هكذا كان ظني فيها واليوم تأكد”.

كما علق الإعلامي الجزائري توفيق بداني عبر “فيسبوك” حينها: “سمعنا وقرأنا عن جميلات الجزائر وشهيدات ومجاهدات الوطن اللواتي لم ينجبن إلا الحرائر مثلهن وإذا سمعتم نعاق أحدهن يداهن المحتل العدو فاعلموا أن جيناتها من حركى (خونة) الأمس وخونة اليوم فلسطين في العيون”.

المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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