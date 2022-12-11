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“اكتشاف علمي استثنائي” عضلة في الجسم تساعدك على حرق السعرات الحرارية..

"تدريب هذه العضلة يساعد على حرق دهون الجسم.."

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
عضلات تساعدك على حرق السعرات الحرارية watanserb.com
عضلات تساعدك على حرق السعرات الحرارية

وطن-من بين إحدى الأهداف المهمة التي يريد أن يحققها الأشخاص الذين يتدربون يوميًا؛ هي الحفاظ على أوزانهم وتخفيفها إذا اقتضى الأمر أيضًا. وهذا هو السبب في أنه من المنطقي أن تعرف أي عضلة ستحرق بها معظم السعرات الحرارية، علمًا وأنها يمكن أن تكون أفضل حليف لك في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية، الأمر الذي من شأنه أن يساعدك في حرق السعرات الحرارية، لفقدان الوزن.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، حاول باحثون من جامعة هيوستن تحليل التأثير المباشر لتدريب مجموعات العضلات المختلفة على حرق السعرات الحرارية في أثناء التدريب.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تتناولها في اليوم لإنقاص الوزن؟

العضلة النعلية؛ هي العضلة الأساسية لإنقاص الوزن

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن دراسة هؤلاء الخبراء خلصت إلى أن العضلة النعلية؛ هي العضلة الأساسية التي يجب أن ندرّبها أكثر قدر ممكن لفقدان الوزن. فضلاً عن ذلك، فقد تم استبعاد باقي العضلات الأخرى، التي قد تبدو أكثر أهمية مثل عضلات الفخذ والصدر وحتى العضلة ذات الرأسين.

دراسة هؤلاء الخبراء خلصت إلى أن العضلة النعلية؛ هي العضلة الأساسية التي يجب أن ندرّبها أكثر قدر ممكن لفقدان الوزن
دراسة هؤلاء الخبراء خلصت إلى أن العضلة النعلية؛ هي العضلة الأساسية التي يجب أن ندرّبها أكثر قدر ممكن لفقدان الوزن

بعد مراجعة جميع البيانات، فإن المعلومات التي نشرها المتخصصون تثبت أن العضلة النعلية، عضلة عريضة وسميكة تقع في الجزء الخلفي من الساق، كما أنها عضلة كَبيرة وَقوية من عَضلات الطَرف السُفلي لِجسم الإنسان. وهي العضلة التي تساعدك على حرق السعرات الحرارية من خلال القيام بروتين تدريبي.

انخفاض الجلوكوز والدهون

من خلال تنشيط العضلات النعلية (وهي واحدة مما يقارب من 600 عضلة تشكل أجسامنا) لساعات طويلة، أظهر المتطوعون الذين كانوا جزءًا من الدراسة أنه يمكنهم خفض مستويات السكر في الدم.

إن ثني هذه العضلات يساعد الجسم على العملية الطبيعية لحرق السعرات الحرارية ويقلل من الحاجة إلى الأنسولين وهو من المشاكل التي تؤدي إلى السمنة.

من ناحية أخرى، لاحظوا أن الخلايا الأيضية المسؤولة عن التخلص من الدهون تعمل بكفاءة أكبر عند تدريب هذه العضلة، لذلك لم تتراكم الدهون في هذه المنطقة لتشكل أنسجة دهنية تعرف باسم دهون الجسم.

كيف تحرق الدهون الزائدة أثناء التدريب؟

ردود الباحثين

أوضح مارك هاميلتون، أستاذ متخصص في مجال صحة الإنسان والأداء، أنه “عند تنشيط العضلة النعلية بشكل صحيح، يمكن أن ترفع التمثيل الغذائي التأكسدي إلى مستويات عالية لساعات، وليس فقط دقائق”، مشيرًا إلى أن هذا الاكتشاف، بمثابة اكتشاف “عضو جديد” في جسم الإنسان.

عند تنشيط العضلة النعلية بشكل صحيح، يمكن أن ترفع التمثيل الغذائي التأكسدي المحلي إلى مستويات عالية لساعات، وليس فقط دقائ
عند تنشيط العضلة النعلية بشكل صحيح، يمكن أن ترفع التمثيل الغذائي التأكسدي المحلي إلى مستويات عالية لساعات، وليس فقط دقائ

بالنسبة له، هذه هي “الدراسة الأكثر أهمية” التي أجرتها جامعة هيوستن وتحديداً مختبر الابتكارات الأيضية، حيث يمكن لهذه الدراسة أيضًا أن تشرح التأثير السلبي الناتج عن عدم النشاط. وبحسب مارك هاميلتون: “إنه بلا شك اكتشاف علمي استثنائي”.

دراسة: هذا هو الوقت المثالي لتناول الطعام لفقدان الوزن

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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