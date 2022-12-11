احتفالات من المحيط إلى الخليج.. منتخب المغرب فخر العرب وصانع السعادة (شاهد)

وطن- صنع الانتصار التاريخي لمنتخب المغرب على البرتغال حالة من الفرحة في كل أرجاء الوطن العربي؛ احتفاء بأعظم إنجاز عربي في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

وحقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على منتخب البرتغال، بهدف سجله يوسف النصيري ليُكمل أسود أطلس مغامرة المونديال، إذ تأهل لنصف النهائي، وتنتظره موقعة صعبة أمام منتخب فرنسا الذي أقصى منتخب إنجلترا.

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي، باحتفالات في كل البلدان العربية ابتهاجا بما حققه المنتخب المغربي من إنجاز كبير.

وبث نشطاء مقطع فيديو، يُظهر احتفالات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة احتفاء بالإنجاز المغربي.

فرحة أهل القدس بالانتصار العظيم 🇵🇸 🇲🇦pic.twitter.com/71clRTwP4s — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 10, 2022

كما احتفى مواطنو قطاع غزة الذين احتشدوا بأعداد غفيرة تعبيرا عن سعادتهم بالإنجاز المغربي.

فرحة أهل غزه 🇵🇸🇲🇦 pic.twitter.com/Ksxrr3SpH2 — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 10, 2022

كما أظهر مقطع فيديو، احتفالات صاخبة في الأردن بمناسبة تأهل منتخب المغرب لنصف النهائي.

فرحة الجماهير الأردنية بالانتصار 🇯🇴 🇲🇦pic.twitter.com/NzLUCMMiZM — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 10, 2022

كما عمت الاحتفالات في لبنان؛ فرحة بالفوز المغربي على البرتغال.

واحتفى السودانيون بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال.

فرحة الشعب السوداني بفوز المغرب ❤️🇸🇩 pic.twitter.com/ac6PpkxiRj — سبحان الله وبحمده 🌹🇸🇦 (@Hussein67891246) December 10, 2022

وفي منطقة درب لوسيل بقطر، ضخت احتفالات عارمة عقب فوز منتخب المغرب على البرتغال.

فرحة الجماهير العربية في درب لوسيل pic.twitter.com/LmWIfu8frU — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 10, 2022

واحتفل الآلاف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بالإنجاز التاريخي لأسود أطلس.

فرحة السعوديين في المدينة المنورة 🇸🇦🇲🇦 pic.twitter.com/SXzBApXTrI — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 10, 2022

في سوريا، لم تمنع قساوة الحرب من احتفالات صاخبة في مخيمات النزوح؛ فرحةً بالإنجاز المغربي.

فرحة النازحين السوريين في المخيمات 🇸🇾 🇲🇦pic.twitter.com/J9T9qvqW5b — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 10, 2022

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس احتفالات كبيرة بمناسبة الفوز المغربي.

فرحة الفوز من طرابلس 🇱🇾 🇲🇦pic.twitter.com/c34A6cBcqZ — أبو تركي (@Zezo_rmd) December 10, 2022

فوز تاريخي للمغرب

وحقق منتخب المغرب، إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور ربع النهائي على استاد الثمامة في في قطر.

هدف فوز المغرب على البرتغال سجله يوسف النصيري المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، في الدقيقة 42.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي، يوم الأربعاء المقبل، مع منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.