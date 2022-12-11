الرئيسيةتقاريراحتفالات من المحيط إلى الخليج.. منتخب المغرب فخر العرب وصانع السعادة (شاهد)
تقارير

احتفالات من المحيط إلى الخليج.. منتخب المغرب فخر العرب وصانع السعادة (شاهد)

أسود أطلس أول منتخب إفريقي يتأهل لنصف النهائي

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
احتفالات من المحيط إلى الخليج watanserb.com
احتفالات من المحيط إلى الخليج

وطن- صنع الانتصار التاريخي لمنتخب المغرب على البرتغال حالة من الفرحة في كل أرجاء الوطن العربي؛ احتفاء بأعظم إنجاز عربي في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

وحقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على منتخب البرتغال، بهدف سجله يوسف النصيري ليُكمل أسود أطلس مغامرة المونديال، إذ تأهل لنصف النهائي، وتنتظره موقعة صعبة أمام منتخب فرنسا الذي أقصى منتخب إنجلترا.

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي، باحتفالات في كل البلدان العربية ابتهاجا بما حققه المنتخب المغربي من إنجاز كبير.

وبث نشطاء مقطع فيديو، يُظهر احتفالات الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة احتفاء بالإنجاز المغربي.

كما احتفى مواطنو قطاع غزة الذين احتشدوا بأعداد غفيرة تعبيرا عن سعادتهم بالإنجاز المغربي.

كما أظهر مقطع فيديو، احتفالات صاخبة في الأردن بمناسبة تأهل منتخب المغرب لنصف النهائي.

كما عمت الاحتفالات في لبنان؛ فرحة بالفوز المغربي على البرتغال.

واحتفى السودانيون بتأهل المغرب لنصف نهائي المونديال.

وفي منطقة درب لوسيل بقطر، ضخت احتفالات عارمة عقب فوز منتخب المغرب على البرتغال.

واحتفل الآلاف في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بالإنجاز التاريخي لأسود أطلس.

في سوريا، لم تمنع قساوة الحرب من احتفالات صاخبة في مخيمات النزوح؛ فرحةً بالإنجاز المغربي.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس احتفالات كبيرة بمناسبة الفوز المغربي.

فوز تاريخي للمغرب

وحقق منتخب المغرب، إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى المربع الذهبي لكأس العالم، بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور ربع النهائي على استاد الثمامة في في قطر.

بعد تأهل بلادهم التاريخي .. جماهير المغرب تُردد: رونالدو وينه كسرنا عينه (شاهد)

هدف فوز المغرب على البرتغال سجله يوسف النصيري المحترف في صفوف إشبيلية الإسباني، في الدقيقة 42.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي، يوم الأربعاء المقبل، مع منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أكثر الأخبار بحثا على جوجل في عام 2022

مونديال قطر 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

الهدهد

إيرانيات يكسرن هيبة شرطة الأخلاق.. نساء فعلن المستحيل في حافلة مزدحمة (شاهد)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

حياتنا

هل سماعات الأذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ دراسة تجيب

الهدهد

مذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين بعد مباراة المغرب والبرتغال والكاميرات تصطاد الواقعة

حياتنا

جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد)

تقارير

المباراة التي أشعلت حرباً بين دولتين وقضت على ٤ آلاف قتيل و١٥ ألف جريح وتشريد عشرات الآلاف ١٩٦٩م!

مونديال قطر 2022

فينسينت أبو بكر يُقرر الرحيل عن النصر السعودي وهذه وجهته المقبلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

أكثر الأخبار بحثا على جوجل في عام 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

إيرانيات يكسرن هيبة شرطة الأخلاق.. نساء فعلن المستحيل في حافلة مزدحمة (شاهد)

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

هل سماعات الأذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف؟ دراسة تجيب

مذيع الجزيرة يتهم رونالدو بفعل مهين بعد مباراة المغرب والبرتغال والكاميرات تصطاد الواقعة

جورجينا رودريغيز تلوم مدرب البرتغال على فشل رونالدو وتهاجمه بشراسة (شاهد)

المباراة التي أشعلت حرباً بين دولتين وقضت على ٤ آلاف قتيل و١٥ ألف جريح وتشريد عشرات الآلاف ١٩٦٩م!

فينسينت أبو بكر يُقرر الرحيل عن النصر السعودي وهذه وجهته المقبلة

التضخم الحاد يباغت المصريين والحكومة تبيع أراضيها بحثا عن الدولار

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©