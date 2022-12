أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

- Advertisement -

وطن- وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب الظهير الأيمن مع نادي باريس سان جيرمان، رسالة إلى صديقه وزميله الفرنسي كيليان مبابي، قبيل مباراة المغرب وفرنسا المنتظرة، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وغرد المغربي حكيمي، عبر حسابه الشخصي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، برسالة إلى صديقه كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي. قبيل مباراة المغرب وفرنسا القادمة، قائلاً: “أراك قريباً يا صديقي”.

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022