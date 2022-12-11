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مونديال قطر 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

المغرب ضد حامل اللقب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
حكيمي ومبابي watanserb.com
رسالة أشرف حكيمي إلى مبابي قبيل مباراة المغرب وفرنسا
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وطن- وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب الظهير الأيمن مع نادي باريس سان جيرمان، رسالة إلى صديقه وزميله الفرنسي كيليان مبابي، قبيل مباراة المغرب وفرنسا المنتظرة، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

رسالة أشرف حكيمي إلى مبابي

وغرد المغربي حكيمي، عبر حسابه الشخصي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، برسالة إلى صديقه كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي. قبيل مباراة المغرب وفرنسا القادمة، قائلاً: “أراك قريباً يا صديقي”.

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وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد هنأ برسالة مماثلة إلى صديقه أشرف حكيمي، بعد وصول منتخب بلاده أسود الأطلس المغربي، إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف دون مقابل.

صداقة حكيمي ومبابي

ولم يقتصر الأمر على تبادل الرسائل بين حكيمي ومبابي، حيث أن الأخير قام بزيارة معسكر المنتخب المغربي، الإثنين الماضي، من أجل دعم المنتخب المغربي. قبيل مواجهة إسبانيا في دور ال8 كأس العالم 2022.

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كما ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من تحقيق الفوز التاريخي على البرتغال، بهدف وحيد من توقيع اللاعب يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية الإسباني. ليتأهل لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب وأفريقيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وكان حامل اللقب فرنسا (الديوك)، قد نجح في إقصاء نظيره إنجلترا (الأسود الثلاثة)، من دور ال8 كأس العالم 2022. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. ليضرب موعداً نارياً مع المغرب في دور النصف النهائي.

وسيلتقي المغرب وفرنسا، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، الأربعاء. لحسم المتأهل منهما إلى نهائي البطولة العالمية، على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

المصدروطن + صفحة أشرف حكيمي + صفحة كيليان مبابي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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