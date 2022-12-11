أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

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وطن- وجه النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب الظهير الأيمن مع نادي باريس سان جيرمان، رسالة إلى صديقه وزميله الفرنسي كيليان مبابي، قبيل مباراة المغرب وفرنسا المنتظرة، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر.

رسالة أشرف حكيمي إلى مبابي

وغرد المغربي حكيمي، عبر حسابه الشخصي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، برسالة إلى صديقه كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي. قبيل مباراة المغرب وفرنسا القادمة، قائلاً: “أراك قريباً يا صديقي”.

See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022

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وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي، قد هنأ برسالة مماثلة إلى صديقه أشرف حكيمي، بعد وصول منتخب بلاده أسود الأطلس المغربي، إلى نصف نهائي كأس العالم 2022. بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف دون مقابل.

صداقة حكيمي ومبابي

ولم يقتصر الأمر على تبادل الرسائل بين حكيمي ومبابي، حيث أن الأخير قام بزيارة معسكر المنتخب المغربي، الإثنين الماضي، من أجل دعم المنتخب المغربي. قبيل مواجهة إسبانيا في دور ال8 كأس العالم 2022.

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كما ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من تحقيق الفوز التاريخي على البرتغال، بهدف وحيد من توقيع اللاعب يوسف النصيري لاعب نادي إشبيلية الإسباني. ليتأهل لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب وأفريقيا إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وكان حامل اللقب فرنسا (الديوك)، قد نجح في إقصاء نظيره إنجلترا (الأسود الثلاثة)، من دور ال8 كأس العالم 2022. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. ليضرب موعداً نارياً مع المغرب في دور النصف النهائي.

Encore un peu plus proche du rêve absolu..🇫🇷👊🏽 @equipedefrance pic.twitter.com/F4Cts5FXXK — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 10, 2022

وسيلتقي المغرب وفرنسا، في منافسات دور نصف نهائي كأس العالم 2022، الأربعاء. لحسم المتأهل منهما إلى نهائي البطولة العالمية، على ملعب ( استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).