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والدة سفيان بوفال وفرحة هستيرية على أرضية ملعب الثمامة (فيديو)

سفيان بوفال احتفى مع والدته بفوز المغرب على البرتغال.. أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم

كتب خالد الأحمد
والدة سفيان بوفال watanserb.com
والدة سفيان بوفال
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وطن- خطف لاعب المنتخب المغربي “سفيان بوفال“، الأنظار بعد أن أظهرت لقطات مصورة رقصه مع والدته فرحاً بتأهل “أسود الأطلس” لنصف النهائي بكأس العالم 2022 قطر.

فوز تاريخي على منتخب البرتغال

وكان منتخب المغرب قد حقق إنجازا تاريخياً بتغلبه على منتخب البرتغال الذي كان مؤهلاً لنيل كأس العالم بنتيجة 1- 0.

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وبهذه النتيجة يكون المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف النهائي في تاريخ كأس العالم منذ انطلاق البطولة الكروية الأكبر في العالم عام 1933.

وظهر “بوفال” بحسب مقاطع متداولة وسط ملعب “الثمامة” المونديالي، إلى جانب والدته بزيها التقليدي وهما يرقصان معاً.

ثم يمسك بيديها ويدوران معاً بفرحة وحبور قبل أن يقوم بمعانقتها ثم يتوجهان إلى الجمهور ويوجهان التحية له.

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أهداها قميصه على المدرجات

وكان “بوفال” قد عانق والدته من قبل في المدرجات بعد أن تأهل مع “أسود الأطلس” إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم، بعد فوزهم على كندا آخر جولات المجموعة السادسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول وقتها والدة سفيان بوفال على المدرجات، وهي تعانقه بحرارة قبل أن يخلع اللاعب قميصه ويهديه إياها اعترافاً بفضلها.

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الاحتفال المميز لبوفال مع والدته وبما أنجزه المنتخب المغربي.

وفي هذا السياق علق صاحب حساب “ناقد فني”:”لاعبي المغرب يجسدون بر الأم وأخلاق الإسلام بارك الله فيهم ويقدمون نماذج للعالم .”

وأضاف :”هكذا تباركت دعوات امهاتهم وبحول الله للنهائي”.

وقال آخر:”ليس في الدنيا من البهجة والسرور مقدار ما تحس به الأم عند نجاح ولدها”.

وقال “حمد قلم”:” مالفتني في هذه البطولة تقدير اللاعبين المغاربة لأمهاتهم واحتفالهم معهن بعد كل فوز مباشرة”.

فرحة والدة سفيان بوفال وعناق حار عقب الفوز التاريخي (فيديو)

سفيان بوفال

ويُعتبر سفيان بوفال أحد الخيارات المهمة لوليد الركراكي، المدير الفني لـ”أسود الأطلس”، كما يمتلك برصيده 30 مباراة دولية، قد سجّل من خلالها 6 أهداف.

وبرز بوفال في المواسم الأخيرة، بفضل مهاراته العالية، والجميع أصبح على دراية كاملة بمشواره الرياضي، ولكن الجانب الخفي في مسيرة اللاعب المغربي هو أن بدايته كانت صعبة للغاية نتيجة ظروفه العائلية القاسية التي جعلت كرة القدم تُصبح ضرورة بدل أن تكون هواية.

وكشف “بوفال” في حوار سابق مع موقع “سو فوت” الفرنسي، أنّه ترك دراسته مبكراً بهدف العمل ومساعدته والدته التي كانت تسهر على رعايته وكانت تغادر المنزل يومياً عند الساعة السادسة صباحاً للعمل.

وبسبب هذه المعاناة اجتهد كثيراً حتى يساعد والدته، وعندما أمضى أول عقد في مسيرته مع فريق أنجييه الفرنسي، كان يكتفي بـ200 يورو ويمنح الباقي لوالدته حتى يساعدها اعترافاً منه بمجهوداتها الكبيرة وتضحياتها، وكذلك حتى ينجح في مسيرته، إذ كان هدفه الوحيد البروز لجلب اهتمام الأندية التي تتابعه

وسيلتقي منتخب المغرب في نصف النهائي مع المنتخب الفائز من لقاء انجلترا وفرنسا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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