السبت, ديسمبر 10, 2022
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حياتنا

هذه الفاكهة تُعطينا طاقة أكثر من القهوة بحسب دراسات أميركية

"إن هذه الفاكهة بديل صحي جدًا للقهوة لأنه يولد أيضًا الشعور بالشبع"

كتب معالي بن عمر
هناك فاكهة تعطينا طاقة أكثر من القهوة watanserb.com
هناك فاكهة تعطينا طاقة أكثر من القهوة
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وطن-إذا كنت من أولئك الذين يشربون القهوة بمجرد النهوض من السرير للحصول على قدر كافي من النشاط والمضي قدمًا نحو الواجبات اليومية، فسوف يسعدك معرفة أن هناك فاكهة تمنحك طاقة أكثر من القهوة. يحتوي هذا المشروب على مادة الكافيين، وهي من منبهات الجهاز العصبي التي توفر الكثير من الطاقة على المستوى البدني والعقلي.

بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن  القهوة ليست هي الغذاء الوحيد الذي يمكن أن ينتج هذا التأثير، وفقًا لدراسات مختلفة أجريت في الولايات المتحدة.

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هل تعرف أي فاكهة يجب أن تتناولها في الصباح حتى تكون نشيطًا طوال اليوم؟ إنها فاكهة التفاح. يحتوي هذا العنصر الغذائي على سكر الفواكه، وهو سكر طبيعي يمتصه الجسم ويوزعه كطاقة إلى جانب الألياف، بشكل أبطأ من الكافيين. لذلك، فإن التأثير المنشط يستمر لفترة أطول، وهذا يعد إضافة كبيرة.

تحتوي هذه الفاكهة على سكر الفواكه، وهو سكر طبيعي يمتصه الجسم ويوزعه كطاقة إلى جانب الألياف، بشكل أبطأ من الكافيين
تحتوي هذه الفاكهة على سكر الفواكه، وهو سكر طبيعي يمتصه الجسم ويوزعه كطاقة إلى جانب الألياف، بشكل أبطأ من الكافيين
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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإنه بديل صحي جدًا للقهوة لأنه يولد أيضًا الشعور بالشبع، حث يؤدي هذا إلى تجنب عادة تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السمنة وزيادة الوزن. بالطبع، يجب ألا ننسى أن التفاح هو فاكهة غنية جدًا بالعناصر الغذائية الأساسية ليعمل الجسم بشكل سليم.

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الفوائد الصحية للتفاح

هذه الفاكهة غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تقلل من امتصاص الدهون. فضلاً عن أنها تعتبر حليفًا كبيرًا للعناية بصحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل احتشاء عضلة القلب.

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لهذا يجب أن نضيف أن مادة البوليفينول الموجودة في هذه الفاكهة لها خصائص مضادة للأكسدة تحمي الخلايا من ضرر الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف التي تجعل امتصاص السكر الموجود في الطعام أبطأ، ما يحافظ على توازن الجلوكوز في الدم.

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ويجب ألا ننسى أنه مصدر غني للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول. وهذا مفيد جدا في تنظيم ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة تحافظ على صحة الشرايين وتحسن الدورة الدموية.

هذه الفاكهة غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تقلل من امتصاص الدهون
هذه الفاكهة غنية بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تقلل من امتصاص الدهون

باختصار، التفاح بديل رائع لقهوة الصباح. صحيح أن القهوة جيدة جدًا لتحفيز الجهاز العصبي المركزي، لكنها لا توفر الطاقة المستدامة مثل التفاح، بالإضافة إلى أن تناول قطعة من الفاكهة على الإفطار أمر صحي للغاية.

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت الفواكه والخضروات كل يوم؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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