ناصر الخليفي يكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان (فيديو)

وطن- كشف رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق الباريسي بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال القطري الخليفي، في تصريح صحفي نشره موقع فوتبول ديلي، بشأن مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان: “لقد اتفقنا مع ليونيل ميسي على الجلوس معاً، مع نهاية مونديال كأس العالم 2022، من أجل مناقشة مستقبله، ولكن نحن وهو سعداء للغاية”.

وتابع رئيس باريس سان جيرمان الخليفي، “ميسي سعيد للغاية باللعب مع باريس سان جيرمان، وكذلك مع منتخب بلاده الأرجنتين”.

كما وأردف الخليفي، “عندما يكون اللاعب غير سعيد في النادي، فهذا الأمر يظهر في المباريات مع المنتخب الوطني، وهذا الموسم ميسي لعب بشكل رائع بالنسبة لنا، إلى جانب تسجيله الككثير من الأهداف وصنع العديد من التمريرات الحاسمة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين”.

🗣️ “Both sides, our side of the club and him are very happy. We will talk after the World Cup.”

PSG president Nasser Al-Khelaifi on extending Lionel Messi’s current deal at the club. 🇦🇷 pic.twitter.com/kOfF4r0oql

