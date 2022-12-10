ناصر الخليفي يكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان (فيديو)

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وطن- كشف رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع الفريق الباريسي بعد نهاية مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال القطري الخليفي، في تصريح صحفي نشره موقع فوتبول ديلي، بشأن مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان: “لقد اتفقنا مع ليونيل ميسي على الجلوس معاً، مع نهاية مونديال كأس العالم 2022، من أجل مناقشة مستقبله، ولكن نحن وهو سعداء للغاية”.

ناصر الخليفي ومستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

وتابع رئيس باريس سان جيرمان الخليفي، “ميسي سعيد للغاية باللعب مع باريس سان جيرمان، وكذلك مع منتخب بلاده الأرجنتين”.

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كما وأردف الخليفي، “عندما يكون اللاعب غير سعيد في النادي، فهذا الأمر يظهر في المباريات مع المنتخب الوطني، وهذا الموسم ميسي لعب بشكل رائع بالنسبة لنا، إلى جانب تسجيله الككثير من الأهداف وصنع العديد من التمريرات الحاسمة مع ناديه ومنتخب الأرجنتين”.

🗣️ “Both sides, our side of the club and him are very happy. We will talk after the World Cup.” PSG president Nasser Al-Khelaifi on extending Lionel Messi’s current deal at the club. 🇦🇷 pic.twitter.com/kOfF4r0oql — Football Daily (@footballdaily) December 8, 2022

وارتبط جوهرة منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، اسمُه بالانتقال إلى العديد من الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، كان من أبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة، بالإضافة إلى اهتمام نادي إنتر ميامي الأمريكي بالتعاقد معه.

ميسي هدّاف منتخب الأرجنيتن التاريخي

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ونجح نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في معادلة رقم الهداف التاريخي لراقصو التانغو جابرييل باتيستوتا، برصيد 10 أهدف في تاريخ مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما وتخطى الرقم القياسي لأسطورة البرازيل بيليه، في عدد التمريرات الحاسمة في مونديال كأس العالم 2022، برصيد 8 تمريرات في البطولة العالمية، خلال مباراة الأرجنتين وهولندا في دور الـ8 كأس العالم (الأدوار الإقصائية).

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان🎙

💬مع الثلاثي الذي نمتلكه (مبابي، نيمار وميسي) سيكون من الصعب التعاقد مع كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/tQhxpWzYGe — kora11.com (@kora11) December 8, 2022

وسجّل البرغوث ميسي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان 12 هدفاً، في 19 مباراة في مختلف المسابقات، كما وصنع 14 تمريرة حاسمة.

منتخب الأرجنتين إلى المربع الذهبي

وتمكّن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، من الوصول إلى دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، على حساب طواحين هولندا بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3.

كما وسيلتقي الأرجنتين أمام وصيف مونديال روسيا 2018 كرواتيا، في منافسات دور النصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

يشار إلى أنّ عقد الأرجنتيني “ليونيل ميسي” نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سينتهي في صيف عام 2023.