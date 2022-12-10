نائبة مصرية تفجر مفاجأة بشأن تعويم مرتقب والسعر الجديد للدولار

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وطن- طالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب المصري، وزير الصناعة والتجارة، بخطة شاملة توضح حسب قولها: ماذا سنفعل في التعويم القادم الذي أكده عدد كبير من الخبراء والذي من المتوقع أن يصل الدولار فيه إلى 38 أو 50 جنيها؟

وتساءلت “أبو شقة” في كلمة لها خلال الجلسة العامة المخصصة لمواجهة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، عن خطة الحكومة لمواجهة التعويم القادم.

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وتوقعت في مداخلتها بجلسة البرلمان المصري الأخيرة، وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها.

وأضافت “أبو شقة” أن أول خطوات إنقاذ الصناعة يكون باسمها موضحة “بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة وليس التجارة والصناعة، لأنه ليس من المعقول أن لا يكون لدينا ما نصنعه ثم نبحث عن تسويقه وتجارته، ولا بد أن نبحث عن حلول جادة وليس مسكنات.”

التعويم القادم

واستدركت “الناس يذهبون إلى أطباء الأسنان لأخذ مسكن لعدم وجود بنج ومن يحصل شيء لعجل سيارته يركنها جانباً.. لأنه يدفع 3 آلاف جنيه للفردة الواحدة فهو اذا بحاجة إلى 15 ألف جنيه لإصلاح سيارته.”

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ووجهت سؤالها لوزير الصناعة: “ماذا ستفعل سيادتك أمام التعويم القادم حتماً” وهو -حسب قولها- أصبح أمراً واقعياً، واستدركت:” ماذا سنفعل في التعويم لأن الدولار يتوقع أن يصل إلى 37 جنيه –حسب قولها- وربما 50 جنيه.”

وأردفت: “آن الأوان أن نضع خطة لمدة زمنية بتكاتف جميع المصريين سواء الوزراء أو المجتمع المدني.”

وتابعت “علشان يعني أنا أتوقع إن ما هو آت صعب جدا وربنا يستر علينا كلنا.”

البرلمانية أميرة أبوشقة تتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة "#التعويم القادم" مضيفة أنه من المتوقع وصول سعر #الدولار إلى 50 جنيهًا pic.twitter.com/1N53bMOwKa — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 10, 2022

السم في العسل

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بخصوص مداخلة النائبة المثيرة للجدل.

ورأى صاحب حساب”من مصر” أن النائبة أبو شقة تضع السم في العسل وكل هدفها أن توصل للناس رسالة واضحة وصريحة وهي أن الدولار سيصل لـ 50 جنيهاً، واستدرك:”شكرا الرسالة وصلت وربنا يسترها”.

السم في العسل

كل هدف كلمة السيد النائبة الموقرة أنها توصل للناس رسالة واضحة وصريحة وهي أن الدولار هيوصل 50 ج

شكرا الرسالة وصلت وربنا يسترها — من مصر (@Mohamed24967726) December 10, 2022

وعقب صاحب حساب” رفيق على الدرب”:” ماذا يفعل كلام برلمان العمالة في وطن ضائع”.

وعلق آخر بسخرية :”مبروك عليكم يا مسريين المخابرات الحربية زقت النائبة بالبرلمان “أميرة أبو شقة” عشان تبشركم وتقولكم ان الدولار هيوصل رسمي لـ 50 كنيه .. جنيه ينطج جنيه”.

مبروك عليكم يا مسريين المخابرات الحربية زقت النائبة بالبرلمان "أميرة أبو شقة" عشان تبشركم وتقولكم ان الدولار هيوصل رسمي لـ 50 كنيه .. كنيه ينطج كنيه !!! — عمك بسكوبان (@BayoumiBakhit) December 10, 2022

رحلة تعويم الجنيه

يذكر أن الجنيه المصري فقد نسبة كبيرة جدا من قيمته خلال رحلة تعويمه المستمرة حتى الآن.

وعاد السوق الموازي “السوق السوداء” في مصر بقوة بظل عدم قدرة الحكومة على توفير الدولار، لتلقي بظلالها وتلعب دورها السلبي ليقفز سعر صرف الدولار من جديد مقابل الجنيه خلال المعاملات الغير رسمية ليتخطى الدولار مستوى الـ 32 جنيها، بحسب متعاملين داخل هذه السوق.