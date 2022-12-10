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نائبة مصرية تفجر مفاجأة بشأن تعويم مرتقب والسعر الجديد للدولار

النائبة أميرة أبوشقة هاجمت وزير الصناعة والتجارة وتحدثت عن التعويم

كتب خالد الأحمد
نائبة مصرية و تعويم الدولار watanserb.com
النائلة المصرية أميرة أبو شقة
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وطن- طالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب المصري، وزير الصناعة والتجارة، بخطة شاملة توضح حسب قولها: ماذا سنفعل في التعويم القادم الذي أكده عدد كبير من الخبراء والذي من المتوقع أن يصل الدولار فيه إلى 38 أو 50 جنيها؟

وتساءلت “أبو شقة” في كلمة لها خلال الجلسة العامة المخصصة لمواجهة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، عن خطة الحكومة لمواجهة التعويم القادم.

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وتوقعت في مداخلتها بجلسة البرلمان المصري الأخيرة، وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها.

وأضافت “أبو شقة” أن أول خطوات إنقاذ الصناعة يكون باسمها موضحة “بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة وليس التجارة والصناعة، لأنه ليس من المعقول أن لا يكون لدينا ما نصنعه ثم نبحث عن تسويقه وتجارته، ولا بد أن نبحث عن حلول جادة وليس مسكنات.”

التعويم القادم

واستدركت “الناس يذهبون إلى أطباء الأسنان لأخذ مسكن لعدم وجود بنج ومن يحصل شيء لعجل سيارته يركنها جانباً.. لأنه يدفع 3 آلاف جنيه للفردة الواحدة فهو اذا بحاجة إلى 15 ألف جنيه لإصلاح سيارته.”

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ووجهت سؤالها لوزير الصناعة: “ماذا ستفعل سيادتك أمام التعويم القادم حتماً” وهو -حسب قولها- أصبح أمراً واقعياً، واستدركت:” ماذا سنفعل في التعويم لأن الدولار يتوقع أن يصل إلى 37 جنيه –حسب قولها- وربما 50 جنيه.”

وأردفت: “آن الأوان أن نضع خطة لمدة زمنية بتكاتف جميع المصريين سواء الوزراء أو المجتمع المدني.”

وتابعت “علشان يعني أنا أتوقع إن ما هو آت صعب جدا وربنا يستر علينا كلنا.”

السم في العسل

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” بخصوص مداخلة النائبة المثيرة للجدل.

ورأى صاحب حساب”من مصر” أن النائبة أبو شقة تضع السم في العسل وكل هدفها أن توصل للناس رسالة واضحة وصريحة وهي أن الدولار سيصل لـ 50 جنيهاً، واستدرك:”شكرا الرسالة وصلت وربنا يسترها”.

وعقب صاحب حساب” رفيق على الدرب”:” ماذا يفعل كلام برلمان العمالة في وطن ضائع”.

وعلق آخر بسخرية :”مبروك عليكم يا مسريين المخابرات الحربية زقت النائبة بالبرلمان “أميرة أبو شقة” عشان تبشركم وتقولكم ان الدولار هيوصل رسمي لـ 50 كنيه .. جنيه ينطج جنيه”.

رحلة تعويم الجنيه

يذكر أن الجنيه المصري فقد نسبة كبيرة جدا من قيمته خلال رحلة تعويمه المستمرة حتى الآن.

وعاد السوق الموازي “السوق السوداء” في مصر بقوة بظل عدم قدرة الحكومة على توفير الدولار، لتلقي بظلالها وتلعب دورها السلبي ليقفز سعر صرف الدولار من جديد مقابل الجنيه خلال المعاملات الغير رسمية ليتخطى الدولار مستوى الـ 32 جنيها، بحسب متعاملين داخل هذه السوق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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