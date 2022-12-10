ميغان ماركل تسخر من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بوجود زوجها الأمير هاري الخانع (فيديو)

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وطن– لم يكن هناك عنصر في الساعات الثلاث الأولى من سلسلة أفلام هاري وميغان الوثائقية، قد أثار المزيد من الدهشة والغضب من اللحظة التي أعادت فيها دوقة ساسكس تقليدها للملكة الراحلة.

ملامح جامدة كالصخر

في برنامج “نتفليكس” ، ابتسمت ميغان ابتسامة ساخرة وهي تقلد الملكة إليزابيث الثانية. وتحني رأسها على ركبتيها ، وتفتح ذراعيها على نطاق واسع في تقليد خنوع وزائف.

هاري ، من جانبه ، بدا بملامح جامدة وليس محرجًا حتى ولو قليلاً.

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وعبر غالبية المتابعين عن خيبة أمل عميقة من ميغان وتصرفها اللامسؤول و “عدم احترامها” للملكة الراحلة.

سخرية من البرتوكول الملكي

وجاء في التعليقات التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “مبروك لطاقم الفيلم. إنها حقًا لحظة تلفزيونية كلاسيكية. بينما تُظهر ميغان ماركل افتقارها التام إلى الرقي ، تسخر من البروتوكول الملكي من خلال التظاهر بالانحناء أثناء الجلوس على أريكة ، فهي غافلة تمامًا عن الإحراج الكامل في وجه هاري.

وكتب متابع آخر: “كان ذلك إهانة كبيرة ومباشرة لذكرى ملكتنا والنظام الملكي بشكل عام. لا يغتفر”.

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وتساءل ثالث:” كيف يمكن لهذا الرجل المولود في العائلة المالكة البريطانية. أن يسمح لزوجته الممثلة أن تسخر من جدته ، الملكة الراحلة الحبيبة ، بهذه الطريقة السيئة؟ لم ينحني أحد أو ينحني للملكة أو الملك تشارلز بهذه الطريقة. هذا الرجل يحتاج إلى النضج”.

ممثلة غامضة وأمير سقط

وعقبت متابعة من أستراليا: “لا أعرف أيهما أسوأ ، ميغان تسخر من الملكة الراحلة. أو يسمح هاري لميغان بفعل ذلك أمام عينيه!”.

وصف الصحفي لوران ساجالوفيتش ، من مجلة سلايت الفرنسية، عائلة هاري بأنها “لا شيء سوى ممثلة غامضة وأمير سقط . وكلاهما متحدان وراء فكرة بيع قصة فراغهم الدائم لمن يدفع أعلى سعر”.

في الولايات المتحدة ، قال دانييل داداريو ، من مجلة Variety: “يفاجئنا فريق ساسكس مرة أخرى بمدى ضيق رؤيتهم لشهرتهم ، ومدى ضيقة وعدم تخيل وجودهم على المسرح العالمي”.

كتب: “ربما ألقوا مسؤولياتهم تجاه العائلة الملكية. لكنهم ما زالوا في الخدمة نوعاً ما. هناك واجب حول مشروع هاري وميغان بأكمله. كما لو أنهما ملزمان بشرف الاستمرار في سرد قصتهما الشخصية حتى نفقد الاهتمام في النهاية “.