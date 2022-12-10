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ميغان ماركل تسخر من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بوجود زوجها الأمير هاري الخانع (فيديو)

عبر غالبية المتابعين عن خيبة أمل عميقة من ميغان وتصرفها وعدم احترامها للملكة الراحلة

كتب رفيف عبدالله
ميغان ماركل تسخر من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بوجود زوجها الأمير هاري الخانع (فيديو) watanserb.com
ميغان وهاري
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وطن– لم يكن هناك عنصر في الساعات الثلاث الأولى من سلسلة أفلام هاري وميغان الوثائقية، قد أثار المزيد من الدهشة والغضب من اللحظة التي أعادت فيها دوقة ساسكس تقليدها للملكة الراحلة.

ملامح جامدة كالصخر

في برنامج “نتفليكس” ، ابتسمت ميغان ابتسامة ساخرة وهي تقلد الملكة إليزابيث الثانية. وتحني رأسها على ركبتيها ، وتفتح ذراعيها على نطاق واسع في تقليد خنوع وزائف.

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هاري ، من جانبه ، بدا بملامح جامدة وليس محرجًا حتى ولو قليلاً.

ابتسمت ميغان ابتسامة ساخرة وهي تقلد الملكة إليزابيث الثانية
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وعبر غالبية المتابعين عن خيبة أمل عميقة من ميغان وتصرفها اللامسؤول و “عدم احترامها” للملكة الراحلة.

سخرية من البرتوكول الملكي

وجاء في التعليقات التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “مبروك لطاقم الفيلم. إنها حقًا لحظة تلفزيونية كلاسيكية. بينما تُظهر ميغان ماركل افتقارها التام إلى الرقي ، تسخر من البروتوكول الملكي من خلال التظاهر بالانحناء أثناء الجلوس على أريكة ، فهي غافلة تمامًا عن الإحراج الكامل في وجه هاري.

وصف لوران ساجالوفيتش ، من مجلة Slate الفرنسية عائلة ساسكس بأنها “لا شيء سوى ممثلة غامضة وأمير سقط”

وكتب متابع آخر: “كان ذلك إهانة كبيرة ومباشرة لذكرى ملكتنا والنظام الملكي بشكل عام. لا يغتفر”.

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وتساءل ثالث:” كيف يمكن لهذا الرجل المولود في العائلة المالكة البريطانية. أن يسمح لزوجته الممثلة أن تسخر من جدته ، الملكة الراحلة الحبيبة ، بهذه الطريقة السيئة؟ لم ينحني أحد أو ينحني للملكة أو الملك تشارلز بهذه الطريقة. هذا الرجل يحتاج إلى النضج”.

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ممثلة غامضة وأمير سقط

وعقبت متابعة من أستراليا: “لا أعرف أيهما أسوأ ، ميغان تسخر من الملكة الراحلة. أو يسمح هاري لميغان بفعل ذلك أمام عينيه!”.

وصف الصحفي لوران ساجالوفيتش ، من مجلة سلايت الفرنسية، عائلة هاري بأنها “لا شيء سوى ممثلة غامضة وأمير سقط . وكلاهما متحدان وراء فكرة بيع قصة فراغهم الدائم لمن يدفع أعلى سعر”.

تظهر ميغان هنا تحية اللورد ملازم جنوب جلامورجان ، السيدة مورفود ميريديث خلال زيارة لقلعة كارديف في يناير 2018

في الولايات المتحدة ، قال دانييل داداريو ، من مجلة Variety: “يفاجئنا فريق ساسكس مرة أخرى بمدى ضيق رؤيتهم لشهرتهم ، ومدى ضيقة وعدم تخيل وجودهم على المسرح العالمي”.

كتب: “ربما ألقوا مسؤولياتهم تجاه العائلة الملكية. لكنهم ما زالوا في الخدمة نوعاً ما. هناك واجب حول مشروع هاري وميغان بأكمله. كما لو أنهما ملزمان بشرف الاستمرار في سرد قصتهما الشخصية حتى نفقد الاهتمام في النهاية “.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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