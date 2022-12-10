منتخب المغرب أفقد جورجينا أعصابها وسخرية من صديقة رونالدو (شاهد)

وطن- وثقت عدسات الكاميرات وهواتف الجماهير التي تابعت مباراة المغرب والبرتغال، بعض ردود أفعال جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو، في مدرجات ملعب “الثمامة” المونديالي خلال المباراة التي انتهت بفوز تاريخي لمنتخب “أسود الأطلس” وصعوده لنصف النهائي.
جورجينا رودريغيز حزينة بعد هزيمة البرتغال
وتمكن أبناء وليد الركراكي اليوم، السبت 10 ديسمبر 2022، من كتابة التاريخ للكرة المغربية والعربية على حد سواء، بالصعود لنصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، في سابقة عربية.
جورجينا تُراقب رونالدو. pic.twitter.com/DNNIaZDGte
— Gorgeous (@gorgeous4ew) December 10, 2022
وظهرت جورجينا رودريغيز متجهمة وحزينة على غير عادتها، حيث كانت الأمور تسير لصاح المنتخب المغربي ضد نظيره البرتغالي، كما أن صديقها رونالدو كان يجلس على دكة البدلاء طيلة الشوط الأول للمباراة.
كما وثقت لقطات أخرى حزن كبير ظهر على وجه جورجينا، بعد فوز المغرب الذي كتب نهاية مشوار البرتغال وكذلك صديقها رونالدو في كأس العالم.
إطلالة جورجينا من استاد الثمامة المونديالي بقطر، تسببت في سخرية العديد من النشطاء العرب منها ومن حبيبها رونالدو، الذي ظهر يبكي هو الآخر بحرقة عقب المباراة والهزيمة من المغرب.
الحقوني حيضيع مني الواد #كرستيانو 🤣🤣🤣#المغرب_البرتغال #جورجینا pic.twitter.com/A8BLq2mM44
— ﮼عز ﮼الذيابي (@eziahmadtyabi) December 10, 2022
ونجح منتخب المغرب من حجز بطاقة العبور الأولى في تاريخه على مستوى العرب، بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال بهدف نظيف دون رد.
وسجل نجم المنتخب المغربي يوسف النصيري هدف التأهل في الدقيقة الـ42، برأسية كروية رائعة سكنت في شباك مرمى البرتغال.
جورجينا: الحقنى الراجل هيضيع منى😂😂 pic.twitter.com/GFfNHQhxPI
— Ř𝕠𝔪𝔂𝐨 ⚡ (@Ramyox77) December 10, 2022
كريستيانو رونالدو يبكي بحرقة
ويشار إلى أنه عقب المباراة وثقت الكاميرات بكاء “رونالدو” عقب هزيمة منتخب بلاده أمام “أسود الأطلس” اليوم، والخروج من كأس العالم.
وظهر رونالدو وهو يبكي بحرقة كبيرة عقب المباراة، وأثناء توجهه إلى غرفة الملابس.
😢 كريستيانــــو رونــــالدو يــــودع كــــأس العالم بــالدمــوع#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qqccrFGMRG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
وكان كريستاينو قد شارك في الشوط الثاني من عمر المباراة، وظهر على دكة البدلاء طيلة الشوط الأول.
وقضى “أسود الأطلس” اليوم على حلم منتخب البرتغال ونجمه رونالدو، في الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم.
كريستيانو رونالدو ينفجر في البكاء بعد الهزيمة أمام المغرب (فيديو)
مباراة المغرب والبرتغال مباراة تاريخية للعرب
وشهدت المباراة التاريخية والتي باتت إنجازا غير مسبوق للكرة العربية، طرد النجم المغربي “وليد شديرة” في الدقيقة الـ93 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب البرتغال.
هدف المغرب "42": المغرب 1-0 البرتغال .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/0Jt91dW3Ug
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
ووصلت عدد تسديدات أسود الأطلس المغربي إلى 9 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 26%، كما ووصل عدد تسديدات البرتغال في المباراة إلى 12 تسديدة، ونسبة الاستحواذ بنسبة 74%.
ويعد المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، المنتخب العربي والأفريقي الوحيد، الذي يتمكن من الوصول إلى النصف النهائي (المربع الذهبي)، في تاريخ مونديال كأس العالم.
وسيلتقي المنتخب المغربي أمام الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت).