منتخب المغرب أفقد جورجينا أعصابها وسخرية من صديقة رونالدو (شاهد)

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وطن- وثقت عدسات الكاميرات وهواتف الجماهير التي تابعت مباراة المغرب والبرتغال، بعض ردود أفعال جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو، في مدرجات ملعب “الثمامة” المونديالي خلال المباراة التي انتهت بفوز تاريخي لمنتخب “أسود الأطلس” وصعوده لنصف النهائي.

جورجينا رودريغيز حزينة بعد هزيمة البرتغال

وتمكن أبناء وليد الركراكي اليوم، السبت 10 ديسمبر 2022، من كتابة التاريخ للكرة المغربية والعربية على حد سواء، بالصعود لنصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، في سابقة عربية.

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وظهرت جورجينا رودريغيز متجهمة وحزينة على غير عادتها، حيث كانت الأمور تسير لصاح المنتخب المغربي ضد نظيره البرتغالي، كما أن صديقها رونالدو كان يجلس على دكة البدلاء طيلة الشوط الأول للمباراة.

كما وثقت لقطات أخرى حزن كبير ظهر على وجه جورجينا، بعد فوز المغرب الذي كتب نهاية مشوار البرتغال وكذلك صديقها رونالدو في كأس العالم.

إطلالة جورجينا من استاد الثمامة المونديالي بقطر، تسببت في سخرية العديد من النشطاء العرب منها ومن حبيبها رونالدو، الذي ظهر يبكي هو الآخر بحرقة عقب المباراة والهزيمة من المغرب.

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ونجح منتخب المغرب من حجز بطاقة العبور الأولى في تاريخه على مستوى العرب، بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال بهدف نظيف دون رد.

وسجل نجم المنتخب المغربي يوسف النصيري هدف التأهل في الدقيقة الـ42، برأسية كروية رائعة سكنت في شباك مرمى البرتغال.

كريستيانو رونالدو يبكي بحرقة

ويشار إلى أنه عقب المباراة وثقت الكاميرات بكاء “رونالدو” عقب هزيمة منتخب بلاده أمام “أسود الأطلس” اليوم، والخروج من كأس العالم.

وظهر رونالدو وهو يبكي بحرقة كبيرة عقب المباراة، وأثناء توجهه إلى غرفة الملابس.

وكان كريستاينو قد شارك في الشوط الثاني من عمر المباراة، وظهر على دكة البدلاء طيلة الشوط الأول.

وقضى “أسود الأطلس” اليوم على حلم منتخب البرتغال ونجمه رونالدو، في الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم.

مباراة المغرب والبرتغال مباراة تاريخية للعرب

وشهدت المباراة التاريخية والتي باتت إنجازا غير مسبوق للكرة العربية، طرد النجم المغربي “وليد شديرة” في الدقيقة الـ93 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب البرتغال.

ووصلت عدد تسديدات أسود الأطلس المغربي إلى 9 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 26%، كما ووصل عدد تسديدات البرتغال في المباراة إلى 12 تسديدة، ونسبة الاستحواذ بنسبة 74%.

ويعد المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، المنتخب العربي والأفريقي الوحيد، الذي يتمكن من الوصول إلى النصف النهائي (المربع الذهبي)، في تاريخ مونديال كأس العالم.

وسيلتقي المنتخب المغربي أمام الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت).