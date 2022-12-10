مشروب رونالدو السري يثير حيرة الجمهور (شاهد)

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وطن- أثارت صور النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، وهو يتناول مشروب غير معروف داخل زجاجة بلاستيكية حيرة عشاق “الدون”، الذي غادر مونديال قطر 2022 اليوم، السبت، عقب هزيمته أمام “اسود الأطلس”.

مشروب رونالدو

وفاز المغرب اليوم على البرتغال بنتجية هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحجز أبناء وليد الركراكي مقعدا لهم في نصف نهائي كأس العالم.

وظهر رونالدو في الصور المتداولة وهو يرشف عصير مجهول من زجاجة بيده، وظهر بني اللون.

ماهذا المشروب برأيك 🤔؟ pic.twitter.com/V0HXmm14Rd — Screen Mix (@ScreenMix) December 10, 2022

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وهو ما دفع العديد من محبيه للتساؤل عن طبيعة هذا المشروب السري ومكوناته، وسبب حرص رونالدو على تناوله.

ولم يدلي كريستيانو من قبل بتصريحات عن مشروبه هذا، بينما ذهب البعض إلى أنه مشروب طاقة أعد له خصيصا.

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ويشار إلى أنه سبق أن قرر لاعب نادي ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” إطلاق اسم “الكرة الذهبية” على المشروب المفضل الذي اعتاد تناوله قبل وعقب كل مباراة أو تدريب، ولا يعرف إذا كان هو ذاته الذي ظهر معه في مونديال قطر أم لا؟

وهذا الشراب المشار إليه مكون من عصير الفواكه وقصب السكر وقطعة من الليمون وفودكا.

وظهر اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات في كواليس بطولة كأس العالم المقامة في قطر هذه الأيام وهو يشرب العصير البني اللون، وتساءل كثيرون عن طبيعة هذا الشراب.

وترجع نجومية ومهارة رونالدو فى كرة القدم، إلى اللياقة البدنية والقوة المذهلة التي يمتلكها من خلال التدريبات المستمرة.

وبالإضافة إلى كونه موهوباً بشكل لا يصدق، ولكن يرجع النمط الغذائى أيضاً للنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، أحد أهم الأسباب التى تمنحه القوة والطاقة اللازمة فى التدريبات.

وكونه برتغاليا، وبالتحديد من “جزيرة ماديرا“، يعشق رونالدو الفواكه والعصائر، وفقا لما قاله طاهي المنتخب البرتغالي “لويس لافرادور بأن عصائر رونالدو المفضلة “الكمثرى أو التفاح أو الأناناس”، ولكنه أيضًا مغرم جدًا بالقهوة.

سبب لياقة رونالدو الجبارة

ويكثف رونالدو التدريب ويحرص على الإكثار من تناول السوائل، ويقول عن نفسه، “أبقى مرطباً بمشروب رياضي يعطيني الطاقة للتدريب والمباريات.”

وتابع “إنه يحتوى على مزيج من الكربوهيدرات التى تعزز القدرة على التحمل، وهناك العديد من المشروبات الرياضية التى تحتوي على السكر، كما يحتوى على إلكتروليت للمساعدة في الترطيب ومحاربة التعب ومد الجسم بالفيتامين.”

ويبتعد رونالدو عن تناول المشروبات الغازية، وقد كشف أنه يحاول دائما أن يمنع نجله من تناولها نظرا لمخاطرها.

وانتشر فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي في حزيران 2021، يظهر تصرفا غريبا من النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس.

حيث أنه عند وصول رونالدو للمؤتمر الصحفي -المخصص لمواجهة المجر حينها، وجد عبوتين من مشروب غازي، فقام بإزالتهما من أمامه، ورفع عبوة مياه ونصح بشرب المياه.

كما يتجنب رونالدو شرب الخمر في حالة نادرة بين نجوم العالم، ويرجع ذلك كما تقول وسائل إعلام غربية إلى كون والده “دينيس أفيرو” توفي عن عمر يناهز 52 عامًا بعد معركة مع شرب الخمر.

وقالت والدته “دولوريس” إن الموت المروع كان له تأثير كبير على لاعب كرة القدم الشاب، وقالت: “لقد رأى كريستيانو ما يمكن أن تفعله المشروبات الكحولية والمخدرات للأشخاص المقربين منه وهذا جزء من سبب تحوله إلى ما هو عليه اليوم.”

رونالدو يغادر كأس العالم في قطر باكيا

وفي مشهد لاقى تفاعلا كبيرا عقب انتهاء المباراة وخسارة البرتغال أمام المغرب، ظهر كريستيانو رونالدو وهو يبكي بحرقة.

وظهر رونالدو وهو يبكي بحرقة كبيرة عقب المباراة، وأثناء توجهه إلى غرفة الملابس.

وكان كريستيانو قد شارك في الشوط الثاني من عمر المباراة، وظهر على دكة البدلاء طيلة الشوط الأول.

وقضى “أسود الأطلس” اليوم على حلم منتخب البرتغال ونجمه رونالدو، في الصعود للدور نصف النهائي من كأس العالم.