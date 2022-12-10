مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت

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وطن- مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بثّاً مباشراً يلا شوت، التي تنتظرها بشغف الجماهير المغربية والعربية في كل مكان، في منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب (استاد الثمامة)، مباراة المغرب والبرتغال، في دور ال8 كأس العالم 2022، عند الساعة الرابعة عصراً، بتوقيت المغرب والجزائر وتونس دول شمال أفريقيا.

توقيت مباراة المغرب والبرتغال

كما وستكون المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

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ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، في المباراة الحاسمة لأحد المنتخبين، من أجل حجز معقده في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 (المربع الذهبي).

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بثّاً مباشراً يلا شوت

ومن المقرر أن تُبثّ كالعادة مباراة المغرب والبرتغال، في منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، وقنوات (الكأس)، الناقلتين لأحداث البطولة العالمية بنسختها الـ22.

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كما ونرفق لكم، متابعي (وطن)، روابطَ مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال، بجودة عالية وبدون تقطيع، على قنوات بين سبورت المفتوحة بالمجان، على النحو الآتي:

معلق مباراة المغرب ضد البرتغال

وسيعلّق على أحداث مباراة البرتغال والمغرب، في منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستذاع على قنوات (الكأس) القطرية كذلك، المالكة لحقوق بثّ مباريات كأس العالم 2022، بتعليق العماني خليل البلوشي أو البحيرني خالد الحدي.

وكان المنتخب المغربي (أسود الأطلس) قد حقّق التأهل التاريخي لأول مرة في تاريخه على مستوى العرب، بالوصول إلى منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء إسبانيا (لاروخا) بركلات الترجيح، بنتيجة 3-0.

كما وحقّق المنتخب المنافس البرتغال (الملاحون)، الفوز العريض كأعلى نتيجة في الأدوار الإقصائية بمونديال قطر 2022، على سويسرا (الساعات)، بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد.

يشار إلى أنّ منتخبي الأرجنتين كرواتيا قد نجحا في حجزهما بطاقة العبور إلى دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، على حساب البرازيل وهولندا، في منافسات كأس العالم 2022 قطر.