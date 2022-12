مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بثّاً مباشراً يلا شوت، التي تنتظرها بشغف الجماهير المغربية والعربية في كل مكان، في منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب (استاد الثمامة)، مباراة المغرب والبرتغال، في دور ال8 كأس العالم 2022، عند الساعة الرابعة عصراً، بتوقيت المغرب والجزائر وتونس دول شمال أفريقيا.

كما وستكون المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية، بينما بتوقيت دولة فلسطين ومصر، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

🚨HERE WE ARE 🏆WC Quarter Finals Morocco🇲🇦 🆚 Portugal🇵🇹 🏟️ Al Thumama Stadium, Qatar 🕕 4PM (Gmt+1) #DimaMaghrib #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/03JXP2SozX

ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً، في المباراة الحاسمة لأحد المنتخبين، من أجل حجز معقده في دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 (المربع الذهبي).

ومن المقرر أن تُبثّ كالعادة مباراة المغرب والبرتغال، في منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت ماكس)، وقنوات (الكأس)، الناقلتين لأحداث البطولة العالمية بنسختها الـ22.

Other shots of our History Makers 🤩#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/7NcTy2LUXZ

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 7, 2022