السبت, ديسمبر 10, 2022
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الهدهد

مايك تايسون ودي جي خالد يشعلان مواقع التواصل بعد أدائهما العمرة سوياً(شاهد)

دي جي خالد وصل للرياض للمشاركة في مهرجان ميدل بيست للموسيقى

كتب سالم حنفي
مايك تايسون ودي جي خالد watanserb.com
دي جي خالد ومايك تايسون يؤدون أداء العمرة
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الملاكم الأمريكي الشهير والمعتزل مايك تايسون، و “دي جي خالد” بعد أدائهما العمرة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر مايك تايسون ودي جي خالد وهما يرتديان لباس الإحرام بعد أدائهما للعمرة في مكة المكرمة.

وصول دي جي خالد للرياض

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وكان ناشطون قد تداولا مقطع فيديو قبل أيام للنجم الهوليوودي ذو الأصول الفلسطينية “دي جي خالد” لحظة وصوله الى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض من أجل المشاركة في مهرجان مدل بيست.

وأظهر الفيديو وجود فرقة سعودية تراثية تستقبل “دي جي خالد” وفي لحظة خروجه بدأت الفرقة والتي كانت ترتدي الأثواب البيضاء، بالتلويح بالسيوف والرقص على أنغام الموسيقى والدف السعودي.

أما عن ردّة فعل دي جي خالد فقد بدأ بالرقص وهو مبتهج بهذا الاستقبال الجميل كما أنه تناول السيف وبدأ بالرقص والتمايل على انغام الموسيقى معهم.

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من هو دي جي خالد؟

ودي جي خالد أو خالد محمد خالد عبادي ‏ هو دي جي ومنتج أمريكي فلسطيني الأصل من محافظة جنين في الضفة الغربية كانت بداياته كمنسق إسطوانات لأغاني الراب والهيب هوب وكان حينها يحمل اسم مستعار ” الهجمة العربية “‏ إلا أنه استبدله باسم دي جي خالد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

اسلام مايك تايسون

أما مايك تايسون فيعد أحد أبرز رموز الملاكمة الأمريكية، وحقق لقب بطولة العالم للوزن الثقيل وهو في العشرين عاما، ولكنه سجن في قضية اغتصاب.

واعتنق الملاكم الأمريكي تايسون الإسلام بعد دخوله السجن في القضية التي تم تلفيقها له باغتصاب فتاة سوداء، وتعرف على بعض الأشخاص أقنعوه باعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه عمر عبد العزيز، ثم غيره بعد ذلك إلى مالك تايسون.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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