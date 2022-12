مايك تايسون ودي جي خالد يشعلان مواقع التواصل بعد أدائهما العمرة سوياً(شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الملاكم الأمريكي الشهير والمعتزل مايك تايسون، و “دي جي خالد” بعد أدائهما العمرة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر مايك تايسون ودي جي خالد وهما يرتديان لباس الإحرام بعد أدائهما للعمرة في مكة المكرمة.

وكان ناشطون قد تداولا مقطع فيديو قبل أيام للنجم الهوليوودي ذو الأصول الفلسطينية “دي جي خالد” لحظة وصوله الى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض من أجل المشاركة في مهرجان مدل بيست.

وأظهر الفيديو وجود فرقة سعودية تراثية تستقبل “دي جي خالد” وفي لحظة خروجه بدأت الفرقة والتي كانت ترتدي الأثواب البيضاء، بالتلويح بالسيوف والرقص على أنغام الموسيقى والدف السعودي.

أما عن ردّة فعل دي جي خالد فقد بدأ بالرقص وهو مبتهج بهذا الاستقبال الجميل كما أنه تناول السيف وبدأ بالرقص والتمايل على انغام الموسيقى معهم.

ودي جي خالد أو خالد محمد خالد عبادي ‏ هو دي جي ومنتج أمريكي فلسطيني الأصل من محافظة جنين في الضفة الغربية كانت بداياته كمنسق إسطوانات لأغاني الراب والهيب هوب وكان حينها يحمل اسم مستعار ” الهجمة العربية “‏ إلا أنه استبدله باسم دي جي خالد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

أما مايك تايسون فيعد أحد أبرز رموز الملاكمة الأمريكية، وحقق لقب بطولة العالم للوزن الثقيل وهو في العشرين عاما، ولكنه سجن في قضية اغتصاب.

واعتنق الملاكم الأمريكي تايسون الإسلام بعد دخوله السجن في القضية التي تم تلفيقها له باغتصاب فتاة سوداء، وتعرف على بعض الأشخاص أقنعوه باعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه عمر عبد العزيز، ثم غيره بعد ذلك إلى مالك تايسون.

Praying side by side with my brothers @MikeTyson & @TeamAbdallah #muslimbrothers #alhamdulillah pic.twitter.com/RpdXCfYWme

— Badou Jack (@BadouJack) August 23, 2020