السبت, ديسمبر 10, 2022
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مونديال قطر 2022

مانويل نوير خارج الخدمة مع بايرن ميونخ .. ماذا حصل معه؟!

الحارس الألماني نوير يُنتهي موسمه مع بايرن ميونخ بعد تعرضه للكسر في الساق

كتب فارس أبو شيحة
إصابة مانويل نوير watanserb.com
حارس بايرن ميونخ مانويل نوير
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وطن- أعلن الحارس الألماني مانويل نوير 36 عاماً، السبت، انتهاء موسمه مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم، بسبب تعرضه للكسر على مستوى الساق خلال ممارسة رياضة التزلج.

وقال حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” مرحبا يا شباب.. ماذا يمكنني أن أقول، كان بإمكاني أن أحظيّ بنهاية عام أفضل من ذلك، خلال بحثي على السكينة عبر رياضة التزلج”.

إصابة مانويل نوير

وأردف الحارس نوير، ” لقد تعرضت لكسر في القسم السفلي لساقي، كما أنني أجريت عملية جراحية خضعت لها بالأمس وكانت ناجحة. شكراً جزيلاً للأطباء، ولكن ما يؤلمني هو أن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي”.

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وكان حارس منتخب ألمانيا (المكاكين) مانويل نوير، قد ودع مونديال كأس العالم 2022، التي شارك فيها مع منتخب بلاده، من منافسات دور المجموعات، بفارق هدف وحيد مع اليابان الذي تأهل على حسابه إلى دور ال16. قبل أن يتم إقصائه أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح من هذا الدور.

مانويل نوير أكثر حارس مشاركة في مونديال كأس العالم

كما ويعد الحارس الألماني نوير، أول حارس ألماني يشارك بشكل أساسي مع منتخب مكاكين ألمانيا، في 4 نسخ مختلفة في مونديال كأس العالم 2022. وهو أكثر حارس مشاركة في المونديال برصيد 19 مباراة.

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ورغم تقدمه في العمر إلا أنه لم يُعلن بعد مثل زميله توماس مولر، مهاجم نادي بايرن ميونخ (البافاري)، عن اعتزاله اللعب دولياً، بعد الإقصاء المبكر في النسخة الثانية على التوالي من منافسات دور المجموعات.

كما وتوج فريق بايرن ميونخ (البافاري)، بلقب الدوري الألماني الممتاز، للمرة ال10 على التوالي. وهو رقم قياسي على مستوى الأندية في القارة الأوروبية العجوز، متجاوزاً رقم يوفنتوس (السيدة العجوز) ب 9 مرات.

يذكر بأن فريق بايرن ميونخ حامل اللقب، يعتلي صدارة ترتيب الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا) لهذا الموسم. برصيد 34 نقطة، بعد خوضه 15 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة واحدة قبل التوقف الدولي للمونديال.

المصدروطن + صفحة بايرن ميونخ + صفحة مانويل نوير + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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