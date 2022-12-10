مانويل نوير خارج الخدمة مع بايرن ميونخ .. ماذا حصل معه؟!

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وطن- أعلن الحارس الألماني مانويل نوير 36 عاماً، السبت، انتهاء موسمه مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم، بسبب تعرضه للكسر على مستوى الساق خلال ممارسة رياضة التزلج.

وقال حارس بايرن ميونخ مانويل نوير، في منشور عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” مرحبا يا شباب.. ماذا يمكنني أن أقول، كان بإمكاني أن أحظيّ بنهاية عام أفضل من ذلك، خلال بحثي على السكينة عبر رياضة التزلج”.

إصابة مانويل نوير

وأردف الحارس نوير، ” لقد تعرضت لكسر في القسم السفلي لساقي، كما أنني أجريت عملية جراحية خضعت لها بالأمس وكانت ناجحة. شكراً جزيلاً للأطباء، ولكن ما يؤلمني هو أن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لي”.

لن يتواجد نوير مع #البايرن حتى نهاية الموسم حيث تعرض لكسر ساقه أثناء التزلج، وأجرى عملية جراحية ناجحة. نتمنى لك الشفاء العاجل يا نوير 🙏 pic.twitter.com/L5ceRFkkTS — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 10, 2022

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وكان حارس منتخب ألمانيا (المكاكين) مانويل نوير، قد ودع مونديال كأس العالم 2022، التي شارك فيها مع منتخب بلاده، من منافسات دور المجموعات، بفارق هدف وحيد مع اليابان الذي تأهل على حسابه إلى دور ال16. قبل أن يتم إقصائه أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح من هذا الدور.

مانويل نوير أكثر حارس مشاركة في مونديال كأس العالم

كما ويعد الحارس الألماني نوير، أول حارس ألماني يشارك بشكل أساسي مع منتخب مكاكين ألمانيا، في 4 نسخ مختلفة في مونديال كأس العالم 2022. وهو أكثر حارس مشاركة في المونديال برصيد 19 مباراة.

انتهاء موسم حارس مرمى المنتخب الألماني وبايرن ميونيخ مانويل نوير بعد خضوعه لعملية جراحية جراء كسر في ساقه تعرض له أثناء ممارسة رياضة التزلج.. pic.twitter.com/0QQUFioFNj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2022

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ورغم تقدمه في العمر إلا أنه لم يُعلن بعد مثل زميله توماس مولر، مهاجم نادي بايرن ميونخ (البافاري)، عن اعتزاله اللعب دولياً، بعد الإقصاء المبكر في النسخة الثانية على التوالي من منافسات دور المجموعات.

كما وتوج فريق بايرن ميونخ (البافاري)، بلقب الدوري الألماني الممتاز، للمرة ال10 على التوالي. وهو رقم قياسي على مستوى الأندية في القارة الأوروبية العجوز، متجاوزاً رقم يوفنتوس (السيدة العجوز) ب 9 مرات.

🚨 عاجل انتهاء موسم مانويل نوير 🚨 في إجازته في التزلج على الجليد سقط و كسر رجله ثم قام بعملية و أعلن انتهاء موسمه. كأس العالم للبايرن: انتهاء موسم نوير

انتهاء موسم هيرنانديز

إصابة ماني ⚠️ يبدو أن اولرايش سيكمل الموسم مع البايرن.#حديث_كورة #طلال_حليلة #بايرن pic.twitter.com/97DKt9jsvr — طلال حليلة Talal Halilah (@HalilahTalal) December 10, 2022

يذكر بأن فريق بايرن ميونخ حامل اللقب، يعتلي صدارة ترتيب الدوري الألماني الممتاز (البوندسليغا) لهذا الموسم. برصيد 34 نقطة، بعد خوضه 15 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة واحدة قبل التوقف الدولي للمونديال.