للتاريخ .. المغرب تطيح بالبرتغال وتتأهل إلى المربع الذهبي (شاهد)

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وطن- نجح منتخب المغرب من حجز بطاقة العبور الأولى في تاريخه على مستوى العرب، بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال بهدف نظيف دون رد.

المغرب إلى النصف النهائي لأول مرة في تاريخه

وسجل نجم المنتخب المغربي يوسف النصيري هدف التأهل في الدقيقة ال42، برأسية كروية رائعة سكنت في شباك مرمى البرتغال.

كما وشهدت المباراة، طرد النجم المغربي وليد شديرة في الدقيقة ال93 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب البرتغال.

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ووصلت عدد تسديدات أسود الأطلس المغربي إلى 9 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 26%، كما ووصل عدد تسديدات البرتغال في المباراة إلى 12 تسديدة، ونسبة الاستحواذ بنسبة 74%.

وتعد المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، المنتخب العربي والأفريقي، الذي يتمكن من الوصول إلى النصف النهائي (المربع الذهبي)، في تاريخ مونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال

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ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام نظيره البرتغال، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: يحيى عطية الله، غانم سايس، جواد ياميق، أشرف حكيمي.

فرحة كبيرة للجماهير المغربية في كتارا بعد تسجيل الهدف الأول في مرمى البرتغال#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/xxHyCzEllT — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناهي.

مركز الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

3️⃣ أهداف من النصيري ⚽️🔥 أنتم الآن في حضرة هداف المغرب التاريخي في #كأس_العالم_FIFA 🇲🇦🔝 pic.twitter.com/8S3fac6CnL — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022

تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب

ودخل المدرب البرتغالي سانتوس، المباراة أمام نظيره المغرب، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع البرتغال: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياس /دياز، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، روبن نيفيس، أوتافيو.

مركز الهجوم: برونو فيرنانديز، غونسالو راموس، جواو فيليكس.

طقوس وليد الركراكي لكتابة التاريخ ✍️🥑 1⃣ قبلة لرأس والدته 😘

2⃣ سؤال "دايرين النية؟" 👀

3⃣ مؤتمر صحفي يسأل فيه لما لا نحلم بتحقيق كأس العالم FIFA؟ 🏆

4⃣ ثم احتفال معتاد محمولًا فوق أعناق لاعبيه محلقًا في السماءر🦁🇲🇦#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/rXUMBHKHL0 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022

وسيلتقي المنتخب المغربي أمام الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت).