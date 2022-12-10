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مونديال قطر 2022

للتاريخ .. المغرب تطيح بالبرتغال وتتأهل إلى المربع الذهبي (شاهد)

هدف يوسف النصيري يقود المغرب إلى دور النصف النهائي على حساب البرتغال

كتب فارس أبو شيحة
المغرب تطيح بالبرتغال watanserb.com
تأهل المغرب التاريخي إلى النصف النهائي على حساب البرتغال
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وطن- نجح منتخب المغرب من حجز بطاقة العبور الأولى في تاريخه على مستوى العرب، بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال بهدف نظيف دون رد.

المغرب إلى النصف النهائي لأول مرة في تاريخه

وسجل نجم المنتخب المغربي يوسف النصيري هدف التأهل في الدقيقة ال42، برأسية كروية رائعة سكنت في شباك مرمى البرتغال.

كما وشهدت المباراة، طرد النجم المغربي وليد شديرة في الدقيقة ال93 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب البرتغال.

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ووصلت عدد تسديدات أسود الأطلس المغربي إلى 9 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 26%، كما ووصل عدد تسديدات البرتغال في المباراة إلى 12 تسديدة، ونسبة الاستحواذ بنسبة 74%.

وتعد المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، المنتخب العربي والأفريقي، الذي يتمكن من الوصول إلى النصف النهائي (المربع الذهبي)، في تاريخ مونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال

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ولعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة القوية أمام نظيره البرتغال، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع أسود الأطلس: يحيى عطية الله، غانم سايس، جواد ياميق، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناهي.

مركز الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب

ودخل المدرب البرتغالي سانتوس، المباراة أمام نظيره المغرب، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع البرتغال: ديوغو دالوت، بيبي، روبن دياس /دياز، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: برناردو سيلفا، روبن نيفيس، أوتافيو.

مركز الهجوم: برونو فيرنانديز، غونسالو راموس، جواو فيليكس.

وسيلتقي المنتخب المغربي أمام الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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