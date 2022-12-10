عمر كمال وندى الكامل.. خلافات حادة بعد إهانته لها بعبارة “أنا بمتع نفسي”! (فيديو)

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وطن– يبدو أن علاقة ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بمطرب المهرجانات عمر كمال، تشهد اضطراباً قد يكتب لها النهاية.

أمتع نفسي!

فقد ذكرت مصادر مقربة من الطرفين، أن خلافات كبيرة نشبت بين ندى الكامل وعمر كمال بسبب فيديو للأخير.

حيث ظهر عمر كمال بفيديو مع حمو بيكا وهو يقول: “الجواز مش جاي معايا، أنا بجمع فلوس علشان أمتع نفسي”.

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وهو الأمر الذي اعتبرته ندى الكامل إهانةً لشخصها، بحسب المصدر الذي نقلت عنه صحيفة “القاهرة 24“.

30 مليون

يقول عمر كمال في الفيديو أيضاً: “لما أأمن مستقبلي أنا الأول أبقى أأمن مستقبل عيالي”.

ويقاطعه حمو بيكا: “يا عمر أنت بتلعب في 30 مليون”. ليرد عمر: “الله أكبر دا هما سنتين تلاتة نجومية لسة معملناش حاجة. أنا عايز أتصل بأمي وإخواتي أشوف الدنيا فيها إيه؟ زمان مكتب المهندسين ولع، يا عم سيبني أعيش”.

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وأضاف عمر: “عايزني أجيب عيل يقولي يا بابا، أنا بسمع كلمة يا بابا بغير، ولما أتدلع أنا بخيري وعزي أبقى أدلع ابني بيهم”.

صورة أسامة قابيل

هذا وقد نفى عمر كمال ارتباطه رسمياً بطليقة أحمد الفيشاوي.

وحول صورته مع الداعية الشيخ أسامة قابيل، والتي اعتقد الجمهور أنها من عقد قرانه على ندى الكامل. ردّ عمر: “الكلام ده مش صحيح، وأنا عزمت الدكتور أسامة قابيل في بيتي، ودكتور أسامة هيصحح الكلام ده. ولكن الصورة ملهاش علاقة بندى”.

وحول زواجه، قال عمر: “قررت أتجوز وقريب جدا هيحصل. ولو خدت الخطوة دي هعلن عنها قدام الناس كلها، ومش عارف الناس ليه بيخوفوني جدا من الموضوع ده. ومعرفش ليه الناس بتكتب كومنتات تجرحني”.

خسارة فيها الفلوس

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، قد شنّ هجوماً عنيفًا على ندى الكامل بعد أنباء زواجها من كمال.

وكتب عدوية عبر حسابه على “فيسبوك”: “ندى الكامل خسارة فيها الفلوس والجواز الرسمي.. أنا لو اتعرض عليّا اتجوزها وعرفي أبقى بعطف عليها كله نفخ بلا أونطة. ما يملى عينك يا ابن آدم إلا التراب”.