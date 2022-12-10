السبت, ديسمبر 10, 2022
الرئيسيةحياتناعمر كمال وندى الكامل.. خلافات حادة بعد إهانته لها بعبارة "أنا بمتع...
حياتنا

عمر كمال وندى الكامل.. خلافات حادة بعد إهانته لها بعبارة “أنا بمتع نفسي”! (فيديو)

سبق أن نفى عمر كمال ارتباطه رسمياً بطليقة أحمد الفيشاوي ندى الكامل

كتب رفيف عبدالله
خلافات ندى الكامل وعمر كمال watanserb.com
عمر كمال وندى الكامل
- Advertisement -

وطن– يبدو أن علاقة ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بمطرب المهرجانات عمر كمال، تشهد اضطراباً قد يكتب لها النهاية.

أمتع نفسي!

فقد ذكرت مصادر مقربة من الطرفين، أن خلافات كبيرة نشبت بين ندى الكامل وعمر كمال بسبب فيديو للأخير.

حيث ظهر عمر كمال بفيديو مع حمو بيكا وهو يقول: “الجواز مش جاي معايا، أنا بجمع فلوس علشان أمتع نفسي”.

- Advertisement -

وهو الأمر الذي اعتبرته ندى الكامل إهانةً لشخصها، بحسب المصدر الذي نقلت عنه صحيفة “القاهرة 24“.

30 مليون

يقول عمر كمال في الفيديو أيضاً: “لما أأمن مستقبلي أنا الأول أبقى أأمن مستقبل عيالي”.

لم تتضح طبيعة علاقة الثنائي حتى الآن

ويقاطعه حمو بيكا: “يا عمر أنت بتلعب في 30 مليون”. ليرد عمر: “الله أكبر دا هما سنتين تلاتة نجومية لسة معملناش حاجة. أنا عايز أتصل بأمي وإخواتي أشوف الدنيا فيها إيه؟ زمان مكتب المهندسين ولع، يا عم سيبني أعيش”.

- Advertisement -

وأضاف عمر: “عايزني أجيب عيل يقولي يا بابا، أنا بسمع كلمة يا بابا بغير، ولما أتدلع أنا بخيري وعزي أبقى أدلع ابني بيهم”.

صورة أسامة قابيل

هذا وقد نفى عمر كمال ارتباطه رسمياً بطليقة أحمد الفيشاوي.

وحول صورته مع الداعية الشيخ أسامة قابيل، والتي اعتقد الجمهور أنها من عقد قرانه على ندى الكامل. ردّ عمر: “الكلام ده مش صحيح، وأنا عزمت الدكتور أسامة قابيل في بيتي، ودكتور أسامة هيصحح الكلام ده. ولكن الصورة ملهاش علاقة بندى”.

وحول زواجه، قال عمر: “قررت أتجوز وقريب جدا هيحصل. ولو خدت الخطوة دي هعلن عنها قدام الناس كلها، ومش عارف الناس ليه بيخوفوني جدا من الموضوع ده. ومعرفش ليه الناس بتكتب كومنتات تجرحني”.

خسارة فيها الفلوس

وكان عدوية شعبان عبد الرحيم، نجل المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، قد شنّ هجوماً عنيفًا على ندى الكامل بعد أنباء زواجها من كمال.

منشور أحمد عدوية

وكتب عدوية عبر حسابه على “فيسبوك”: “ندى الكامل خسارة فيها الفلوس والجواز الرسمي.. أنا لو اتعرض عليّا اتجوزها وعرفي أبقى بعطف عليها كله نفخ بلا أونطة. ما يملى عينك يا ابن آدم إلا التراب”.

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاهد الفيديو الذي حذفه عمر كمال بعدما ظهرت به ندى الكامل بوضعية مريبة!

حياتنا

صورة صادمة لعمر كمال بعد زراعة ذقنه.. هل طلبت منه طليقة أحمد الفيشاوي ذلك ليملأ عينها!

حياتنا

عمر كمال وندى الكامل يتوجان حبهما بهذه الخطوة المفاجئة

حياتنا

أحمد الفيشاوي يسبح مع “حورية” بمايوه أزرق.. هل يغيظ ندى الكامل ؟ (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل وعمر كمال.. أول صورة علنية لهما سوياً وتعليق مثير! (شاهد)

حياتنا

ندى الكامل تتجاوز انفصالها عن عمر كمال بوصلة رقص على صوت سعد لمجرد!

حياتنا

ندى الكامل ومظهر شاهين.. طليقة أحمد الفيشاوي تسأل الداعية عن قياسات جسدها بعدما وصفها بـ”الملهلبة”!

حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف أجزاء حساسة من جسدها بوضعيات تصوير مثيرة! (شاهد)

حياتنا

أحمد الفيشاوي مع فتاة جديدة.. أحاطها بعدد كبير من الرجال في أول ظهور(فيديو)

حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي تُخفي جسدها على الشاطئ بعلم المثلية الجنسية.. ماذا تقصد؟

حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي بوجه مشوَّه.. هل تعرضت للحرق؟ (شاهد)

حياتنا

صور ندى الكامل الجريئة مع أحمد الفيشاوي تُغضبها وتدفعها لكشف مفاجأة! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المغرب والبرتغال: تاريخ مضطرب وماضٍ دموي.. هل ينعكس ذلك على مباراة اليوم؟!

ميغان ماركل تسخر من الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بوجود زوجها الأمير هاري الخانع (فيديو)

دراسة: هذا هو لون الملابس الذي يجب أن ترتديه لتكون سعيدًا

مُشجع عارٍ يقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 (صور)

تنبيه عاجل من الأمن السعودي للمسافرين إلى قطر بعد إلغاء شرط بطاقة “هيا”

ناصر الخليفي يكشف مصير ميسي مع باريس سان جيرمان (فيديو)

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار السبت 10 ديسمبر يربك الأسواق!

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت

عمرو أديب يكشف عن سيناريو صادم لسعر الجنيه خلال الأيام القادمة (شاهد)

رقص يسرا في حفلة إليسا بالسعودية يضعها في ورطة! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC