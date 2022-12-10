عمرو أديب يكشف عن سيناريو صادم لسعر الجنيه خلال الأيام القادمة (شاهد)

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وطن– أكّد الإعلامي المصري المقرّب من الأجهزة السيادية عمرو أديب، على أنّ العشرة أيام القادمة ستشهد تحوّلات كبيرة في الاقتصاد المصري.

وقال عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر“: “يوم 16 ديسمبر الجاري اجتماعنا مع صندوق النقد الدولي واللي من خلاله هيتم إقرار القرض اللي مقدمة عليه مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ومتوقعين ناخد الشريحة الأولى اللي هي 750 مليون دولار”.

سيناريوهات متوقعة

وقال عمرو أديب، إن هناك سيناريوهات متوقّعة وهي أن يتمّ رفع الفائدة وتحريك الجنيه المصري مقابل الدولار قبل يوم 16 ديسمبر، بعد وصول سعر الدولار في السوق السوداء لـ 30 جنيهاً.

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وأوضح أديب أنّ السيناريو الثاني المتوقّع، هو وجود تدفقات مالية كبيرة، وبالتالي قد لا تلجأ مصر لرفع سعر الفائدة، وكلا السيناريوهين متوقع حدوثه.

واستطرد: “بيتكلموا عن حاجتين السيناريو الأول رفع سعر الفائدة وأن الجنيه ليس مرنا بالقدر الكافي يعني سعره لسه منخفض والـ24.60 ليس السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار، لذلك السيناريو تحريك سعر الصرف، ورويترز بتتكلم أن سعر الدولار في السوق الموازية 31 أو 32 جنيهًا، وطبقًا لما سيحدث هنزود الفائدة وسعر الدولار رسمي وانخفاض الجنيه رسميًّا، والسيناريو الثاني جائز أنت تكون جاهز بطريقة أخرى عندك تدفقات وفلوس جاية وحاجة بتتباع فما تبقاش محتاج أوي ترفع الفائدة أو تحرك سعر الدولار رسمي، رغم أن رفع الفائدة مهم لأن التضخم واصل لـ20% فهنرفع الفائدة علشان التضخم ينزل”.

حالة فوضى في السوق

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كما كشف عمرو أديب، عن سعر الدولار في السوق الموازية “السوق السوداء“، مشيرًا إلى أنّ السوق يعاني حاليًا من حالة من الفوضى والشائعات.

وقال عمرو أديب: إن”جزء من ارتفاع الأشياء إن في ناس بتقول، والله هو 32، ليه؟ ولا هو بـ 31، طيب ليه مش 30؟ طيب مين قال؟ دلوقتي السوق متساب للي بيقول”.

وتابع: “دلوقتي هنبدي في دايرة انت اللي بتجري ورا السعر اللي بره المنظومة الرسمية مش هو اللي بيجري وراك، دايما متعودين إن السعر اللي بره يكون زيادة نص جنيه أو جنيه، إنما 5 أو 6 أو 7 جنيه لأ، هل هو ده الصح؟ هل في خبراء في البنك المركزي بيحسبوا القيمة الحقيقة؟ هل مضطرين نعمل ده؟ كل دي أسئلة مش لاقيين حد يجاوب عنها”.

وأوضح “أديب”: “لست مهتمًا بسعر الدولار أو الذهب ولا كل الحاجات دي، وكل ما يهمني هو التزام الدولة تجاه محدودي الدخل والفئات غير القادرة لتوفير حياة مقبولة لهم”.

الدولار يصل إلى 33 جنيهاً في السوق السوداء

وكانت وكالة رويترز قد أفادت في تقرير لها، بأن التجار في السوق السوداء يبيعون الدولار مقابل 32 إلى 33 جنيهًا مقارنةً بالسعر الرسمي البالغ حوالي 24.6 للدولار. بينما كان البائعون على مستوى الشارع يشترون الدولارات مقابل نحو 30 جنيهًا، أي إنه زاد في حدود 2 إلى 3 جنيهات.

ودفع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية العديدَ من المحللين للقول، إن مصر قد تترك الجنيه ينخفض مجدداً قبل اجتماع صندوق النقد، كما قد ترفع أسعار الفائدة.

وقال جاب ميجر من أرقام كابيتال: “نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32 – 34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.

وانخفضت قيمة الجنيه 14.5% مقابل الدولار في 27 أكتوبر تشرين الأول، ومنذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، سمح البنك المركزي للسعر الرسمي بالتراجع تدريجياً بمتوسط نحو 0.01 جنيه في اليوم.