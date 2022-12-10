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حجم مكافأة المنتخب المغربي ورقم ضخم بانتظاره في حال مواصلة الفوز

المنتخب المغربي فاز على نظيره البرتغالي وصعد لنصف نهائي كأس العالم بقطر

كتب باسل النجار
مكافأة المنتخب المغربي watanserb.com
مكافأة المنتخب المغربي
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وطن- كشفت مواقع رياضية عن حجم المكافأة المالية التي سيتحصل عليها المنتخب المغربي، عقب وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم، في انتصار تاريخي اليوم وإنجاز غير مسبوق للكرة المغربية والعربية.

هذا المبلغ سيحصل عليه المنتخب المغربي من الفيفا

ونجح “أسود الأطلس” اليوم في الإطاحة بالمنتخب البرتغالي وعلى رأسه كريستيانو رونالدو، بهدف يوسف النصيري ليتأهل “أسود الأطلس” إلى نصف النهائي في قطر بانتظار ملاقاة فرنسا التي أطاحت بالإنجليز الليلة.

ومن المقرر أن يحصل المنتخب المغربي على مكافأة قدرها 25 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد تأهله إلى نصف النهائي.

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وفي وقت سابق، كان منتخب المغرب قد حصل على 17 مليون دولار بعد تخطيه عقبة دور الثمانية على حساب المنتخب الإسباني.

وفي حال فوز المنتخب المغربي بالمركز الثالث في كأس العالم 2022 بقطر، سيضمن الحصول على 30 مليون دولار.

وستلعب مباراة دور نصف النهائي بين المنتخب المغربي ومنافسه الفرنسي مساء، الأربعاء 14 ديسمبر، على ملعب استاد “البيت” المونديالي.

فرحة عارمة في المغرب وفرنسا في المواجهة

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وبعد إقصاء “أسود الأطلس” اليوم للبرتغال، نجح حامل اللقب فرنسا، أيضا في العبور إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد إقصاء إنجلترا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دور ال16، على ملعب (استاد البيت).

وسجل حامل اللقب فرنسا الهدف الأول في الدقيقة الـ17 عن طريق أوريلين تشوامني، جاءت من تسديدة صاروخية عانقت شباك مرمى إنجلترا.

كما وأدرك منتخب إنجلترا، هدف التعادل من ركلة جزاء تسبب فيها اللاعب الفرنسي تشواميني، في الدقيقة ال54، لينجح النجم الإنجليزي هاري كين في إحرازها ببراعة داخل مرمى ديوك فرنسا.

وأحرز هداف فرنسا أوليفيه جيرو هدف التقدم الثاني، في الدقيقة ال78، داخل شباك منتخب إنجلترا.

وأهدر هاري كين ركلة جزاء ثانية تحصل عليها المنتخب الإنجليزي (الأسود الثلاثة)، بعد أن تسبب فيها النجم الفرنسي تيو هرنانديز في الدقيقة ال83.

مباراة المغرب والبرتغال

وتمكن النجم المغربي يوسف النصيري هداف المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022، من قيادة أسود الأطلس المغربي إلى المربع الذهبي، بهدفه في الدقيقة ال42. برأسية كروية سكنت في شباك مرمى البرتغال.

وفشل منتخب البرتغال (الملاحون)، في العودة إلى مجريات اللقاء مع أحداث الشوط الثاني من المباراة، من أجل تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل الإيجابي.

ويستعد أسود الأطلس المغربي لمواجهة فرنسا، في منافسات دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، الأربعاء، من أجل المنافسة على بطاقة العبور التاريخية على مستوى العرب وإفريقيا بالعبور إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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