السبت, ديسمبر 10, 2022
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تنبيه عاجل من الأمن السعودي للمسافرين إلى قطر بعد إلغاء شرط بطاقة “هيا”

الامن السعودي أكد أنه سيقوم بإرجاع أي سيارة لم تحصل على ترخيص بدخول قطر

كتب سالم حنفي
إلغاء شرط بطاقة هيا watanserb.com
تنبيه الامن السعودي للمسافرين الى قطر
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وطن– أصدر الأمن العام السعودي بيانا هاما لجميع المتوجهين من الأراضي السعودية إلى دولة قطر، مؤكدا بأنه سيقوم بإرجاع أي مركبة لا تملك ترخيصا بالدخول إلى قطر.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“:” نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.”

قطر تعلن إلغاء شرط الحصول على بطاقة “هيا” لدخول أراضيها

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وكانت دولة قطر قد أعلنت منذ أيام عن إلغاء شرط الحصول على بطاقة “هيا” لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، البلاد، “للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم”.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها إن مواطني دول المجلس سيتمكنون من القدوم إلى قطر عبر منافذ الدولة المختلفة، سواء جوا أو برا، مضيفة أن الدخول عبر المنافذ بالسيارات الخاصة سيتم السماح به بدءا من الخميس، وسيتعين التقدم بطب الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.

طوابير كبيرة للسيارات عند منفذ سلوى

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وجاء القرار السعودي عقب تداول عشرات الفيديوهات على “تويتر” تظهر طوابير طويلة من المواطنين والمقيمين في السعودية العازمين على دخول قطر بعد إلغاء بطاقة “هيا”.

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي القطري، جاسم سلمان، مقطع فيديو يظهر تكدس السيارات القادمة من السعودية إلى قطر، معلقا عليه بالقول:”آلاف السيارات عند منفذ سلوى بين السعودية و قطر والنقل عبر الباصات إلى قطر بكل انسيابية اليوم الجمعة حمى الله قطر .. وهذه صنائع العظماء”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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