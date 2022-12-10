تنبيه عاجل من الأمن السعودي للمسافرين إلى قطر بعد إلغاء شرط بطاقة “هيا”

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وطن– أصدر الأمن العام السعودي بيانا هاما لجميع المتوجهين من الأراضي السعودية إلى دولة قطر، مؤكدا بأنه سيقوم بإرجاع أي مركبة لا تملك ترخيصا بالدخول إلى قطر.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“:” نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.”

نؤكد أنه سيتم إعادة أي مركبة ليس لها تصريح دخول لدولة قطر وحجز موقف في الجانب القطري، ومن ليس لديهم حجز لخدمات النقل الترددي للحافلات في منفذ سلوى الحدودي.#الأمن_العام

⁧#حاضرين pic.twitter.com/kYFTqsyYQ5 — الأمن العام (@security_gov) December 10, 2022

قطر تعلن إلغاء شرط الحصول على بطاقة “هيا” لدخول أراضيها

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وكانت دولة قطر قد أعلنت منذ أيام عن إلغاء شرط الحصول على بطاقة “هيا” لدخول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقيمين فيها، البلاد، “للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لكأس العالم”.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها إن مواطني دول المجلس سيتمكنون من القدوم إلى قطر عبر منافذ الدولة المختلفة، سواء جوا أو برا، مضيفة أن الدخول عبر المنافذ بالسيارات الخاصة سيتم السماح به بدءا من الخميس، وسيتعين التقدم بطب الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 12 ساعة.

بيان صحفي بشأن إلغاء شرط الحصول على #بطاقة_هيا لدخول دولة #قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير حاملي تذاكر المباريات #الداخلية_قطر#كأس_العالم_2022 #قطر2022 pic.twitter.com/5lUixUtol7 — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) December 6, 2022

طوابير كبيرة للسيارات عند منفذ سلوى

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وجاء القرار السعودي عقب تداول عشرات الفيديوهات على “تويتر” تظهر طوابير طويلة من المواطنين والمقيمين في السعودية العازمين على دخول قطر بعد إلغاء بطاقة “هيا”.

وفي هذا السياق، نشر الإعلامي القطري، جاسم سلمان، مقطع فيديو يظهر تكدس السيارات القادمة من السعودية إلى قطر، معلقا عليه بالقول:”آلاف السيارات عند منفذ سلوى بين السعودية و قطر والنقل عبر الباصات إلى قطر بكل انسيابية اليوم الجمعة حمى الله قطر .. وهذه صنائع العظماء”.