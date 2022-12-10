السبت, ديسمبر 10, 2022
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مونديال قطر 2022

بعد تأهل بلادهم التاريخي .. جماهير المغرب تُردد: رونالدو وينه كسرنا عينه (شاهد)

المغرب المنتخب العربي الوحيد الذي ينجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
جماهير المغرب على نهج السعوديين تردد رونالدو وينه كسرنا عينه watanserb.com
جماهير المغرب على نهج السعوديين تردد رونالدو وينه كسرنا عينه
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وطن- شهد احتفالات جماهير المغرب، بعد نجاح منتخب بلادهم في الوصول التاريخي إلى المربع الذهبي، عقب فوزهم على البرتغال في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد.

ونشر قنوات (الكأس) القطرية، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع طريف للجماهير المغربية على نهج السعوديين مع ميسي. بعد فوزهم التاريخي على الأرجنتين في مستهل مشوارهم في بطولة كأس العالم 2022.

احتفالات جماهير المغرب بالتأهل إلى النصف النهائي

وردد بعض الجماهير المغربية بعد فوز بلادهم التاريخي على البرتغال، ونجاحهم في الوصول إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، عن كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، قائلين: “رونالدو وينه كسرنا عينه”.

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كما وشهدت احتفالات جماهير المغرب، رفع العلم الفلسطيني تعبيراً عن حبهم للقضية الفلسطينية، على غرار كافة جماهير المنتخبات العربية التي شاركت في نهائيات كأس العالم بمدرجات الملاعب القطرية المستضيفة للمونديال بنسخته ال22.

هدف يوسف النصيري في مرمى البرتغال

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وتمكن النجم المغربي يوسف النصيري هداف المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022، من قيادة أسود الأطلس المغربي إلى المربع الذهبي، بهدفه في الدقيقة ال42. برأسية كروية سكنت في شباك مرمى البرتغال.

كما وفشل منتخب البرتغال (الملاحون)، في العودة إلى مجريات اللقاء مع أحداث الشوط الثاني من المباراة، من أجل تقليص الفارق وتسجيل هدف التعادل الإيجابي.

ويستعد أسود الأطلس المغربي لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في منافسات دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، الأربعاء، من أجل المنافسة على بطاقة العبور التاريخية على مستوى العرب وأفريقيا بالعبور إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدروطن + قنوات الكأس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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