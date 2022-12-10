بحماس شديد.. هكذا هنأت شاكيرا المنتخب المغربي بفوزه

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وطن- بعثت النجمة العالمية شاكيرا بتهئنة خاصة للمنتخب المغربي “أسود الأطلس“، عقب فوزه التاريخي الذي تابعه العالم أجمع اليوم، السبت، على أرضية ملعب “الثمامة” حيث نجح في تخطي البرتغال والصعود لنصف نهائي المونديال.

ونجح أبناء “وليد الركراكي” في قهر المنتخب البرتغالي، في مباراة اليوم بهدف وحيد أحرزه يوسف النصيري في شباك البرتغال.

وعبر حسابها الرسمي بتويتر هنأت شاكيرا المغرب بالفوز وكتبت:”هذه المرة لإفريقيا”، في إشارة إلى أن المغرب هو أول فريق عربي وإفريقي يصعد لهذا الدور في تاريخ بطولة كأس العالم.

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وحظيت تغريدة شاكيرا بتفاعل واسع جدا بين المغردين العرب، الذين تمنوا مواصلة المنتخب المغربي لمشواره والتواجد في النهائي.

المغرب يفوز على البرتغال بهدف النصيري

وحقق منتخب المغرب اليوم، السبت، فوزا مميزا على نظيره البرتغال، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بهدف وحيد سجله يوسف النصيري.

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وجاء هدف مباراة المغرب ضد البرتغال الوحيد في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، عن طريق رأسية مميزة، سكنت شباك ديجو كوستا حارس البرتغال.

وينتظر منتخب المغرب، الفائز من مباراة إنجلترا ضد فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم.

وشهدت المباراة، طرد النجم المغربي وليد شديرة في الدقيقة ال93 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب البرتغال.

ووصلت عدد تسديدات أسود الأطلس المغربي إلى 9 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 26%، كما ووصل عدد تسديدات البرتغال في المباراة إلى 12 تسديدة، ونسبة الاستحواذ بنسبة 74%.

ويعد المنتخب المغربي، المنتخب العربي والأفريقي، الذي يتمكن من الوصول إلى النصف النهائي (المربع الذهبي)، في تاريخ مونديال كأس العالم 2022.