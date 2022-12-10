السبت, ديسمبر 10, 2022
الرئيسيةاقتصادالسودان.. تراجع كبير في سعر الدولار السبت 10 ديسمبر يربك الأسواق!
اقتصاد

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار السبت 10 ديسمبر يربك الأسواق!

شهدت أسواق الصرف في السودان ارتفاعا في سعر اليورو والجنيه الإسترليني

كتب سالم حنفي
تراجع في سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان
- Advertisement -

وطن– عاد سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، للتراجع في البنوك بعد ان وصل لمستويات منافسة لسعر السوق السوداء خلال الأيام الماضية، في حين شهد سعر الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي ارتفاعا واضحا، وذلك وَفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم السبت 576.50 جنيهاً للشراء، و580.82 جنيهاً للبيع، في حينِ استقرّ سعر الدولار في السوق السوداء عند 580 جنيهاً للشراء، و582 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان في البنوك 607.16 جنيهاً للشراء، و611.72 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

- Advertisement -

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 706.16 جنيهاً للشراء، و711.80 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.11 جنيهاً للشراء، و153.25 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.51 جنيهاً للشراء، و158.69 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

- Advertisement -

كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.59 جنيهاً للشراء، و158.78 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1529.58 جنيهاً للشراء، و1541.05 جنيهاً للبيع.

السوق السوداء تتوسع وتستشري

ضربت الفوضى أسواق العملات في السودان، وسْطَ غياب الدور الحكومي في ضبط المعاملات، بسبب شحّ الدولار، الأمر الذي أدى إلى عودة السوق السوداء مجدّداً وتوسّعها، بعد اختفائها لفترة محدودة عقب توحيد سعر الصرف، وتطبيق سياسات ضخّ البنك المركزي العملة الأميركية في البنوك التجارية.

وزادت في وسط العاصمة السودانية الخرطوم عملياتُ تجارة العملات بجميع الطرق، خلال الفترة الأخيرة، دون أي مساءلة قانونية أو رقابة من الجهات المختصة، في ظلّ انشغال السلطة بالصراعات السياسية والاضطرابات الأمنية.

وفي الوقت الذي حافظت فيه أسعار الدولار على ثباتها أمام العملة المحلية رسمياً في الصرافات عند نحو 570 جنيهاً، وفي البنوك ما بين 576 و578 جنيهاً، مع عدم توفيره بسبب قلة المعروض، ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى أكثر من 580 جنيهاً.

ويقول تجار ومتعاملون في السوق السوداء، إنّ ندرة العملة الصعبة أدت إلى زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها يومياً، الأمر الذي جعل السوق تخضع للعرض والطلب وفقاً لما يهوى كبار التجار.

الأمم المتحدة تنتقد السياسة النقدية السودانية

قالت الأمم المتحدة، إن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي، وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وبدأ اقتصاد السودان ينتعش في 2021، نتيجةً لإصلاحات نفّذتها حكومة الانتقال، لكنّ الانقلاب الذي نفّذه الجنرال عبد الفتاح البرهان قاد إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى.

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان، وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير: إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأشار إلى أنّ هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي، من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

وتوقّع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بعد أن حقّق نموّاً بنسبة تُقدّر بـ 0.5% في 2021.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

اقتصاد

السودان.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الخميس 8 ديسمبر لينافس سعر السوق السوداء

الهدهد

توقيع الاتفاق الإطاري بالخرطوم.. اتهام الإمارات والسعودية بطمس الهوية الإسلامية للسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 6 ديسمبر.. انخفاضات كبيرة لليورو والإسترليني

الهدهد

نقل عمر البشير للمستشفى بشكل عاجل وتفاصيل وضعه الصحي

اقتصاد

سعر العملات في السودان اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

اقتصاد

السودان.. تراجع كبير للدولار وقفزات صادمة لليورو والإسترليني السبت 3 ديسمبر 2022

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.. تقلبات صادمة

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الخميس 1 ديسمبر.. ارتفاعات كبيرة لليورو والإسترليني!

تقارير

القصة الكاملة لفضيحة حصول حميدتي على أجهزة تجسس إسرائيلية

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

اقتصاد

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار الثلاثاء 29 نوفمبر وتقلبات الإسترليني تربك الأسواق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال اليوم بث مباشر يلا شوت

عمرو أديب يكشف عن سيناريو صادم لسعر الجنيه خلال الأيام القادمة (شاهد)

رقص يسرا في حفلة إليسا بالسعودية يضعها في ورطة! (فيديو)

المشجع العُماني “مجومبا” الأكثر نحساً في المونديال ومناشدات له بتشجيع البرتغال..ما القصة؟!

فضيحة ستيفاني صليبا بعد عودتها من السعودية تهز لبنان.. منازل ومجوهرات وتبييض أموال!

جائزة مغرية من تركي آل الشيخ لمن يتوقع بطل كأس العالم 2022

ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول تسخر من العرب برسم كاريكاتيري عن صدرها العاري!(شاهد)

سعر ساعة جورجينا رودريغيز التي ارتدتها في كأس العالم يصدم الجمهور! (شاهد)

رحيل المدرب تيتي بعد خروج منتخب البرازيل من مونديال قطر 2022 (فيديو)

وفاة الصحفي الأمريكي والداعم للمثليين جرانت وال في قطر وشقيقه يزعم أنه قتل..ما القصة؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC