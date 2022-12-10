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مونديال قطر 2022

الحارس ياسين بونو يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه (فيديو)

الحارس المغربي بونو أول حارس عربي وأفريقي يُحافظ على نظافة شباكه في كأس العالم

كتب فارس أبو شيحة
حارس المنتخب المغربي ياسين بونو watanserb.com
حارس المنتخب المغربي ياسين بونو
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وطن- دخل حامي عرين المنتخب المغربي ياسين بونو، صاحب ال31 عاماً، بعد نجاحه برفقة زملائه من الوصول التاريخي على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء، إلى دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، على حساب البرتغال بهدف نظيف دون رد.

وبات حارس المنتخب المغربي المتألق ياسين بونو، وفق الإحصائيات والأرقام، أول حارس عربي وأفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاثة مباريات في مونديال كأس العالم 2022 قطر. عقب وصول بلاده إلى دور النصف النهائي.

حارس المنتخب المغربي ياسين بونو

كما وأصبح ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، برفقة زملائه، أول بلد أفريقي وعربي تصل إلى دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، في تاريخ مونديال كأس العالم.

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وقدم المنتخب المغربي المستوى الملفت للأنظار على صعيد النتائج في مونديال كأس العالم 2022، بعد تصدره منافسات دور المجموعات برصيد 7 نقاط، وفوزه على العديد من المنتخبات الأوروبية بلجيكا وكندا وإسبانيا والبرتغال. كما وفرض التعادل مع وصيف النسخة الماضية كرواتيا.

كما وحافظ الحارس المغربي ياسين بونو على نظافة شباكه، في مونديال كأس العالم 2022، في مباراة كرواتيا التي انتهت بالتعادل السلبي مع مستهل مشواره في البطولة العالمية، وإسبانيا التي حسمت بركلات الترجيح. بنتيجة 3-0، وأخرها الفوز على البرتغال بهدف دون رد.

لم يشارك بونو أمام بلجيكا

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ولم يشارك المغربي بونو، في المباراة الثانية أمام بلجيكا، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات الماضية، ودخول زميله منير المحمدي كبديل عنه، الذي تألق في المباراة وحافظ كذلك على نظافة شباكه، جاء بعد شعور الحارس بالدوار مع بداية المباراة.

فيما لم يدخل في شباك حارس المنتخب المغربي ياسين بونو. سوى الهدف الوحيد، كان بطريق الخطأ من زميله المدافع نايف أكراد، في المباراة. أمام كندا مع ختام منافسات دور المجموعات الماضية.

أول حارس عربي في تاريخ مونديال كأس العالم

كما ويعد الحارس المغربي ياسين بونو. لاعب نادي إشبيلية الإسباني، أول حارس عربي ينجح في التصدي لركلتي جزاء في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. أمام إسبانيا (لاروخا) في منافسات دور ال16 كأس العالم.

وسيلتقي المنتخب المغربي أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في منافسات دور النصف النهائي. لحسم المتأهل منهما في الوصول إلى نهائي البطولة والمنافسة على اللقب، حيث ستكون المباراة على ملعب (استاد البيت).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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