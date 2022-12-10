ابن ياسين بونو الوحيد الذي استطاع هز شباكه.. فيديو طريف

وطن- نشرت شبكة “بين سبوت” القطرية فيديو طريف لحارس مرمى المنتخب المغرب الذي برز اسمه في كأس العالم ياسين بونو، وهو يلاعب ابنه الطفل داخل أرضية الملعب قبل مباراة المغرب والبرتغال، التي انتهت بفوز تاريخي لمنتخب “أسود الأطلس” اليوم، السبت.
ابن ياسين بونو يسدد في شباكه
ويشار إلى أنه في إنجاز غير مسبوق للكرة المغربية والعربية بشكل عام، ضرب المنتخب المغربي بفوزه على البرتغال اليوم، موعدا في نصف نهائي كأس العالم 2022، في انتظار الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.
وأظهر المقطع الذي نشرته “بي ان سبورت” على حسابها الرسمي بتويتر، ابن ياسين بونو، على أرضية ملعب الثمامة رفقة والده قبل المباراة.
الوحيد الذي استطاع هز شباك بونو 🧒🇲🇦🧤#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #fifaworldcup pic.twitter.com/CUy4VQYVbx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
وكان الطفل الصغير يرتدي قفازات والده ياسين بونو، الحارس العملاق الذي كان له الفضل في صعود منتخب المغرب لدور الـ8 بتصديه لـ3 ركلات ترجيح أمام إسبانيا التي أطاح بها.
وكان “بونو” يلاعب طفله بالكرة والتي ركلها الطفل بالفعل تجاه المرمى لتقف على الخط، ليكرر ركلها مرة أخرى ويضعها في الشباك.
وفي تعليق لطيف من محلل قنوات “بي إن سبورت” القطرية على اللقطة قال:”ابن ياسين بونو هو الوحيد الذي استطاع هز شباكه”.
ويشار بالفعل إلى أن “بونو” قد خرج بشباك نظيفة طيلة 4 مباريات للمنتخب المغربي بكأس العالم، وحاز أيضا على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب اليوم أمام هولندا.
ملخص مباراة المغرب والبرتغال | المغرب يصنع التاريخ ويعبر إلى نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #fifaworldcup pic.twitter.com/nUbLBAPh1r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
فوز تاريخي للمنتخب المغربي على البرتغال
نجح منتخب المغرب من حجز بطاقة العبور الأولى في تاريخه على مستوى العرب، بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال بهدف نظيف دون رد.
هدف المغرب "42": المغرب 1-0 البرتغال .. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/0Jt91dW3Ug
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وسجل نجم المنتخب المغربي يوسف النصيري، هدف التأهل في الدقيقة ال42، برأسية كروية رائعة سكنت في شباك مرمى البرتغال.
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وبهذا الفوز بلغ المغرب “المربع الذهبي”، ليكون بذلك أول منتخب عربي وأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.
وعقب الهزيمة القاسية للبرتغال ظهر النجم كريستيانو رونالدو وهو يبكي ويودع كأس العالم بالدموع.
😢 كريستيانــــو رونــــالدو يــــودع كــــأس العالم بــالدمــوع#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qqccrFGMRG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
ووصلت عدد تسديدات أسود الأطلس المغربي إلى 9 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 26%، كما ووصل عدد تسديدات البرتغال في المباراة إلى 12 تسديدة، ونسبة الاستحواذ بنسبة 74%.
ووثق مقطع فيديو آخر احتفالات كبيرة للاعبي المنتخب المغربي داخل غرفة الملابس، بالفوز الكبير على البرتغال والصعود لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.
🎉🇲🇦 مــبـروك عــلـينــا هـاذي الـبدايــة ومــازال مــازال 🇲🇦🎉
الاحتفالات مستمرة داخل غرفة ملابس المنتخب المغربي#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ry9StMw3im
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
ويترقب “أسود الأطلس” حاليا نتيجة مباراة إنجلترا وفرنسا، اليوم ليعلم من سيواجه في نصف نهائي كأس العالم.
وتسبب المنتخب المغربي بفرحة عربية عارمة وغير مسبوقة، كونه أول منتخب عربي ليصعد لهذه المرحلة في تاريخ بطولة كأس العالم.