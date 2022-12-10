الرئيسيةالهدهدابن ياسين بونو الوحيد الذي استطاع هز شباكه.. فيديو طريف
الهدهد

ابن ياسين بونو الوحيد الذي استطاع هز شباكه.. فيديو طريف

تألق حارس عرين المنتخب المغربي ياسين بونو بشكل كبير في كأس العالم قطر 2022 ولفت الأنظار

باسل النجار
كتب باسل النجار
ياسين بونو watanserb.com
ياسين بونو

وطن- نشرت شبكة “بين سبوت” القطرية فيديو طريف لحارس مرمى المنتخب المغرب الذي برز اسمه في كأس العالم ياسين بونو، وهو يلاعب ابنه الطفل داخل أرضية الملعب قبل مباراة المغرب والبرتغال، التي انتهت بفوز تاريخي لمنتخب “أسود الأطلس” اليوم، السبت.

ابن ياسين بونو يسدد في شباكه

ويشار إلى أنه في إنجاز غير مسبوق للكرة المغربية والعربية بشكل عام، ضرب المنتخب المغربي بفوزه على البرتغال اليوم، موعدا في نصف نهائي كأس العالم 2022، في انتظار الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.

وأظهر المقطع الذي نشرته “بي ان سبورت” على حسابها الرسمي بتويتر، ابن ياسين بونو، على أرضية ملعب الثمامة رفقة والده قبل المباراة.

وكان الطفل الصغير يرتدي قفازات والده ياسين بونو، الحارس العملاق الذي كان له الفضل في صعود منتخب المغرب لدور الـ8 بتصديه لـ3 ركلات ترجيح أمام إسبانيا التي أطاح بها.

وكان “بونو” يلاعب طفله بالكرة والتي ركلها الطفل بالفعل تجاه المرمى لتقف على الخط، ليكرر ركلها مرة أخرى ويضعها في الشباك.

وفي تعليق لطيف من محلل قنوات “بي إن سبورت” القطرية على اللقطة قال:”ابن ياسين بونو هو الوحيد الذي استطاع هز شباكه”.

ويشار بالفعل إلى أن “بونو” قد خرج بشباك نظيفة طيلة 4 مباريات للمنتخب المغربي بكأس العالم، وحاز أيضا على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب اليوم أمام هولندا.

فوز تاريخي للمنتخب المغربي على البرتغال

نجح منتخب المغرب من حجز بطاقة العبور الأولى في تاريخه على مستوى العرب، بالتأهل إلى دور النصف النهائي من منافسات كأس العالم 2022، بعد نجاحه في إقصاء البرتغال بهدف نظيف دون رد.

وسجل نجم المنتخب المغربي يوسف النصيري، هدف التأهل في الدقيقة ال42، برأسية كروية رائعة سكنت في شباك مرمى البرتغال.

من هي زوجة ياسين بونو التي تعرضت للتنمر من معجباته بسبب شكلها! (شاهد)

وبهذا الفوز بلغ المغرب “المربع الذهبي”، ليكون بذلك أول منتخب عربي وأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وعقب الهزيمة القاسية للبرتغال ظهر النجم كريستيانو رونالدو وهو يبكي ويودع كأس العالم بالدموع.

ووصلت عدد تسديدات أسود الأطلس المغربي إلى 9 تسديدات، فيما وصل نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 26%، كما ووصل عدد تسديدات البرتغال في المباراة إلى 12 تسديدة، ونسبة الاستحواذ بنسبة 74%.

ووثق مقطع فيديو آخر احتفالات كبيرة للاعبي المنتخب المغربي داخل غرفة الملابس، بالفوز الكبير على البرتغال والصعود لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويترقب “أسود الأطلس” حاليا نتيجة مباراة إنجلترا وفرنسا، اليوم ليعلم من سيواجه في نصف نهائي كأس العالم.

وتسبب المنتخب المغربي بفرحة عربية عارمة وغير مسبوقة، كونه أول منتخب عربي ليصعد لهذه المرحلة في تاريخ بطولة كأس العالم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لعنة “مجومبا” تضرب البرتغال لصالح المغرب..احتفاء “بنحس” مشجع عماني

مونديال قطر 2022

بعد تأهل بلادهم التاريخي .. جماهير المغرب تُردد: رونالدو وينه كسرنا عينه (شاهد)

الهدهد

منتخب المغرب أفقد جورجينا أعصابها وسخرية من صديقة رونالدو (شاهد)

حياتنا

كريستيانو رونالدو ينفجر في البكاء بعد الهزيمة أمام المغرب (فيديو)

مونديال قطر 2022

للتاريخ .. المغرب تطيح بالبرتغال وتتأهل إلى المربع الذهبي (شاهد)

الهدهد

رد فعل رونالدو بعد هدف يوسف النصيري القاتل بشباك البرتغال (فيديو)

الهدهد

الشيخ أحمد الحواشي.. وصيته قالها وهو يبكي وهذا ما فعله ابن سلمان معه

الهدهد

فيديو لمحاولة ضرب ليونيل ميسي من قبل مشجع اقتحم ملعب لوسيل

حياتنا

مصر.. طبيب يجهض النساء سراً ويتخلص من الأجنة بطريقة وحشية مؤلمة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

لعنة “مجومبا” تضرب البرتغال لصالح المغرب..احتفاء “بنحس” مشجع عماني

بعد تأهل بلادهم التاريخي .. جماهير المغرب تُردد: رونالدو وينه كسرنا عينه (شاهد)

منتخب المغرب أفقد جورجينا أعصابها وسخرية من صديقة رونالدو (شاهد)

كريستيانو رونالدو ينفجر في البكاء بعد الهزيمة أمام المغرب (فيديو)

للتاريخ .. المغرب تطيح بالبرتغال وتتأهل إلى المربع الذهبي (شاهد)

رد فعل رونالدو بعد هدف يوسف النصيري القاتل بشباك البرتغال (فيديو)

الشيخ أحمد الحواشي.. وصيته قالها وهو يبكي وهذا ما فعله ابن سلمان معه

فيديو لمحاولة ضرب ليونيل ميسي من قبل مشجع اقتحم ملعب لوسيل

مصر.. طبيب يجهض النساء سراً ويتخلص من الأجنة بطريقة وحشية مؤلمة (شاهد)

هذه الفاكهة تُعطينا طاقة أكثر من القهوة بحسب دراسات أميركية

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©