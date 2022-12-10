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إيدي كوهين يستفز العرب بعد تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال.. ما علاقة إسرائيل؟

نشطاء يردون على الصحفي الإسرائيلي بزيف التطبيع

كتب خالد السعدي
إيدي كوهين يستفز العرب watanserb.com
إيدي كوهين يستفز العرب
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وطن- أثار الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، غضبا وجدلا بعد تغريدة استفز بها العرب، في أعقاب الفوز التاريخي للمنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، والتأهل للدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم.

وقال كوهين في تغريدة عبر “تويتر”: “الله عز وجل بارك المملكة المغربية بفضل التطبيع مع إسرائيل. حقيقة لا يمكن إنكارها”.

رد النشطاء على تغريدة كوهين

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رد المغردين على كوهين كان قويا، إذ انهالت العديد من اللقطات التي بثها ناشطون، بينها هتاف الجماهير المغربية لفلسطين بعد الفوز على إسبانيا في الدور ثمن النهائي.

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كما انتشرت لقطات أخرى تُظهر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تعتدي على شبان فلسطينيين أثناء احتفالهم في باب العامود، بالإنجاز المغربي التاريخي في المونديال.

وقال أحمد: “ان شاءالله فرحه عربية بتحرير فلسطين ودخولهم من باب المغاربه فاتحين.. القدس عربية”.

وكتبت سلسبيل: “فتح صلاح الدين القدس باغلبية مغربية وللان يشهد باب المغاربة انتصارات العرب والمغاربة مستعدون لغوض تجربة مماثلة في الوقت المناسب”.

وتفاعل محمود: “الاحتفال القادم ان شاءالله بالقدس هذه تباشير النصر وتحرير الأقصى المبارك”.

وسخر سلطان من كوهين قائلاً: “ولماذا لم يبارك اسرائيل نفسها فتتأهل لكأس العالم”.

ثلاث أعوام على تطبيع المغرب وإسرائيل

ودخل تطبيع المغرب وإسرائيل، أمس السبت، عامه الثالث منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 2020، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وخلال الأشهر الماضية، وقَّع الجانبان العديد من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد والرياضة والصحة والزراعة والثقافة والتعليم، إلا أن اللافت كان توسع التعاون الأمني والعسكري خصوصاً.

وتخطى التعاون في المجال العسكري حدود الزيارات الرسمية، ووصل إلى حد مشاركة ضباط من الجيش الإسرائيلي لأول مرة كمراقبين، في تدريبات عسكرية “الأسد الأفريقي 2022″، التي جرت في المغرب بين 20 و30 يونيو الماضي.

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الشعوب غير مُطبعة مع الاحتلال

لكن على الرغم من ذلك، جاء مونديال قطر ليثير بركانا لدى مخطط إسرائيل لترسيخ التطبيع في وجدان الشعوب بعدما نجحت لدى الأنظمة.

ورسخت مشاهد دعم الجمهور العربي لفلسطين خلال كأس العالم في قطر، حقيقة مدى ارتباط الشعوب العربية وعدم تخليها عن القضية الفلسطينية، في وقت كانت الإدارة الأمريكية السابقة وإسرائيل تعتقدان أنّ توقيع اتفاقيات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية سيعني تخلّي العرب عن فلسطين.

وقال موقع “ذي إنترسبت” الأميركي، في تقرير، الإثنين، إنّ دعم المشجعين من جميع أنحاء العالم العربي في كأس العالم بقطر، لفلسطين، أظهر عدم إمكانية تحقيق السلام الذي تحدث عنه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويضيف الموقع أنّ اللافتات الضخمة التي رفعت في المدرجات مثل “فلسطين حرة”، وتريد شعارات مثل “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، واقتحام المشجعين المقابلات التلفزيونية الإسرائيلية للتلويح بالأعلام الفلسطينية وتوبيخ المراسلين، تشير إلى الدعم اللافت ومدى سوء تقدير كوشنر، بتحقيق السلام، عندما أقنع ترامب بعض الحكام العرب بتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مع إسرائيل دون احترام الحقوق الفلسطينية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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