إليسا.. شاعر أغنيتها “يا مرايتي” يكشف عمرها الحقيقي ويطالبها بأمر صادم (فيديو)

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وطن– هاجم الشاعر اللبناني أحمد ماضي، مواطنته الفنانة إليسا، والتي كتب لها أشهر أغانيها، وطالبها بالاعتزال كاشفاً عمرها الحقيقي.

عمرها الحقيقي

جاء ذلك في معرِض إجابته عن سؤال خلال لقاء تلفزيوني، حيث سأل المذيع أحمد ماضي: “من الفنان الذي تنصحه بالاعتزال؟”.

ودون تردد، أجاب ماضي: “إليسا، قطعت الـ56 سنة بيكفيها”.

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وتابع: “كنت أنا لسة ولد صغير لما كانت هي بالفن، وهلأ أنا شعري كله أبيض”.

بينما تدّعي إليسا، أنّ عمرها 50 عاماً.

شاعر يا مرايتي

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وكان أحمد ماضي من أهم الشعراء الذين تتعامل معهم إليسا، قبل أن تنشب بينهما خلافات بسبب أغنية “أنا وبس”.

ومن الأغاني التي كتبها أحمد ماضي لإليسا، يا مرايتي، جوا الروح.

ولجأت إليسا إلى القضاء بعد خلافها مع زياد برجي وأحمد ماضي، بسبب أغنية أنا وبس.

وأًصدرت بياناً ادّعت من خلاله أنّها تمتلك كافة الحقوق الملكية للأغنية التي كتبها أحمد ماضي، وقام بتلحينها زياد برجي.

قرصنة

وجاء في البيان: “بعد الخلاف الشائك الذي حصل بين اليسا و زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب أغنية “أنا وبس”. تقدمت اليسا بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة بعدة مراجعات قضائية حماية لحقوقها المكرّسة قانونا. وذلك بوجه التعدّي السافر والقرصنة المتعمّدة على حقوق الملكية الفنية والادبية العائدة لها فيما خصّ أغنية “أنا وبس” التي تم قرصنتها وإعادة بثّها من قبل السيدين زياد برجي وأحمد ماضي اللذان”.

وتابع البيان “وبعد أن تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وقبضا حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور. عادا وبشكل مناف لأبسط القواعد القانونية والأدبية بإعادة نشر الأغنية تحت عنوان “وبطير”. ضاربين عرض الحائط بأبسط أدبيات قواعد الفن وأدبيات التعامل الأخلاقي”.

تهديد بالقتل

وأردف البيان: “كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية “وبطير” التي تعكس صورة مُقلّدة. مقرصنة عن الأغنية الرسمية للفنانة اليسا صاحبة ومالكة الأغنية الرسمية “أنا وبس”.

وبعد فترة، تقدّم زياد برجي بدعوًى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد مجهول. بعد أن تعرّض وعائلته للتهديد بالقتل عن طريق هاتف طفلته نور التي تبلغ من العمر 7 سنوات، في حال طرح أغنية “أنا وبس” بصوته.