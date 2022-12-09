وجبات لحم خنزير على متن الخطوط الجوية العراقية والشركة توضح ما حدث(شاهد)

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وطن– فجرت قناة “آي نيوز” العراقية فضيحة من العيار الثقيل، كشفت فيها تقديم الخطوط الجوية العراقية لحم الخنزير لركابها عبر إحدى رحلاتها القادمة من ألمانيا للعراق.

وأوضحت القناة أن أحد الركاب اكتشف بالصدفة الأمر، حيث تم وضع لحم الخنزير داخل الساندويتشات أثناء تقديم وجبة الغداء للركاب.

وبحسب القناة العراقية، فإن الراكب تأكد بنفسه من خلال ما قرأه على الوجبة والتي عليها احتواؤها على لحم الخنزير ومن خلال الوجبات التي كانت في مخزن الطائرة لمخصص للاحتفاظ بالوجبات، مؤكدا أن جميع الوجبات كانت تحتوي على لحم الخنزير.

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ويشترط العراق تقديم وجبات حلال على خطوطه الجوية لجميع المسافرين الراغبين بالسفر عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية.

وين اوصلتم البلاد …الى اين ؟

لحم خنزير يوزع على ركاب الخطوط الجويه العراقيه ؟

هل بقى من اسلامكم شيء ؟ pic.twitter.com/lgWe8gQZUJ — ها.. ما..ن.. (@deddlllo) December 9, 2022

ردود أفعال غاضبة

وتوالت ردود أفعال غاضبة على ما أثير حول تقديم وجبات الخنزير على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية، حيث عبر المغردون عن غضبهم لحدوث مثل هذا الامر.

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وفي هذا السياق، قالت المغردة “فاتن محمد”:” حكومات مابعد ٢٠٠٣ لاننسى انهم جاءوا مــن مستنقعات ومزابل اوروبا وايران وسوريا فالحلال عندهم حرام والحرام عندهم حلال فلايظرهم اكل لحم الخنزير او لحم الكلاب اوالحمير والشعب اصبح مثلهم بَــلا غيره ولاضمير لانه بــگل بساطه اكل كــل شئ مــن المحرمات وضاع عنده الحياء والوعي والانتماء”.

حكومات مابعد ٢٠٠٣ لاننسى انهم جاءوا مــن مستنقعات ومزابل اوروبا وايران وسوريا فالحلال عندهم حرام والحرام عندهم حلال فلايظرهم اكل لحم الخنزير او لحم الكلاب اوالحمير والشعب اصبح مثلهم بَــلا غيره ولاضمير لانه بــگل بساطه اكل كــل شئ مــن المحرمات وضاع عنده الحياء والوعي والانتماء — فاتن محمد (@fatnmhmd10) December 9, 2022

وقال المغرد “ابو عمر” مهاجما المسؤولين العراقيين:” لاحول ولاقوة الا بالله الله ينتقم منكم”.

وقال مغرد آخر:” مقصودة للاشارة للغرب اننا لسنا دولة اسلامية ونراعي الديانات الاخرى ، من اجل التوسل لهم لابقائهم”.

مقصودة للاشارة للغرب اننا لسنا دولة اسلامية ونراعي الديانات الاخرى ، من اجل التوسل لهم لابقائهم — الباحث (@newgoode1) December 9, 2022

رد الخطوط الجوية العراقية على ما أثير

من جانبها، أصدرت الخطوط الجوية العراقية، نفت فيه صحة الواقعة، زاعمة أن الوجبة لتي ظهرت في الصور لا علاقة لها بها.

وقالت في بيانها المنشور عبر حسابها على “فيسبوك”:” تؤكد إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على عدم صحة المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم (الخنزير) للمسافرين عبر جميع رحلات الناقل الوطني المغادرة والقادمة من والى مختلف الوجهات المحلية والدولية ومنها قطاع (المانيا) حيث تعتمد الشركة سياسية محددة في تجهيز هذا النوع من الرحلات أما عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهاباً وإياباً او تجهيزها من خلال شركات يتم الإتفاق معها على أن يكون التجهيز مطابقاً للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية “.

وأضاف البيان، أن الشركة تود “أن توضح أن الصورة المتداولة لا تحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين الكرام”، داعية “وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الإجتماعي عدم الإنجرار وراء مثل هكذا معلومات كاذبة والتأكد من المصادر الرسمية قبل الترويج لها”.

وقال البيان إن “مكتب الخطوط الجوية العراقية في المانيا كان قد أصدر بياناً حول هذه الحالة أكد من خلاله على تأخر وصول الطائرة المخصصة لنقل الجالية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية مما اضطر المكتب الى إسكان المسافرين فندقياً على نفقة الشركة وبالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة في أوروبا بادرت إدارة الفندق بتوزيع وجبات طعام وهدايا رمزية لجميع النزلاء وبضمنهم مسافري الخطوط الجوية وبعد التأكد تبين أن الوجبة التي نشرت صورتها هي ذاتها التي تم توزيعها من قبل الفندق ولا صلة لشركتنا بها.”