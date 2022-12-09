الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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الهدهد

وجبات لحم خنزير على متن الخطوط الجوية العراقية والشركة توضح ما حدث(شاهد)

الخطوط العراقية زعمت أن الوجبات قدمت من قبل فندق التسكين بعد تأخر الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب سالم حنفي
وجبات لحم خنزير watanserb.com
وجبات لحم خنزير على متن الخطوط الجوية العراقية
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وطن– فجرت قناة “آي نيوز” العراقية فضيحة من العيار الثقيل، كشفت فيها تقديم الخطوط الجوية العراقية لحم الخنزير لركابها عبر إحدى رحلاتها القادمة من ألمانيا للعراق.

وأوضحت القناة أن أحد الركاب اكتشف بالصدفة الأمر، حيث تم وضع لحم الخنزير داخل الساندويتشات أثناء تقديم وجبة الغداء للركاب.

وبحسب القناة العراقية، فإن الراكب تأكد بنفسه من خلال ما قرأه على الوجبة والتي عليها احتواؤها على لحم الخنزير ومن خلال الوجبات التي كانت في مخزن الطائرة لمخصص للاحتفاظ بالوجبات، مؤكدا أن جميع الوجبات كانت تحتوي على لحم الخنزير.

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ويشترط العراق تقديم وجبات حلال على خطوطه الجوية لجميع المسافرين الراغبين بالسفر عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية.

ردود أفعال غاضبة

وتوالت ردود أفعال غاضبة على ما أثير حول تقديم وجبات الخنزير على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية، حيث عبر المغردون عن غضبهم لحدوث مثل هذا الامر.

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وفي هذا السياق، قالت المغردة “فاتن محمد”:” حكومات مابعد ٢٠٠٣ لاننسى انهم جاءوا مــن مستنقعات ومزابل اوروبا وايران وسوريا فالحلال عندهم حرام والحرام عندهم حلال فلايظرهم اكل لحم الخنزير او لحم الكلاب اوالحمير والشعب اصبح مثلهم بَــلا غيره ولاضمير لانه بــگل بساطه اكل كــل شئ مــن المحرمات وضاع عنده الحياء والوعي والانتماء”.

وقال المغرد “ابو عمر” مهاجما المسؤولين العراقيين:” لاحول ولاقوة الا بالله الله ينتقم منكم”.

وقال مغرد آخر:” مقصودة للاشارة للغرب اننا لسنا دولة اسلامية ونراعي الديانات الاخرى ، من اجل التوسل لهم لابقائهم”.

رد الخطوط الجوية العراقية على ما أثير

من جانبها، أصدرت الخطوط الجوية العراقية، نفت فيه صحة الواقعة، زاعمة أن الوجبة لتي ظهرت في الصور لا علاقة لها بها.

وقالت في بيانها المنشور عبر حسابها على “فيسبوك”:” تؤكد إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على عدم صحة المعلومات المتداولة عن تقديم وجبات طعام تحتوي على لحم (الخنزير) للمسافرين عبر جميع رحلات الناقل الوطني المغادرة والقادمة من والى مختلف الوجهات المحلية والدولية ومنها قطاع (المانيا) حيث تعتمد الشركة سياسية محددة في تجهيز هذا النوع من الرحلات أما عن طريق تجهيز الرحلة بوجبات الطعام ذهاباً وإياباً او تجهيزها من خلال شركات يتم الإتفاق معها على أن يكون التجهيز مطابقاً للمواصفات المعتمدة لدى الخطوط الجوية العراقية والتي تراعي من خلالها الشريعة الإسلامية “.

وأضاف البيان، أن الشركة تود “أن توضح أن الصورة المتداولة لا تحتوي على شعار الشركة المعتمد في جميع وجباتها المقدمة للمسافرين الكرام”، داعية “وسائل الإعلام والمدونين على منصات التواصل الإجتماعي عدم الإنجرار وراء مثل هكذا معلومات كاذبة والتأكد من المصادر الرسمية قبل الترويج لها”.

وقال البيان إن “مكتب الخطوط الجوية العراقية في المانيا كان قد أصدر بياناً حول هذه الحالة أكد من خلاله على تأخر وصول الطائرة المخصصة لنقل الجالية العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية مما اضطر المكتب الى إسكان المسافرين فندقياً على نفقة الشركة وبالتزامن مع موسم أعياد رأس السنة في أوروبا بادرت إدارة الفندق بتوزيع وجبات طعام وهدايا رمزية لجميع النزلاء وبضمنهم مسافري الخطوط الجوية وبعد التأكد تبين أن الوجبة التي نشرت صورتها هي ذاتها التي تم توزيعها من قبل الفندق ولا صلة لشركتنا بها.”

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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