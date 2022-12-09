هل تعاني من آلام اللثة والأسنان في الشتاء؟ إليك هذه العلاجات المنزلية

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وطن– مع حلول موسم الشتاء، غالبًا ما تصبح الأسنان معرضة للحساسية. وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تشققات، مما يؤدي إلى تآكل الأسنان وضعف طبقة المينا.



وإنه نفس ألم الأسنان الذي قد تشعر به بسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وفيما يلي 7 علاجات منزلية لألم الأسنان خلال فصل الشتاء، وفقا لما أورده موقع “healthshots“.



خصوصََا في الشتاء..تناول المشروبات الساخنة

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اشرب المشروبات الدافئة مثل الماء الدافئ أو الشاي الأخضر أو الحليب لمنع تقلص طبقات المينا في الطقس البارد.

تعمل هذه المشروبات على التخفيف من الانزعاج الناجم عن ألم الأسنان عن طريق تحسين تدفق الدم إلى المنطقة وتقليل أي تراكم للسوائل في الأنسجة.

البقاء رطباً

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يساعد شرب الماء الفم على إنتاج المزيد من اللعاب المقاوم للبكتيريا، وكذلك شطف البكتيريا المتبقية على سطح الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، سوف يساعد في تجنب جفاف الفم.

زيت القرنفل

زيت القرنفل مفيد لاحتوائه على المكون النشط يوجينول وهو مخدر طبيعي يساعد في تقليل الألم وتقليل الانزعاج ويساعد بالتالي في تخفيف آلام الأسنان.

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تمعدن العظام والأسنان. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تسوس الأسنان وتشققها.

التنفس من الأنف

لمنع الهواء البارد من إلحاق الضرر بأسنانك، قم بتغطية فمك وتنفس من خلال أنفك. هذا سيمنع الهواء البارد من التأثير على أسنانك.

الحد من تناول السوائل الحمضية

للحصول على أسنان صحية في الشتاء، قلل من استهلاكك اليومي من المشروبات الحمضية مثل المشروبات الغازية، لأنها قد تتلف تدريجياً أجزاء من طبقة المينا.

التنظيف بالفرشاة مرتين في اليوم

حتى لو كنت تعاني من ألم في الأسنان، قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم بمعجون أسنان جيد.

علاوة على ذلك، فإن عدم تنظيف الأسنان يمكن أن يسرع من تكوين التجاويف والقشرة البكتيرية والتي يمكن بالتالي أن تؤدي إلى إنتفاخ أيضًا.