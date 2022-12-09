الجمعة, ديسمبر 9, 2022
الرئيسيةحياتناهل تعاني من آلام اللثة والأسنان في الشتاء؟ إليك هذه العلاجات المنزلية
حياتنا

هل تعاني من آلام اللثة والأسنان في الشتاء؟ إليك هذه العلاجات المنزلية

حتى لو كنت تعاني من ألم في الأسنان، قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم

كتب ايمان الباجي
هل تعاني من آلام اللثة والأسنان في الشتاء؟ إليك هذه العلاجات المنزلية watanserb.com
- Advertisement -

وطن مع حلول موسم الشتاء، غالبًا ما تصبح الأسنان معرضة للحساسية. وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تشققات، مما يؤدي إلى تآكل الأسنان وضعف طبقة المينا.

وإنه نفس ألم الأسنان الذي قد تشعر به بسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وفيما يلي 7 علاجات منزلية لألم الأسنان خلال فصل الشتاء، وفقا لما أورده موقع “healthshots“.

خصوصََا في الشتاء..تناول المشروبات الساخنة

- Advertisement -

اشرب المشروبات الدافئة مثل الماء الدافئ أو الشاي الأخضر أو الحليب لمنع تقلص طبقات المينا في الطقس البارد.

تعمل هذه المشروبات على التخفيف من الانزعاج الناجم عن ألم الأسنان عن طريق تحسين تدفق الدم إلى المنطقة وتقليل أي تراكم للسوائل في الأنسجة.

البقاء رطباً

- Advertisement -

يساعد شرب الماء الفم على إنتاج المزيد من اللعاب المقاوم للبكتيريا، وكذلك شطف البكتيريا المتبقية على سطح الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، سوف يساعد في تجنب جفاف الفم.

زيت القرنفل

زيت القرنفل مفيد لاحتوائه على المكون النشط يوجينول وهو مخدر طبيعي يساعد في تقليل الألم وتقليل الانزعاج ويساعد بالتالي في تخفيف آلام الأسنان.

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تمعدن العظام والأسنان. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تسوس الأسنان وتشققها.

التنفس من الأنف

لمنع الهواء البارد من إلحاق الضرر بأسنانك، قم بتغطية فمك وتنفس من خلال أنفك. هذا سيمنع الهواء البارد من التأثير على أسنانك.

الحد من تناول السوائل الحمضية

للحصول على أسنان صحية في الشتاء، قلل من استهلاكك اليومي من المشروبات الحمضية مثل المشروبات الغازية، لأنها قد تتلف تدريجياً أجزاء من طبقة المينا.

التنظيف بالفرشاة مرتين في اليوم

حتى لو كنت تعاني من ألم في الأسنان، قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم بمعجون أسنان جيد.

علاوة على ذلك، فإن عدم تنظيف الأسنان يمكن أن يسرع من تكوين التجاويف والقشرة البكتيرية والتي يمكن بالتالي أن تؤدي إلى إنتفاخ أيضًا.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

لماذا نفرط في تناول الطعام خلال فصل الشتاء؟

حياتنا

لمحاربة الطقس البارد..تناول هذه الأطعمة يومياً للشعور بالدفء

حياتنا

لماذا يجب أن تملأ خزان السيارة بالبنزين بنسبة 50٪ على الأقل في الشتاء؟

حياتنا

6 عادات سيئة تقوم بها يوميّا يمكن أن تفسد أسنانك

حياتنا

هل تضر الكوكا كولا بالأسنان؟ .. اكتشف كيف تؤثر عليها

حياتنا

نصائح لمرضى السكري للاعتناء بصحتهم في الشتاء

حياتنا

11 علامة تخبرك أنه يتحتم عليك زيارة طبيب الأسنان فورا  

مونديال قطر 2022

تعرف على الفوائد العظيمة لجسمك عند ممارسة الرياضة في فصل الشتاء

حياتنا

من مطبخك .. علاج قشرة الرأس وآلام المفاصل وقرحة الفم والخمول

حياتنا

العادات الجيدة والفحوصات المنتظمة مفتاح صحة الفم.. اتبع هذه الطرق لسلامة جسدك

حياتنا

«شاهد» لم يشعر بأي ألم .. رجل يقتلع “سنّ” مشرّد باستخدام “كمّاشة”!

أرشيف - المجلة

هل تعاني من تشقق القدمين؟! .. إليكَ 3 وصفات طبيعية مضمونة ستقضي على ذلك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وجبات لحم خنزير على متن الخطوط الجوية العراقية والشركة توضح ما حدث(شاهد)

لا يعرفها الكثيرون..7 مزايا مخفية داخل تطبيق واتساب

“على الجميع إحترام تاريخه”…مسعود أوزيل يتضامن مع كريستيانو رونالدو في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها

رياض محرز يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب المغرب قبيل مواجهة البرتغال(شاهد)

التلفزيون السعودي يقطع البث عن كلمة ملك البحرين في القمة الخليجية ويثير جدلاً(شاهد)

مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

خبر سار للجماهير المغربية قبيل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022

على مشارف 2023..كيف يبدو الاقتصاد العالمي؟

كيسنجر لانقلابيي الارجنتين خلال المذابح قبل إقامة كأس العالم عام ١٩٧٨: انجزوا ما بايديكم بسرعة وعودوا لاماكنكم!

“بروس لي الصغير” .. قصة طفل ياباني لا يجرؤ أحد على تحديّه! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC