ملحمة كروية .. الأرجنتين إلى مربع الذهب بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح (شاهد)

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وطن- تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور النصف النهائي، بعد إقصاء طواحين هولندا بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3، في المباراة الحاسمة التي جمعت كلا المنتخبين في منافسات دور ال16، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وحسمت مباراة الأرجنتين وهولندا بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، لتبتسم في نهاية الملحمة الكروية لراقصو التانغو بركلات الترجيح.

مباراة الأرجنتين ضد هولندا

وسجل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، أولى أهداف المباراة في شباك طواحين هولندا، عند الدقيقة ال35 عن طريق ناهويل مولينا، جاءت من صناعة البرغوث ليونيل ميسي على طبق من ذهب.

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كما وعزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدف التقدم الثاني، في الدقيقة ال73. من ركلة جزاء، ليعادل الرقم التاريخي لهداف راقصو التانغو جابرييل باتيستوتا، في مونديال كأس العالم برصيد 10 أهداف.

ليونيل ميسي أكثر من قدّم تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية بكأس العالم وصلت 5 تمريرات متجاوزاً بيليه الذي قدّم 4 تمريرات في هذه المرحلة#كاس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022#كأس_العالم#قطر2022 pic.twitter.com/pwaEDqRdbc — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 9, 2022

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وأدرك منتخب هولندا (الطواحين)، هدف تقليص النتيجة عند الدقيقة ال83. عن طريق اللاعب فوتر فيغورست، كما وأحرز هولندا هدف التعادل في الثواني الأخير على نهاية الوقت الأصلي من المباراة، في الدقيقة ال101 عن طريق ذات اللاعب.

ليونيل ميسي يعادل رقم هداف الأرجنتين التاريخي

كما ويعد جوهرة الأرجنتين ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، أكثر من قدم تمريرات حاسمة في الأدوار الإقصائية في تاريخ مونديال كأس العالم. برصيد 5 تمريرات حتى الآن، متجاوزاً بذلك أسطورة البرازيل بيليه، الذي قدم 4 تمريرات حاسمة.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد هولندا

ودخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المباراة. أمام نظيره منتخب هولندا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع راقصو التانغو: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، أوتامندي. ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا.

7️⃣ تمريرات حاسمة لميسي في #كأس_العالم_FIFA لـ 7 لاعبين مختلفين 🅰️ 2006: كريسبو ✅

2010: تيفيز ✅

2014: دي ماريا ✅

2018: أجويرو ✅

2018: ميركادو ✅

2022: إنزو فيرنانديز ✅

2022: مولينا ✅ pic.twitter.com/lloMXtvtF5 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 9, 2022

خط الوسط: رودريغو دي بول. اينزو فرنانديز، أليكسيس ماك اليستير.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

وسيواجه الأرجنتين (راقصو التانغو)، أمام نظيره كرواتيا وصيف النسخة الماضية، في منافسات دور النصف النهائي من مونديال كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل).