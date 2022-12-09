الجمعة, ديسمبر 9, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مفاجأة المونديال.. كرواتيا تطيح البرازيل بركلات الترجيح (شاهد)
مونديال قطر 2022

مفاجأة المونديال.. كرواتيا تطيح البرازيل بركلات الترجيح (شاهد)

حارس كرواتيا ليفاكوفيتش يقود كرواتيا إلى المربع الذهبي في مونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
كرواتيا إلى دور النصف النهائي بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح watanserb.com
كرواتيا إلى دور النصف النهائي بعد فوزه على البرازيل بركلات الترجيح
- Advertisement -

وطن- أطاح الوصيف كرواتيا بسيد اللعبة العالمية البرازيل، خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكالعادة قاد حارس المنتخب الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، منتخب بلاده إلى منافسات دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، بعد التصدي لركلة ترجيح ناجحة، وإهدار المدافع البرازيلي ماركينهوس ركلة ترجيح أخرى.

مباراة البرازيل ضد كرواتيا

وسجل منتخب البرازيل (السيليساو)، الهدف الأول في الدقيقة ال106، عن طريق نيمار جونيور، داخل شباك الوصيف كرواتيا.

- Advertisement -

كما وأدرك كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة ال116 مع نهاية الشوط الإضافي الثاني، من توقيع اللاعب برونو بيتكوفيتش.

ونجح منتخب كرواتيا (الناريون)، للمرة الثانية على التوالي في البطولة، بعد إقصاء اليابان بركلات الترجيح من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

- Advertisement -

كما وسيواجه الوصيف كرواتيا، أمام الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، في منافسات دور النصف النهائي في مونديال كأس العالم 2022.

ورغم وداع البرازيل (السيليساو)، مونديال كأس العالم 2022 من منافسات دور ال8، إلا أن نيمار تمكن من معادلة رقم الأسطورة بيليه، ليصبح هداف منتخب البرازيل الآن.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد كرواتيا

ولعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، المباراة القوية أمام الوصيف كرواتيا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع السيليساو: إيدير ميليتاو، ماركينهوس، تياغو سيلفا، دانيلو.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، نيمار جونيور، رافينا دياز.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد البرازيل

ودخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة أمام منتخب البرازيل، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا: سوسا، جفارديول، لوفرين، يوار نوفيتش.

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش، باشاليتش.

المصدروطن + قنوات الكأس+ صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

خبر سار للجماهير المغربية قبيل مواجهة البرتغال في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا بث مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

من هو لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني الجديد بعد إقالة إنريكي ؟!

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد إنجلترا في دور ال8 كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ضحية ملحمة المغرب وإسبانيا .. إقالة لويس إنريكي من تدريب المنتخب الإسباني

مونديال قطر 2022

الصراع مُشتعل بين النجوم .. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد البرتغال في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

قطة تُفاجئ فينيسيوس جونيور خلال مؤتمره الصحفي وتصرف غريب في إبعادها (شاهد)

مونديال قطر 2022

مكافأة ضخمة.. هذا ما سيحصل عليه المنتخب المغربي بعد تأهله التاريخي في مونديال 2022

مونديال قطر 2022

ضربة قوية في صفوف منتخب الأرجنتين قبيل مواجهة هولندا بالمونديال

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مسرب لمحافظ السويداء السورية بسام بارسيك يتطاول فيه على الذات الإلهية!(شاهد)

مبلغ ضخم.. هذا ما يتقاضاه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن كل دقيقة من فيلم نتفليكس!

نيو يورك تايمز: فلسطين حاضرة في مونديال قطر رغم موجات التطبيع العربية

عرين الأسود تنظم عرضًا عسكريًا في نابلس وتوجه بيانا شديد اللهجة إلى الإحتلال

ايفانا نول تشعل مدرجات مباراة كرواتيا والبرازيل بإطلالة مثيرة وغير مسبوقة(شاهد)

مصادر تكشف تفاصيل وساطة ملك الأردن عبدالله الثاني بين الجزائر والمغرب وأهم بنودها!

راهن على فوز المغرب… شاب أمريكي يفوز بجائزة مالية كبيرة ..هذه قيمتها

وجبات لحم خنزير على متن الخطوط الجوية العراقية والشركة توضح ما حدث(شاهد)

هل تعاني من آلام اللثة والأسنان في الشتاء؟ إليك هذه العلاجات المنزلية

لا يعرفها الكثيرون..7 مزايا مخفية داخل تطبيق واتساب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC