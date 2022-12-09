مفاجأة المونديال.. كرواتيا تطيح البرازيل بركلات الترجيح (شاهد)

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وطن- أطاح الوصيف كرواتيا بسيد اللعبة العالمية البرازيل، خارج مونديال كأس العالم 2022 قطر، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وكالعادة قاد حارس المنتخب الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، منتخب بلاده إلى منافسات دور النصف النهائي (المربع الذهبي)، بعد التصدي لركلة ترجيح ناجحة، وإهدار المدافع البرازيلي ماركينهوس ركلة ترجيح أخرى.

مباراة البرازيل ضد كرواتيا

وسجل منتخب البرازيل (السيليساو)، الهدف الأول في الدقيقة ال106، عن طريق نيمار جونيور، داخل شباك الوصيف كرواتيا.

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كما وأدرك كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة ال116 مع نهاية الشوط الإضافي الثاني، من توقيع اللاعب برونو بيتكوفيتش.

ونجح منتخب كرواتيا (الناريون)، للمرة الثانية على التوالي في البطولة، بعد إقصاء اليابان بركلات الترجيح من منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

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كما وسيواجه الوصيف كرواتيا، أمام الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، في منافسات دور النصف النهائي في مونديال كأس العالم 2022.

ورغم وداع البرازيل (السيليساو)، مونديال كأس العالم 2022 من منافسات دور ال8، إلا أن نيمار تمكن من معادلة رقم الأسطورة بيليه، ليصبح هداف منتخب البرازيل الآن.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد كرواتيا

ولعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، المباراة القوية أمام الوصيف كرواتيا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع السيليساو: إيدير ميليتاو، ماركينهوس، تياغو سيلفا، دانيلو.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، نيمار جونيور، رافينا دياز.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد البرازيل

ودخل المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، المباراة أمام منتخب البرازيل، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا: سوسا، جفارديول، لوفرين، يوار نوفيتش.

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

مركز الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش، باشاليتش.