مبلغ ضخم.. هذا ما يتقاضاه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن كل دقيقة من فيلم نتفليكس!

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وطن– زعم تقرير إخباري أن ميغان ماركل والأمير هاري يجنيان على الأرجح 244 ألف جنيه إسترليني في الدقيقة مقابل مسلسلهما الجديد على “نتفليكس” والذي تضمنت الحلقات التي استمرت ثلاث ساعات من العرض الذي تبلغ قيمته 88 مليون جنيه إسترليني صورًا لم يسبق لها مثيل للزوجين وأطفالهما إلى جانب مقابلات مع الزوجين وأصدقائهم المقربين.

ووفقا لموقع “إكسبريس” البريطاني، فقد أعطى الزوجان الملكيان خلال الحلقات لمحة عن حياتهما على الرغم من مطالبتهما بالخصوصية وتفجير “التطفل” الصحفي في حياتهما.

وتم إصدار الفيلم الوثائقي 360 دقيقة ليكشف عن “حقائق غير مسبوقة” عن حياتهم في العائلة المالكة بما في ذلك لقطات عائلية حميمة وصور من وراء الكواليس.

انزعاج القصر الملكي من الفيلم الوثائقي

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وانتقد المطلعون داخل القصر الملكي العرض، زاعمين أنه لم يُطلب من العائلة المالكة التعليق قبل إطلاقه على الرغم من افتتاح المسلسل بالكلمات التالية: “رفض أفراد العائلة المالكة التعليق على محتوى هذه السلسلة”.

ونقل الموقع عن صحيفة “ذا صن” ذكرها أنه من المفهوم أن قصر كينغيستون بالاس تلقى بريدًا إلكترونيًا من شركة إنتاج تابعة لجهة خارجية عبر عنوان بريد إلكتروني مختلف ومجهول لمنظمة غير معروفة.

ويدعي المطلعون أن القصر حاول التحقق من مصدر البريد الإلكتروني مع شبكة نتفليكس والشركة المنتجة لكن لم يرد أحد مما يعني أن القصر لم يستطع الرد.

نتفليكس تؤكد اتصالها بالقصر للتعليق ولم تتلق ردا

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وقالت الموقع البريطاني إن “نتفليكس” ضاعفت اليوم من إصرارها على أنها عرضت حق الرد على أفراد العائلة المالكة ، مدعية: “تم الاتصال بمكاتب الاتصالات الخاصة بالملك تشارلز وأمير ويلز مقدمًا ومنحهم الحق في الرد على المطالبات داخل السلسلة”.

وخلال العرض، تحدث الزوجان الملكيان عن لقائهما الأول، ورحلتهما إلى بوتسوانا، والإعلان رسميًا عن علاقتهما.

كيف اختار الأمير هاري زوجته؟

كما تحدث الأمير بصراحة عن الوزن الواقع على كتفيه للعثور على زوجة “تناسب قالب” العائلة المالكة.

وقال: “أعتقد أنه بالنسبة للعديد من أفراد الأسرة، وخاصة الرجال بوضوح، يمكن أن يكون هناك إغراء أو دافع للزواج من شخص يتناسب مع القالب بدلاً من شخص ربما تكون مقدرًا لك أن تكون معه.”

أنا ابن أمي

وأضاف:”هناك فارق بين اتخاذ القرارات بعقلك أو قلبك وأمي كانت تتخذ معظم قراراتها، إن لم يكن جميعها، من قلبها. وأنا ابن أمي “.

وتناولت الحلقات أيضًا علاقة هاري وميغان بوسائل الإعلام، حيث انفتح كلاهما على التأثير الذي أحدثه اهتمام وسائل الإعلام على حياتهما وعلاقاتهما كزوجين أو بشكل فردي.

وقال هاري أيضًا إن أفراد العائلة المالكة تساءلوا عن سبب “حماية” ميغان من الصحف الشعبية، وأجاب أن الاختلاف كان “عنصر العرق” وأضاف أن “ميغان” ضحت أولاً بكل شيء “لتنضم إلي في عالمي” ولكن لاحقًا فعل الشيء نفسه للانضمام إلى “عالمها” في الولايات المتحدة.

ولفت الموقع إلى أنه سيتم إصدار الحلقات الثلاث المتبقية من المسلسل في 15 ديسمبر/كانون أول الجاري.