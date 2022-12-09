مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

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وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على أرض ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وستقام مباراة الأرجنتين وهولندا، في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة الأرجنتين وهولندا

ولكن بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

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أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. لنقل أحداث المباراة الحاسمة والقوية بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال8.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم

وستبث وقائع أحداث المباراة بين الأرجنتين وهولندا، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونرفق لكم، متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة مباراة الأرجنيتن وهولندا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

معلق مباراة الأرجنتين وهولندا

وسيعلق على أحداث المباراة وفق التوقعات في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8، على قنوات (بين سبورت ماكس) القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو اليمني حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يعلق على ذات مباراة الأرجنتين وهولندا ، على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق السعودي سمير المعيرفي أو مواطنه مشاري القرني.

وتأهل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) إلى دور ال8 كأس العالم 2022، بعد فوزه الثمين على أستراليا بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وفاز المنتخب المنافس هولندا (الطواحين) على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة الماضية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.