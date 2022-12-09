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مونديال قطر 2022

مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر
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وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على أرض ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وستقام مباراة الأرجنتين وهولندا، في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة الأرجنتين وهولندا

ولكن بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

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أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. لنقل أحداث المباراة الحاسمة والقوية بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال8.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم

وستبث وقائع أحداث المباراة بين الأرجنتين وهولندا، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

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معلق مباراة الأرجنتين وهولندا

وسيعلق على أحداث المباراة وفق التوقعات في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8، على قنوات (بين سبورت ماكس) القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو اليمني حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يعلق على ذات مباراة الأرجنتين وهولندا ، على قنوات (الكأس) القطرية، المعلق السعودي سمير المعيرفي أو مواطنه مشاري القرني.

وتأهل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) إلى دور ال8 كأس العالم 2022، بعد فوزه الثمين على أستراليا بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وفاز المنتخب المنافس هولندا (الطواحين) على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، في المباراة الماضية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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