مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وهولندا بث مباشر اليوم، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على أرض ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وستقام مباراة الأرجنتين وهولندا، في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

ولكن بتوقيت القدس الشريف وجمهورية مصر العربية، فستكون عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساء. لنقل أحداث المباراة الحاسمة والقوية بين كلا المنتخبين في منافسات دور ال8.

وستبث وقائع أحداث المباراة بين الأرجنتين وهولندا، على قنوات (بين سبورت) و (الكأس)، الناقلتين لأحداث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

كما ونرفق لكم، متابعو (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة مباراة الأرجنيتن وهولندا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

وسيعلق على أحداث المباراة وفق التوقعات في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8، على قنوات (بين سبورت ماكس) القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف أو اليمني حسن العيدروس.

⚽️ New memories to be made. #WorldCup #NEDARG pic.twitter.com/h1cEG99dQT

— OnsOranje (@OnsOranje) December 9, 2022